Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим на века

Тихий океан — это гигант, покрывающий почти половину поверхности Земли. Здесь встречаются самые глубокие впадины, самые сильные тайфуны и самые разрушительные землетрясения. Но своё мирное имя океан получил не за характер, а по счастливой случайности и человеческому восприятию одного-единственного путешественника — Фернана Магеллана.
В 1519 году Магеллан отправился в плавание под флагом Испании, чтобы найти западный путь к Островам Пряностей. Его экспедиция из пяти кораблей пережила тяжёлый переход вдоль берегов Южной Америки, пока не обнаружила узкий проход между океанами — пролив, которому позже присвоили имя капитана.
Путь через этот извилистый и штормовой пролив занял 38 изнурительных дней. Один корабль погиб, другой сбежал домой. Когда же 28 ноября 1520 года оставшиеся суда вырвались в открытые воды, моряки были на грани изнеможения.
И вдруг перед ними раскинулся безмятежный океан — гладкая водная гладь, мягкий попутный ветер и солнце после недель ужаса. Для измученных людей это было почти чудо.
Именно тогда Магеллан назвал новые воды Mar Pacifico - "Мирное море". Это название прижилось на картах и со временем превратилось в "Тихий океан".
Важно понимать: Магеллан прошёл лишь юго-восточную часть океана, ближе к экватору — регион, который сегодня называют "штилевым поясом". Здесь часто стоят безветренные дни, а штормы почти не случаются.
На фоне бурного Атлантического океана и ледяных ветров Магелланова пролива спокойная погода показалась мореплавателям райской. Относительно их опыта новый океан действительно был тихим.
На самом деле Тихий океан — противоположность своего имени. Его западная часть — настоящий котёл планетарной стихии. Здесь рождаются тайфуны, достигающие скоростей ветра свыше 250 км/ч. Волны нередко поднимаются выше 30 метров — выше девятиэтажного дома.
Под толщей воды проходит огненное кольцо — зона, где сталкиваются литосферные плиты. Именно здесь расположено большинство действующих вулканов Земли и возникают цунами, пересекающие океан за считанные часы.
Задолго до Магеллана европейцы уже знали о "море к западу от Америки". В 1513 году Васко Нуньес де Бальбоа первым пересёк Панамский перешеек и увидел водную гладь, назвав её Mar del Sur - "Южное море". Это имя сохранялось на картах ещё десятилетиями, пока кругосветное плавание Магеллана не стало событием века.
А что до самих жителей тихоокеанских берегов — у них были собственные названия морей и архипелагов, но ни одно не охватывало весь океан целиком. Для полинезийцев и меланезийцев океан был не преградой, а дорогой — частью их жизни, а не объектом для покорения.
Название, данное Магелланом, оказалось слишком поэтичным, чтобы исчезнуть. Его экспедиция — первая, совершившая кругосветное путешествие, — стала легендой. Картографы 16 века, восхищённые этим подвигом, оставили романтическое "Мирное море" на своих картах.
Ирония в том, что Магеллан увидел лишь малую часть океана, избежав его настоящей ярости. Ему повезло попасть в сезон штилей — иначе история географии могла бы знать океан под совсем другим именем.
|Параметр
|Значение
|Комментарий
|Площадь
|~165 млн км²
|Почти половина поверхности планеты
|Максимальная глубина
|10 994 м
|Марианская впадина
|Средняя глубина
|~4 000 м
|Самый глубокий океан
|Средняя температура воды
|+19°C
|Самый тёплый у экватора
|Количество активных вулканов
|>450
|Почти 75% всех вулканов Земли
|Частота тайфунов
|До 30 в год
|Самый штормовой регион планеты
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная экосистема и климат
|Опасность цунами и тайфунов
|Источник половины мирового улова
|Перелов и загрязнение
|Развитие туризма и науки
|Огромные свалки пластика
|Самый богатый на вулканические острова
|Высокая сейсмичность региона
Изучайте сезонность. Тайфуны в Азии бушуют с июня по октябрь, а южное полушарие спокойнее зимой.
Следите за прогнозом. Приложения Windy, Ventusky и сайты NOAA помогают отслеживать шторма.
Не пренебрегайте страховкой. Путешествия по Тихоокеанскому кольцу сопряжены с сейсмическими рисками.
Проверяйте судоходные маршруты. При круизах уточняйте пути обхода зон активных циклонов.
Уважайте местную культуру. Для жителей Полинезии океан — живое существо; туристам важно это понимать.
Миф: тихий океан всегда был спокойным.
Правда: он лишь показался таким Магеллану в штилевой зоне. Большая часть океана крайне нестабильна.
Миф: название дали из-за отсутствия штормов.
Правда: оно возникло случайно, из-за личных впечатлений одного путешественника.
Миф: все моря Тихого океана одинаковы.
Правда: здесь есть зоны с вечными штилями и области, где волны достигают десятков метров.
Почему Магеллану так повезло с погодой?
Он прошёл экваториальные широты в сезон пассатов, когда океан бывает особенно тихим.
Какой регион океана самый опасный?
Западная часть — Филиппины, Марианские острова, побережье Японии. Там рождаются крупнейшие тайфуны и землетрясения.
Сколько времени заняло плавание Магеллана через океан?
Почти четыре месяца без остановок. Экипаж страдал от цинги и голода, но благополучно достиг Филиппин.
Если разделить Землю на два полушария, одно из них почти полностью займёт Тихий океан.
В нём расположено более 25 000 островов — больше, чем во всех других океанах вместе взятых.
Несмотря на "мирное" имя, именно здесь зародилось большинство цунами, изменивших историю прибрежных стран.
