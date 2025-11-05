Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект сошел с ума: соцсети превращают его в цифрового психопата
Как превратить осенний вечер в праздник: рецепт домашних каштанов
Залетел крокодил на 3 кг: реки Омска внезапно превратились в щучье Эльдорадо
Взлёт по-новому — умнее, тише и дальше: самолёты сократят расстояние до труднодоступных уголков России
Американский монстр научился шептать: Cadillac нашёл баланс между драйвом и комфортом
Когда каждая минута на вес золота: как действовать, если ребёнок решил не ждать врачей
Посей сейчас — соберёшь раньше всех: подзимний секрет ароматной петрушки
Дружба мешает отличить правду от лжи — открытие, которое удивило нейробиологов
Живёт во Франции, но не отпускает Москву: что Дмитрий Назаров* решил не продавать

Тропическое дыхание над Севером: как ураган Мелисса изменил российскую погоду в ноябре

Наука

Погода в Европейской части России в начале ноября 2025 года удивила даже синоптиков. Вместо морозов и снега — плюсовая температура, мягкий ветер и отсутствие устойчивого снежного покрова. Отклонение от нормы достигло 7-9 °C, что делает этот период самым тёплым ноябрём за последние десять лет.

Речной порт Архангельск
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Речной порт Архангельск

В Мурманске — до +5 °C, в Архангельске — до +8 °C, а в Вологде воздух прогревается до +10 °C. В обычные годы к этому времени температура в этих регионах уже опускается ниже нуля. Почему зима опоздала? Главный виновник — экс-тропический ураган "Мелисса", пересёкший Атлантику и вызвавший масштабную волну потепления.

Как ураган "Мелисса" повлиял на Европу и Россию

Когда ураганы теряют тропическую силу, они не исчезают — их остатки становятся внеконтинентальными циклонами, которые продолжают воздействовать на атмосферу. Именно это произошло с "Мелиссой".

"Переместившись в северные широты, "Мелисса” втянула в свою циркуляцию тёплые воздушные массы из Атлантики и Средиземноморья, которые потянулись далеко на север — вплоть до Арктики", — отмечают специалисты Гидрометцентра России.

Этот процесс не привёл к штормам или обильным осадкам, но стал причиной аномального тепла. Волна посттропического воздуха достигла северных районов России и принесла туда мягкую, по-европейски влажную осень, сообщает gismeteo.ru.

Атмосферная циркуляция: как океан управляет нашим климатом

Атмосфера Земли тесно связана с океанами. Атлантика в осенне-зимний период часто становится источником долгих волн тепла, если над ней формируются мощные циклонические системы.

"Когда остатки тропических штормов сталкиваются с полярными массами воздуха, рождаются масштабные волны потепления, которые могут достигать Скандинавии и Европейской России", — объясняет метеоролог Алексей Панов, кандидат географических наук.

Так называемые атлантические вторжения могут сохраняться несколько недель, пока не изменится конфигурация струйного течения — мощного воздушного потока в верхних слоях атмосферы. Именно он сейчас "заблокировал" холодные массы в Восточной Сибири, не позволяя им сместиться на запад.

Почему такие явления становятся чаще

Учёные считают, что аномалии подобного рода — не случайность, а новая климатическая норма.

"Глобальное потепление усиливает контрасты между теплыми и холодными воздушными массами. В результате струйные потоки становятся менее стабильными, и тёплый воздух всё чаще прорывается на север", — объясняет климатолог Ирина Шнейдер, старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН.

По данным Всемирной метеорологической организации, за последние 30 лет частота осенних потеплений в Северной Европе и России выросла почти вдвое. Это связано с потеплением Атлантического океана и увеличением влажности воздуха.

Последствия аномального тепла

  1. Задержка зимы. Устойчивый снежный покров сформируется позже обычного, что изменит гидрологический режим рек и озёр.

