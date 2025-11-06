То, что вчера было фантастикой, сегодня сошло с конвейера: машины будущего взлетают прямо с парковки

Когда-то идея о летающем автомобиле казалась фантастикой из фильмов про будущее. Но теперь это становится частью реальности — в Китае официально запущено первое в мире серийное производство личных летательных машин. Новый завод XPeng Aeroht, дочерней компании XPeng Motors, открыл двери в Гуанчжоу и уже готов выпускать тысячи аппаратов ежегодно.
Современное предприятие площадью 120 тысяч квадратных метров построили всего за год. Его мощности впечатляют: 10 000 летающих модулей в год при выходе на полную загрузку и около 5 000 — на старте. Это рекордные показатели для отрасли, которая ещё только формируется. Производственная линия полностью автоматизирована — сборка, окраска, диагностика и даже клепка выполняются роботами. Каждые 30 минут с конвейера выходит новый аппарат.
По словам представителей XPeng Aeroht, предприятие использует передовые технологии — пневмоформовку деталей, интеллектуальные системы диагностики кузова и гибкую линию окраски, способную работать без участия человека. Всё это делает процесс максимально точным и безопасным.
Главная звезда нового завода — гибридный транспорт Land Aircraft Carrier. Это двухмодульная система: наземный носитель и летающий блок eVTOL. В повседневности автомобиль выглядит как компактный минивэн, но с возможностью превращения в полноценный летательный аппарат.
Воздушный модуль полностью электрический, оснащён восемью пропеллерами и системой стабилизации, позволяющей безопасно взлетать вертикально. Он поднимается на высоту нескольких сотен метров и может преодолеть до 200 км без подзарядки. Наземная часть служит не только средством передвижения, но и мобильной станцией обслуживания и зарядки для летающего блока — именно поэтому проект получил название "наземный авианосец".
Длина машины — около 5,5 метров. Она способна передвигаться по обычным дорогам, а для управления достаточно стандартных водительских прав. При этом автомобиль помещается на стандартное парковочное место, что делает его удобным для городского использования.
С момента презентации XPeng Aeroht получила почти 5000 предварительных заказов. Поставки планируется начать в 2026 году, и компания уже готовится расширять мощности. Такой интерес объясняется тем, что летающий автомобиль открывает совершенно новую нишу — индивидуальный авиационный транспорт, который объединяет свободу автомобиля и скорость дрона.
"Первый летающий автомобиль сошел в понедельник с конвейера нового завода XPeng Aeroht", — сообщает агентство Синьхуа.
|Производитель
|Модель
|Дальность полёта
|Вместимость
|Статус проекта
|XPeng Aeroht
|Land Aircraft Carrier
|150-200 км
|4 человека
|Производство запущено
|Joby Aviation (США)
|Joby eVTOL
|160 км
|5 человек
|Испытания
|Volocopter (Германия)
|VoloCity
|35 км
|2 человека
|Сертификация
|Lilium (Германия)
|Lilium Jet
|250 км
|6 человек
|Тестовые полёты
XPeng первой запустила полномасштабное производство, тогда как западные компании пока проходят сертификацию. Преимущество китайцев — государственная поддержка, развитая инфраструктура для электромобилей и масштаб рынка.
Если тенденция сохранится, через 10-15 лет воздушные автомобили могут занять ту же нишу, что и электромобили сегодня. Власти Китая уже рассматривают возможность создания "воздушных дорог" — маршрутов с контролируемыми высотами и автоматическим управлением. В городах появятся вертикальные парковки и станции обслуживания eVTOL, а доставка станет полностью беспилотной.
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность — полностью электрическая установка
|Высокая цена по сравнению с авто
|Возможность взлёта без аэродрома
|Необходимость регулирования воздушного движения
|Автоматическая стабилизация и навигация
|Ограниченный запас хода
|Удобство городского использования
|Требуется обучение пилотированию
|Быстрая подзарядка и интеграция с сетью XPeng
|Отсутствие инфраструктуры в других странах
Сколько стоит летающий автомобиль XPeng?
Цена пока не объявлена официально, но эксперты оценивают её в диапазоне от 200 000 до 300 000 долларов в зависимости от комплектации.
Нужны ли права пилота?
На первом этапе достаточно водительских прав категории B и краткого обучения. В дальнейшем возможен ввод особой категории eVTOL.
Где можно летать?
Разрешены полёты в специально выделенных зонах, на высоте до нескольких сотен метров. Городские власти работают над системой "умных коридоров".
Как заряжается летательный модуль?
Через сеть XPeng Power — за 25 минут можно пополнить заряд на 80 %.
Когда начнутся поставки?
Первые клиенты получат свои аппараты в 2026 году.
Путь к этому моменту начался в 2020 году, когда XPeng впервые показала прототип eVTOL X2. За четыре года он прошёл сотни испытаний, в том числе публичные полёты над Дубаем и Гуанчжоу. В 2024 году компания объявила о строительстве первого в мире завода по серийному выпуску летающих машин. Теперь проект вошёл в стадию реального производства — шаг, который может изменить всю транспортную отрасль.
Запуск серийного производства летающих автомобилей в Китае — это не просто технологическое достижение, а знак начала новой эры в транспорте. Если темпы развития сохранятся, не исключено, что в скором будущем мы будем выбирать не только цвет и марку авто, но и маршрут — по земле или по небу.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?