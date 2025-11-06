То, что вчера было фантастикой, сегодня сошло с конвейера: машины будущего взлетают прямо с парковки

8:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда-то идея о летающем автомобиле казалась фантастикой из фильмов про будущее. Но теперь это становится частью реальности — в Китае официально запущено первое в мире серийное производство личных летательных машин. Новый завод XPeng Aeroht, дочерней компании XPeng Motors, открыл двери в Гуанчжоу и уже готов выпускать тысячи аппаратов ежегодно.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летающий автомобиль

Как выглядит завод будущего

Современное предприятие площадью 120 тысяч квадратных метров построили всего за год. Его мощности впечатляют: 10 000 летающих модулей в год при выходе на полную загрузку и около 5 000 — на старте. Это рекордные показатели для отрасли, которая ещё только формируется. Производственная линия полностью автоматизирована — сборка, окраска, диагностика и даже клепка выполняются роботами. Каждые 30 минут с конвейера выходит новый аппарат.

По словам представителей XPeng Aeroht, предприятие использует передовые технологии — пневмоформовку деталей, интеллектуальные системы диагностики кузова и гибкую линию окраски, способную работать без участия человека. Всё это делает процесс максимально точным и безопасным.

Летающий автомобиль

Главная звезда нового завода — гибридный транспорт Land Aircraft Carrier. Это двухмодульная система: наземный носитель и летающий блок eVTOL. В повседневности автомобиль выглядит как компактный минивэн, но с возможностью превращения в полноценный летательный аппарат.

Воздушный модуль полностью электрический, оснащён восемью пропеллерами и системой стабилизации, позволяющей безопасно взлетать вертикально. Он поднимается на высоту нескольких сотен метров и может преодолеть до 200 км без подзарядки. Наземная часть служит не только средством передвижения, но и мобильной станцией обслуживания и зарядки для летающего блока — именно поэтому проект получил название "наземный авианосец".

Длина машины — около 5,5 метров. Она способна передвигаться по обычным дорогам, а для управления достаточно стандартных водительских прав. При этом автомобиль помещается на стандартное парковочное место, что делает его удобным для городского использования.

Массовый интерес и заказы

С момента презентации XPeng Aeroht получила почти 5000 предварительных заказов. Поставки планируется начать в 2026 году, и компания уже готовится расширять мощности. Такой интерес объясняется тем, что летающий автомобиль открывает совершенно новую нишу — индивидуальный авиационный транспорт, который объединяет свободу автомобиля и скорость дрона.

"Первый летающий автомобиль сошел в понедельник с конвейера нового завода XPeng Aeroht", — сообщает агентство Синьхуа.

Сравнение: XPeng Aeroht и другие проекты

Производитель Модель Дальность полёта Вместимость Статус проекта XPeng Aeroht Land Aircraft Carrier 150-200 км 4 человека Производство запущено Joby Aviation (США) Joby eVTOL 160 км 5 человек Испытания Volocopter (Германия) VoloCity 35 км 2 человека Сертификация Lilium (Германия) Lilium Jet 250 км 6 человек Тестовые полёты

XPeng первой запустила полномасштабное производство, тогда как западные компании пока проходят сертификацию. Преимущество китайцев — государственная поддержка, развитая инфраструктура для электромобилей и масштаб рынка.

Советы: как подготовиться к воздушному вождению

Изучить местные правила — в Китае уже разрабатывают нормы для управления персональными eVTOL. Пройти базовое обучение полётам на симуляторе. Получить расширенные водительские права, которые включают курс по безопасности полётов. Подготовить площадку для взлёта и посадки — XPeng предлагает компактные модули для дома или офиса. Настроить систему зарядки, совместимую с электротранспортом (например, XPeng Power или Tesla Wall Connector).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование стандартных гаражей без вентиляции для зарядки летательного модуля.

Последствие: перегрев аккумуляторов, сокращение срока службы батареи.

Альтернатива: установка сертифицированной станции с системой охлаждения и защиты от перегрузки.

Последствие: перегрев аккумуляторов, сокращение срока службы батареи. Альтернатива: установка сертифицированной станции с системой охлаждения и защиты от перегрузки. Ошибка: игнорирование обновлений программного обеспечения.

Последствие: снижение стабильности полёта и ошибок навигации.

Альтернатива: автоматическое обновление через приложение XPeng Pilot.

Последствие: снижение стабильности полёта и ошибок навигации. Альтернатива: автоматическое обновление через приложение XPeng Pilot. Ошибка: использование неоригинальных деталей.

Последствие: нарушение баланса аппарата.

Альтернатива: заказ через официальных партнёров XPeng или сертифицированные сервисы.

Если летающий автомобиль станет обычным транспортом

Если тенденция сохранится, через 10-15 лет воздушные автомобили могут занять ту же нишу, что и электромобили сегодня. Власти Китая уже рассматривают возможность создания "воздушных дорог" — маршрутов с контролируемыми высотами и автоматическим управлением. В городах появятся вертикальные парковки и станции обслуживания eVTOL, а доставка станет полностью беспилотной.

Плюсы и минусы Land Aircraft Carrier

Плюсы Минусы Экологичность — полностью электрическая установка Высокая цена по сравнению с авто Возможность взлёта без аэродрома Необходимость регулирования воздушного движения Автоматическая стабилизация и навигация Ограниченный запас хода Удобство городского использования Требуется обучение пилотированию Быстрая подзарядка и интеграция с сетью XPeng Отсутствие инфраструктуры в других странах

FAQ

Сколько стоит летающий автомобиль XPeng?

Цена пока не объявлена официально, но эксперты оценивают её в диапазоне от 200 000 до 300 000 долларов в зависимости от комплектации.

Нужны ли права пилота?

На первом этапе достаточно водительских прав категории B и краткого обучения. В дальнейшем возможен ввод особой категории eVTOL.

Где можно летать?

Разрешены полёты в специально выделенных зонах, на высоте до нескольких сотен метров. Городские власти работают над системой "умных коридоров".

Как заряжается летательный модуль?

Через сеть XPeng Power — за 25 минут можно пополнить заряд на 80 %.

Когда начнутся поставки?

Первые клиенты получат свои аппараты в 2026 году.

Мифы и правда

Миф: летающие автомобили опасны и непредсказуемы.

Правда: современные eVTOL оснащены резервными системами, автопилотом и парашютом безопасности.

Правда: современные eVTOL оснащены резервными системами, автопилотом и парашютом безопасности. Миф: управлять ими могут только пилоты.

Правда: XPeng делает управление максимально простым, доступным любому водителю.

Правда: XPeng делает управление максимально простым, доступным любому водителю. Миф: полёты будут слишком дорогими.

Правда: эксплуатация электрического eVTOL обходится дешевле вертолёта и со временем станет доступнее электромобиля.

Исторический контекст

Путь к этому моменту начался в 2020 году, когда XPeng впервые показала прототип eVTOL X2. За четыре года он прошёл сотни испытаний, в том числе публичные полёты над Дубаем и Гуанчжоу. В 2024 году компания объявила о строительстве первого в мире завода по серийному выпуску летающих машин. Теперь проект вошёл в стадию реального производства — шаг, который может изменить всю транспортную отрасль.

Запуск серийного производства летающих автомобилей в Китае — это не просто технологическое достижение, а знак начала новой эры в транспорте. Если темпы развития сохранятся, не исключено, что в скором будущем мы будем выбирать не только цвет и марку авто, но и маршрут — по земле или по небу.