  2. Смещение экосистем. Птицы и животные позже уходят в зимовку, а растения дольше сохраняют вегетацию.

  3. Рост риска гололёда. При возвращении морозов мокрый грунт и дороги быстро обледенеют.

  4. Влияние на агросектор. Отсрочка промерзания почвы может повлиять на будущий урожай озимых культур.

"Подобные климатические "качели” особенно опасны в переходные сезоны. Резкое охлаждение после тёплых периодов вызывает стресс у растений и разрушает инфраструктуру", — предупреждает агрометеоролог Елена Фомина.

А что если тепло задержится?

Если циркуляция воздуха сохранится в нынешней конфигурации, Европейская Россия может прожить ещё одну-две недели мягкой погоды. Но синоптики предупреждают: холодная масса уже формируется над Баренцевым морем и способна быстро сместиться к северо-западу страны.

"Контраст температур в конце ноября будет очень высоким, поэтому нас может ждать резкий переход от плюса к минусу буквально за сутки", — отмечают в центре "Фобос".

Исторические аналогии

Аномально тёплые ноябри фиксировались и раньше — например, в 2013 и 2020 годах. Тогда причиной также стали остатки тропических штормов, достигших северной Атлантики. В 2025 году ситуация повторилась, но тепловая волна оказалась особенно протяжённой.

Год Среднее отклонение от нормы Основная причина
2013 +6 °C Циклон после шторма "Даниэлла"
2020 +7 °C Экс-ураган "Паула"
2025 +9 °C Экс-тропический ураган "Мелисса"

Как людям адаптироваться к "неожиданной осени"

  1. Следите за прогнозом. Погода может резко измениться — от дождя к гололёду за считаные часы.

  2. Не спешите менять резину на летнюю. Даже если тепло, ночные заморозки возможны.

  3. Сохраняйте умеренный режим отопления. Резкие колебания температуры могут повлиять на состояние систем обогрева.

  4. Поддерживайте иммунитет. Влажный тёплый воздух осенью создаёт идеальные условия для вирусов.

"Главное — не путать погодное потепление с окончанием сезона простуд. Осень остаётся временем повышенного риска", — напоминает врач-терапевт Ольга Зорина.

Прогноз на конец ноября

Согласно долгосрочным моделям, к последней неделе месяца ожидается возврат холода. Циклоны с севера принесут снегопады и ветер, особенно в районе Архангельска и Карелии. Однако даже после похолодания температура будет колебаться — климатическая "нестабильность" сохранится до декабря.

Метеорологи считают, что зима 2025-2026 годов начнётся на две недели позже нормы, но будет контрастной — с частыми оттепелями и возвращением морозов.

Аномально тёплая погода в Европейской части России — результат дальнего влияния экс-тропического урагана "Мелисса". Его воздушные массы, переместившись через Атлантику, принесли северу России необычное для ноября тепло. Подобные явления становятся всё более частыми, отражая глобальные изменения климата. Но, как напоминают синоптики, каждое потепление имеет свой предел — зима обязательно придёт, просто немного позже.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Домашние животные
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Искусственный интеллект сошел с ума: соцсети превращают его в цифрового психопата
Как превратить осенний вечер в праздник: рецепт домашних каштанов
Залетел крокодил на 3 кг: реки Омска внезапно превратились в щучье Эльдорадо
Взлёт по-новому — умнее, тише и дальше: самолёты сократят расстояние до труднодоступных уголков России
Тропическое дыхание над Севером: как ураган Мелисса изменил российскую погоду в ноябре
Американский монстр научился шептать: Cadillac нашёл баланс между драйвом и комфортом
Когда каждая минута на вес золота: как действовать, если ребёнок решил не ждать врачей
Посей сейчас — соберёшь раньше всех: подзимний секрет ароматной петрушки
Дружба мешает отличить правду от лжи — открытие, которое удивило нейробиологов
Живёт во Франции, но не отпускает Москву: что Дмитрий Назаров* решил не продавать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.