То, что вчера было фантастикой, сегодня сошло с конвейера: машины будущего взлетают прямо с парковки

8:33
Наука

Когда-то идея о летающем автомобиле казалась фантастикой из фильмов про будущее. Но теперь это становится частью реальности — в Китае официально запущено первое в мире серийное производство личных летательных машин. Новый завод XPeng Aeroht, дочерней компании XPeng Motors, открыл двери в Гуанчжоу и уже готов выпускать тысячи аппаратов ежегодно.

Летающий автомобиль
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летающий автомобиль

Как выглядит завод будущего

Современное предприятие площадью 120 тысяч квадратных метров построили всего за год. Его мощности впечатляют: 10 000 летающих модулей в год при выходе на полную загрузку и около 5 000 — на старте. Это рекордные показатели для отрасли, которая ещё только формируется. Производственная линия полностью автоматизирована — сборка, окраска, диагностика и даже клепка выполняются роботами. Каждые 30 минут с конвейера выходит новый аппарат.

По словам представителей XPeng Aeroht, предприятие использует передовые технологии — пневмоформовку деталей, интеллектуальные системы диагностики кузова и гибкую линию окраски, способную работать без участия человека. Всё это делает процесс максимально точным и безопасным.

Летающий автомобиль

Главная звезда нового завода — гибридный транспорт Land Aircraft Carrier. Это двухмодульная система: наземный носитель и летающий блок eVTOL. В повседневности автомобиль выглядит как компактный минивэн, но с возможностью превращения в полноценный летательный аппарат.

Воздушный модуль полностью электрический, оснащён восемью пропеллерами и системой стабилизации, позволяющей безопасно взлетать вертикально. Он поднимается на высоту нескольких сотен метров и может преодолеть до 200 км без подзарядки. Наземная часть служит не только средством передвижения, но и мобильной станцией обслуживания и зарядки для летающего блока — именно поэтому проект получил название "наземный авианосец".

Длина машины — около 5,5 метров. Она способна передвигаться по обычным дорогам, а для управления достаточно стандартных водительских прав. При этом автомобиль помещается на стандартное парковочное место, что делает его удобным для городского использования.

Массовый интерес и заказы

С момента презентации XPeng Aeroht получила почти 5000 предварительных заказов. Поставки планируется начать в 2026 году, и компания уже готовится расширять мощности. Такой интерес объясняется тем, что летающий автомобиль открывает совершенно новую нишу — индивидуальный авиационный транспорт, который объединяет свободу автомобиля и скорость дрона.

"Первый летающий автомобиль сошел в понедельник с конвейера нового завода XPeng Aeroht", — сообщает агентство Синьхуа.

Сравнение: XPeng Aeroht и другие проекты

Производитель Модель Дальность полёта Вместимость Статус проекта
XPeng Aeroht Land Aircraft Carrier 150-200 км 4 человека Производство запущено
Joby Aviation (США) Joby eVTOL 160 км 5 человек Испытания
Volocopter (Германия) VoloCity 35 км 2 человека Сертификация
Lilium (Германия) Lilium Jet 250 км 6 человек Тестовые полёты

XPeng первой запустила полномасштабное производство, тогда как западные компании пока проходят сертификацию. Преимущество китайцев — государственная поддержка, развитая инфраструктура для электромобилей и масштаб рынка.

Советы: как подготовиться к воздушному вождению

  1. Изучить местные правила — в Китае уже разрабатывают нормы для управления персональными eVTOL.
  2. Пройти базовое обучение полётам на симуляторе.
  3. Получить расширенные водительские права, которые включают курс по безопасности полётов.
  4. Подготовить площадку для взлёта и посадки — XPeng предлагает компактные модули для дома или офиса.
  5. Настроить систему зарядки, совместимую с электротранспортом (например, XPeng Power или Tesla Wall Connector).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование стандартных гаражей без вентиляции для зарядки летательного модуля.
    Последствие: перегрев аккумуляторов, сокращение срока службы батареи.
    Альтернатива: установка сертифицированной станции с системой охлаждения и защиты от перегрузки.
  • Ошибка: игнорирование обновлений программного обеспечения.
    Последствие: снижение стабильности полёта и ошибок навигации.
    Альтернатива: автоматическое обновление через приложение XPeng Pilot.
  • Ошибка: использование неоригинальных деталей.
    Последствие: нарушение баланса аппарата.
    Альтернатива: заказ через официальных партнёров XPeng или сертифицированные сервисы.

Если летающий автомобиль станет обычным транспортом

Если тенденция сохранится, через 10-15 лет воздушные автомобили могут занять ту же нишу, что и электромобили сегодня. Власти Китая уже рассматривают возможность создания "воздушных дорог" — маршрутов с контролируемыми высотами и автоматическим управлением. В городах появятся вертикальные парковки и станции обслуживания eVTOL, а доставка станет полностью беспилотной.

Плюсы и минусы Land Aircraft Carrier

Плюсы Минусы
Экологичность — полностью электрическая установка Высокая цена по сравнению с авто
Возможность взлёта без аэродрома Необходимость регулирования воздушного движения
Автоматическая стабилизация и навигация Ограниченный запас хода
Удобство городского использования Требуется обучение пилотированию
Быстрая подзарядка и интеграция с сетью XPeng Отсутствие инфраструктуры в других странах

FAQ

Сколько стоит летающий автомобиль XPeng?
Цена пока не объявлена официально, но эксперты оценивают её в диапазоне от 200 000 до 300 000 долларов в зависимости от комплектации.

Нужны ли права пилота?
На первом этапе достаточно водительских прав категории B и краткого обучения. В дальнейшем возможен ввод особой категории eVTOL.

Где можно летать?
Разрешены полёты в специально выделенных зонах, на высоте до нескольких сотен метров. Городские власти работают над системой "умных коридоров".

Как заряжается летательный модуль?
Через сеть XPeng Power — за 25 минут можно пополнить заряд на 80 %.

Когда начнутся поставки?
Первые клиенты получат свои аппараты в 2026 году.

Мифы и правда

  • Миф: летающие автомобили опасны и непредсказуемы.
    Правда: современные eVTOL оснащены резервными системами, автопилотом и парашютом безопасности.
  • Миф: управлять ими могут только пилоты.
    Правда: XPeng делает управление максимально простым, доступным любому водителю.
  • Миф: полёты будут слишком дорогими.
    Правда: эксплуатация электрического eVTOL обходится дешевле вертолёта и со временем станет доступнее электромобиля.

Исторический контекст

Путь к этому моменту начался в 2020 году, когда XPeng впервые показала прототип eVTOL X2. За четыре года он прошёл сотни испытаний, в том числе публичные полёты над Дубаем и Гуанчжоу. В 2024 году компания объявила о строительстве первого в мире завода по серийному выпуску летающих машин. Теперь проект вошёл в стадию реального производства — шаг, который может изменить всю транспортную отрасль.

Запуск серийного производства летающих автомобилей в Китае — это не просто технологическое достижение, а знак начала новой эры в транспорте. Если темпы развития сохранятся, не исключено, что в скором будущем мы будем выбирать не только цвет и марку авто, но и маршрут — по земле или по небу.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
