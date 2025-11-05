Тропическое дыхание над Севером: как ураган Мелисса изменил российскую погоду в ноябре

Погода в Европейской части России в начале ноября 2025 года удивила даже синоптиков. Вместо морозов и снега — плюсовая температура, мягкий ветер и отсутствие устойчивого снежного покрова. Отклонение от нормы достигло 7-9 °C, что делает этот период самым тёплым ноябрём за последние десять лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Речной порт Архангельск

В Мурманске — до +5 °C, в Архангельске — до +8 °C, а в Вологде воздух прогревается до +10 °C. В обычные годы к этому времени температура в этих регионах уже опускается ниже нуля. Почему зима опоздала? Главный виновник — экс-тропический ураган "Мелисса", пересёкший Атлантику и вызвавший масштабную волну потепления.

Как ураган "Мелисса" повлиял на Европу и Россию

Когда ураганы теряют тропическую силу, они не исчезают — их остатки становятся внеконтинентальными циклонами, которые продолжают воздействовать на атмосферу. Именно это произошло с "Мелиссой".

"Переместившись в северные широты, "Мелисса” втянула в свою циркуляцию тёплые воздушные массы из Атлантики и Средиземноморья, которые потянулись далеко на север — вплоть до Арктики", — отмечают специалисты Гидрометцентра России.

Этот процесс не привёл к штормам или обильным осадкам, но стал причиной аномального тепла. Волна посттропического воздуха достигла северных районов России и принесла туда мягкую, по-европейски влажную осень, сообщает gismeteo.ru.

Атмосферная циркуляция: как океан управляет нашим климатом

Атмосфера Земли тесно связана с океанами. Атлантика в осенне-зимний период часто становится источником долгих волн тепла, если над ней формируются мощные циклонические системы.

"Когда остатки тропических штормов сталкиваются с полярными массами воздуха, рождаются масштабные волны потепления, которые могут достигать Скандинавии и Европейской России", — объясняет метеоролог Алексей Панов, кандидат географических наук.

Так называемые атлантические вторжения могут сохраняться несколько недель, пока не изменится конфигурация струйного течения — мощного воздушного потока в верхних слоях атмосферы. Именно он сейчас "заблокировал" холодные массы в Восточной Сибири, не позволяя им сместиться на запад.

Почему такие явления становятся чаще

Учёные считают, что аномалии подобного рода — не случайность, а новая климатическая норма.

"Глобальное потепление усиливает контрасты между теплыми и холодными воздушными массами. В результате струйные потоки становятся менее стабильными, и тёплый воздух всё чаще прорывается на север", — объясняет климатолог Ирина Шнейдер, старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН.

По данным Всемирной метеорологической организации, за последние 30 лет частота осенних потеплений в Северной Европе и России выросла почти вдвое. Это связано с потеплением Атлантического океана и увеличением влажности воздуха.

Последствия аномального тепла

Задержка зимы. Устойчивый снежный покров сформируется позже обычного, что изменит гидрологический режим рек и озёр. Смещение экосистем. Птицы и животные позже уходят в зимовку, а растения дольше сохраняют вегетацию. Рост риска гололёда. При возвращении морозов мокрый грунт и дороги быстро обледенеют. Влияние на агросектор. Отсрочка промерзания почвы может повлиять на будущий урожай озимых культур.

"Подобные климатические "качели” особенно опасны в переходные сезоны. Резкое охлаждение после тёплых периодов вызывает стресс у растений и разрушает инфраструктуру", — предупреждает агрометеоролог Елена Фомина.

А что если тепло задержится?

Если циркуляция воздуха сохранится в нынешней конфигурации, Европейская Россия может прожить ещё одну-две недели мягкой погоды. Но синоптики предупреждают: холодная масса уже формируется над Баренцевым морем и способна быстро сместиться к северо-западу страны.

"Контраст температур в конце ноября будет очень высоким, поэтому нас может ждать резкий переход от плюса к минусу буквально за сутки", — отмечают в центре "Фобос".

Исторические аналогии

Аномально тёплые ноябри фиксировались и раньше — например, в 2013 и 2020 годах. Тогда причиной также стали остатки тропических штормов, достигших северной Атлантики. В 2025 году ситуация повторилась, но тепловая волна оказалась особенно протяжённой.

Год Среднее отклонение от нормы Основная причина 2013 +6 °C Циклон после шторма "Даниэлла" 2020 +7 °C Экс-ураган "Паула" 2025 +9 °C Экс-тропический ураган "Мелисса"

Как людям адаптироваться к "неожиданной осени"

Следите за прогнозом. Погода может резко измениться — от дождя к гололёду за считаные часы. Не спешите менять резину на летнюю. Даже если тепло, ночные заморозки возможны. Сохраняйте умеренный режим отопления. Резкие колебания температуры могут повлиять на состояние систем обогрева. Поддерживайте иммунитет. Влажный тёплый воздух осенью создаёт идеальные условия для вирусов.

"Главное — не путать погодное потепление с окончанием сезона простуд. Осень остаётся временем повышенного риска", — напоминает врач-терапевт Ольга Зорина.

Прогноз на конец ноября

Согласно долгосрочным моделям, к последней неделе месяца ожидается возврат холода. Циклоны с севера принесут снегопады и ветер, особенно в районе Архангельска и Карелии. Однако даже после похолодания температура будет колебаться — климатическая "нестабильность" сохранится до декабря.

Метеорологи считают, что зима 2025-2026 годов начнётся на две недели позже нормы, но будет контрастной — с частыми оттепелями и возвращением морозов.

Аномально тёплая погода в Европейской части России — результат дальнего влияния экс-тропического урагана "Мелисса". Его воздушные массы, переместившись через Атлантику, принесли северу России необычное для ноября тепло. Подобные явления становятся всё более частыми, отражая глобальные изменения климата. Но, как напоминают синоптики, каждое потепление имеет свой предел — зима обязательно придёт, просто немного позже.