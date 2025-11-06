Летучие мыши снова удивили: новый штамм вируса имеет ту же структуру, что и предок пандемии

Исследователи из Бразилии сообщили о тревожном открытии: у местных летучих мышей обнаружен новый штамм коронавируса, получивший название BRZ batCoV. Его структура удивительно похожа на вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. Особенно настораживает то, что этот вирус имеет ключевой элемент, который когда-то сделал коронавирус столь заразным для человека.
BRZ batCoV был выявлен при анализе образцов 70 летучих мышей в разных регионах Бразилии. По словам авторов работы, вирус, вероятно, циркулирует уже несколько лет, оставаясь незамеченным из-за слабого санитарного надзора.
"Это тревожный сигнал, а не повод для паники", — заявил вирусолог Брайс Луве.
Наиболее интересной частью открытия стал участок на спайковом белке вируса — сайт расщепления фурином (FCS). Именно этот фрагмент позволил SARS-CoV-2 проникать в клетки человека, "взламывая" их защиту.
FCS — как "универсальный ключ" к человеческим клеткам. Он делает вирусы потенциально способными заражать человека, даже если они изначально были приспособлены к животным. Хотя у BRZ batCoV нет доказанной заразности, его структура даёт основания для повышенного внимания.
Учёные подчёркивают, что наличие FCS само по себе не означает угрозу пандемии. Подобные участки встречаются и у других коронавирусов, не представляющих опасности для людей. Но если к ним добавятся дополнительные мутации, вирус может адаптироваться к человеческому организму.
Пандемия 2020-х показала, насколько быстро новый вирус может распространиться по планете. Поэтому каждая новая находка подобного рода воспринимается как предупреждение.
BRZ batCoV стал напоминанием, что основной риск — не в уже известных вирусах, а в тех, которые мы пока не изучили. Именно поэтому эпидемиологи настаивают на системном мониторинге животных и быстрой передаче данных между странами.
Летучие мыши рода Pteronotus Parnellii, также называемые "усатыми летучими мышами Парнелла", считаются естественным резервуаром множества коронавирусов. Они обитают в пещерах и лесах Центральной и Южной Америки и редко контактируют с людьми.
Считается, что вирус развивался в изоляции, пока не начал взаимодействовать с другими вирусными штаммами у животных. Именно такие процессы могут со временем породить новый патоген.
Расширить эпиднадзор. Большинство данных о коронавирусах летучих мышей поступает из Азии и Африки. Южная Америка остаётся "белым пятном".
Проводить секвенирование геномов. Современные лаборатории позволяют быстро определять мутации и сравнивать их с известными вирусами.
Создать базы данных. Открытые международные архивы помогают отслеживать связи между вирусами разных регионов.
Наладить сотрудничество. Учёные призывают объединить усилия для раннего выявления угроз.
Инвестировать в лаборатории и биобезопасность. Чем быстрее фиксируются новые штаммы, тем выше шанс предотвратить вспышку.
Ошибка: Игнорировать малозаметные вирусы животных.
Последствия: Неожиданное появление новых патогенов без подготовки.
Альтернатива: Постоянный мониторинг дикой фауны и анализ потенциально опасных вирусов.
Ошибка: Сосредоточиться только на вирусах, передающихся человеку.
Последствия: Потеря времени при появлении новых штаммов из природы.
Альтернатива: Расширение наблюдений на все виды млекопитающих.
Ошибка: Недооценка роли межвидовых мутаций.
Последствия: Сложности с вакцинацией и лечением при новой вспышке.
Альтернатива: Исследование механизмов адаптации вирусов на молекулярном уровне.
|Вирус
|Регион
|Год обнаружения
|Потенциал передачи человеку
|Особенности
|SARS-CoV-1
|Китай
|2003
|Высокий
|Источник SARS
|MERS-CoV
|Ближний Восток
|2012
|Средний
|Передача через верблюдов
|SARS-CoV-2
|Китай
|2019
|Очень высокий
|Причина пандемии COVID-19
|BRZ batCoV
|Бразилия
|2025
|Неизвестный
|Имеет сайт расщепления фурином
Миф: все коронавирусы у летучих мышей опасны для людей.
Правда: большинство не способны заражать человека без серьёзных мутаций.
Миф: новый вирус уже может вызывать болезнь.
Правда: его заразность не доказана, он лишь требует наблюдения.
Миф: такие открытия — повод для паники.
Правда: наоборот, раннее выявление помогает предупредить пандемию.
Как учёные нашли вирус?
Они брали мазки у 70 летучих мышей и анализировали их геномы с помощью секвенирования.
Может ли вирус передаваться людям?
Пока нет доказательств, но структура спайкового белка заставляет следить за ним внимательнее.
Почему открытие важно для Бразилии?
Страна до сих пор мало участвует в международной вирусной разведке, а её экосистемы богаты носителями коронавирусов.
Что будет дальше?
Учёные собираются наблюдать за популяциями летучих мышей и искать схожие штаммы в соседних странах.
Можно ли предотвратить пандемию?
Да, если вовремя распознавать потенциальные угрозы и укреплять систему бионадзора.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность предотвратить эпидемию
|Требуются большие затраты
|Повышение готовности систем здравоохранения
|Возможные ложные тревоги
|Расширение научных знаний
|Необходимость международного контроля
Если новый вирус сможет адаптироваться и начать заражать людей, всё будет зависеть от скорости его распознавания и реакции систем здравоохранения. В отличие от начала пандемии COVID-19, у мира теперь есть готовые инструменты: платформы для быстрой разработки мРНК-вакцин, базы данных по коронавирусам и глобальные сети эпиднадзора.
После вспышек SARS и MERS многие лаборатории начали отслеживать коронавирусы у летучих мышей. Но акцент делался на Азии, где фиксировались первые случаи заражения. Открытие в Бразилии стало первым доказательством того, что подобные вирусы существуют и на американском континенте. Это меняет подход к глобальному мониторингу — теперь внимание должно быть сосредоточено не только на Азии, но и на тропических регионах Южной Америки.
