Летучие мыши снова удивили: новый штамм вируса имеет ту же структуру, что и предок пандемии

Исследователи из Бразилии сообщили о тревожном открытии: у местных летучих мышей обнаружен новый штамм коронавируса, получивший название BRZ batCoV. Его структура удивительно похожа на вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. Особенно настораживает то, что этот вирус имеет ключевой элемент, который когда-то сделал коронавирус столь заразным для человека.

Что нашли исследователи

BRZ batCoV был выявлен при анализе образцов 70 летучих мышей в разных регионах Бразилии. По словам авторов работы, вирус, вероятно, циркулирует уже несколько лет, оставаясь незамеченным из-за слабого санитарного надзора.

"Это тревожный сигнал, а не повод для паники", — заявил вирусолог Брайс Луве.

Наиболее интересной частью открытия стал участок на спайковом белке вируса — сайт расщепления фурином (FCS). Именно этот фрагмент позволил SARS-CoV-2 проникать в клетки человека, "взламывая" их защиту.

Почему это важно

FCS — как "универсальный ключ" к человеческим клеткам. Он делает вирусы потенциально способными заражать человека, даже если они изначально были приспособлены к животным. Хотя у BRZ batCoV нет доказанной заразности, его структура даёт основания для повышенного внимания.

Учёные подчёркивают, что наличие FCS само по себе не означает угрозу пандемии. Подобные участки встречаются и у других коронавирусов, не представляющих опасности для людей. Но если к ним добавятся дополнительные мутации, вирус может адаптироваться к человеческому организму.

Урок после пандемии COVID-19

Пандемия 2020-х показала, насколько быстро новый вирус может распространиться по планете. Поэтому каждая новая находка подобного рода воспринимается как предупреждение.

BRZ batCoV стал напоминанием, что основной риск — не в уже известных вирусах, а в тех, которые мы пока не изучили. Именно поэтому эпидемиологи настаивают на системном мониторинге животных и быстрой передаче данных между странами.

Как вирус мог появиться

Летучие мыши рода Pteronotus Parnellii, также называемые "усатыми летучими мышами Парнелла", считаются естественным резервуаром множества коронавирусов. Они обитают в пещерах и лесах Центральной и Южной Америки и редко контактируют с людьми.

Считается, что вирус развивался в изоляции, пока не начал взаимодействовать с другими вирусными штаммами у животных. Именно такие процессы могут со временем породить новый патоген.

Как избежать новых пандемий

Расширить эпиднадзор. Большинство данных о коронавирусах летучих мышей поступает из Азии и Африки. Южная Америка остаётся "белым пятном". Проводить секвенирование геномов. Современные лаборатории позволяют быстро определять мутации и сравнивать их с известными вирусами. Создать базы данных. Открытые международные архивы помогают отслеживать связи между вирусами разных регионов. Наладить сотрудничество. Учёные призывают объединить усилия для раннего выявления угроз. Инвестировать в лаборатории и биобезопасность. Чем быстрее фиксируются новые штаммы, тем выше шанс предотвратить вспышку.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать малозаметные вирусы животных.

Последствия: Неожиданное появление новых патогенов без подготовки.

Альтернатива: Постоянный мониторинг дикой фауны и анализ потенциально опасных вирусов.

Ошибка: Сосредоточиться только на вирусах, передающихся человеку.

Последствия: Потеря времени при появлении новых штаммов из природы.

Альтернатива: Расширение наблюдений на все виды млекопитающих.

Ошибка: Недооценка роли межвидовых мутаций.

Последствия: Сложности с вакцинацией и лечением при новой вспышке.

Альтернатива: Исследование механизмов адаптации вирусов на молекулярном уровне.

Сравнение: известные вирусы летучих мышей

Вирус Регион Год обнаружения Потенциал передачи человеку Особенности SARS-CoV-1 Китай 2003 Высокий Источник SARS MERS-CoV Ближний Восток 2012 Средний Передача через верблюдов SARS-CoV-2 Китай 2019 Очень высокий Причина пандемии COVID-19 BRZ batCoV Бразилия 2025 Неизвестный Имеет сайт расщепления фурином

Мифы и правда

Миф: все коронавирусы у летучих мышей опасны для людей.

Правда: большинство не способны заражать человека без серьёзных мутаций.

Миф: новый вирус уже может вызывать болезнь.

Правда: его заразность не доказана, он лишь требует наблюдения.

Миф: такие открытия — повод для паники.

Правда: наоборот, раннее выявление помогает предупредить пандемию.

Частые вопросы

Как учёные нашли вирус?

Они брали мазки у 70 летучих мышей и анализировали их геномы с помощью секвенирования.

Может ли вирус передаваться людям?

Пока нет доказательств, но структура спайкового белка заставляет следить за ним внимательнее.

Почему открытие важно для Бразилии?

Страна до сих пор мало участвует в международной вирусной разведке, а её экосистемы богаты носителями коронавирусов.

Что будет дальше?

Учёные собираются наблюдать за популяциями летучих мышей и искать схожие штаммы в соседних странах.

Можно ли предотвратить пандемию?

Да, если вовремя распознавать потенциальные угрозы и укреплять систему бионадзора.

Плюсы и минусы раннего обнаружения

Плюсы Минусы Возможность предотвратить эпидемию Требуются большие затраты Повышение готовности систем здравоохранения Возможные ложные тревоги Расширение научных знаний Необходимость международного контроля А что если... Если новый вирус сможет адаптироваться и начать заражать людей, всё будет зависеть от скорости его распознавания и реакции систем здравоохранения. В отличие от начала пандемии COVID-19, у мира теперь есть готовые инструменты: платформы для быстрой разработки мРНК-вакцин, базы данных по коронавирусам и глобальные сети эпиднадзора. Три интересных факта Летучие мыши могут переносить десятки вирусов, не болея сами, благодаря уникальной иммунной системе. Более 60 % новых вирусов, известных человеку, имеют животное происхождение. Каждый год в мире открывают десятки новых коронавирусов, большинство из которых не представляют угрозы.

Исторический контекст

После вспышек SARS и MERS многие лаборатории начали отслеживать коронавирусы у летучих мышей. Но акцент делался на Азии, где фиксировались первые случаи заражения. Открытие в Бразилии стало первым доказательством того, что подобные вирусы существуют и на американском континенте. Это меняет подход к глобальному мониторингу — теперь внимание должно быть сосредоточено не только на Азии, но и на тропических регионах Южной Америки.