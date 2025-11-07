Карьера по наследству: учёные нашли гены, влияющие на профессиональные интересы

Выбор профессии традиционно связывают с интересами, семейным примером или обстоятельствами, но новое исследование показывает: за кулисами этого решения может стоять и наша биология. Генетика, пусть и в небольшой степени, влияет на то, к каким сферам знаний и деятельности мы испытываем интерес — от инженерии до искусства. Однако проявляется это влияние не напрямую, а через культуру, воспитание и социальную среду.
Международная группа учёных из Норвегии, Финляндии и Нидерландов впервые обнаружила связь между генетическими особенностями человека и выбором образовательного направления. В исследовании участвовало более 460 тысяч человек, чьи данные ДНК сопоставили с информацией об их обучении по десяти крупным направлениям: здравоохранение, инженерия, информационные технологии, искусство, экономика и другие.
Определённые генетические вариации действительно коррелируют с выбором той или иной области знаний. Этот вклад невелик, но статистически значим — то есть генетика вносит небольшой, измеримый штрих в картину профессиональных интересов.
"Наши гены не выбирают за нас профессию, но они могут слегка "подтолкнуть" в ту или иную сторону", — отметил нейробиолог, соавтор исследования Йоакким Лунд.
Используя современные методы генетического моделирования, исследователи выделили два ключевых измерения, которые формируют предпочтения в обучении:
Вместе эти оси создают своеобразную "генетическую карту интересов", совпадающую с известными психологическими моделями — например, типологией Джона Холланда, где профессии делятся на реалистические, исследовательские, социальные и артистические.
Учёные подчёркивают: биология — не судьба. Генетические факторы проявляются только через призму среды. То, как человек реализует свои природные склонности, зависит от воспитания, образовательных возможностей, культурных норм и ожиданий общества.
"Генетика задаёт лишь тон, а всю мелодию исполняет культура", — пояснил социогенетик Микко Сааринен.
Даже в странах с высокой доступностью образования, вроде Финляндии, социальные различия остаются ключевыми. К примеру, подросток с "инженерными" генетическими наклонностями может стать художником, если вырос в творческой среде. И наоборот — человек с высокой эмпатией и склонностью к общению может выбрать IT, если в его семье это престижно.
Новое исследование не создаёт "ДНК-тест на профессию" и не превращает выбор карьеры в биологический сценарий. Его значение — в другом: оно помогает понять, как личные интересы формируются на пересечении природы и культуры. Это знание особенно ценно для педагогов, карьерных консультантов и родителей, которые стремятся помочь детям раскрыть потенциал без давления и стереотипов.
Понимание генетических предпосылок также может помочь выстраивать образовательные программы, где учитываются разные типы мышления. Например, дети с выраженным "социальным" профилем эффективнее усваивают материал через взаимодействие и командные проекты, а с "техническим" — через индивидуальные задачи и логику.
|Фактор
|Влияние
|Как проявляется
|Генетика
|20-30%
|Склонность к определённому типу мышления
|Среда и культура
|70-80%
|Формирует реальный выбор и направление развития
|Образование
|усиливает влияние обоих
|Позволяет реализовать врождённые способности
Уже сегодня нейронауки и генетика движутся к персонализированным подходам в обучении. Но учёные единодушны: использовать ДНК как инструмент профориентации — преждевременно и этически рискованно. Гораздо важнее развивать гибкие навыки, критическое мышление и способность к самоопределению — качества, которые не зависят от генов.
|Плюсы
|Минусы
|Помогает понять природу интересов
|Риск переоценить влияние генов
|Расширяет инструменты профориентации
|Возможные этические злоупотребления
|Уточняет подходы в образовании
|Требует сложных исследований и защиты данных
Да, но частично. Их вклад составляет около 20%, остальное — среда и воспитание.
Нет. Генетика не определяет профессию, а лишь влияет на тип мышления и склонности.
Понимание врождённых особенностей помогает не навязывать, а направлять интересы детей.
Ранее считалось, что выбор профессии определяется исключительно средой — семьёй, школой, обществом. В XX веке появились теории о врождённых типах мышления, но без биологических доказательств. Теперь наука подтверждает: генетика действительно влияет, хотя и не решает всё. Этот взгляд объединяет психологию, социологию и биологию, показывая, как тесно переплетены природа и культура в человеческом развитии.
Генетика — не сценарий жизни, а фоновая мелодия, которая звучит вместе с влиянием среды, семьи и культуры. Понимание её роли помогает лучше понять себя, свои интересы и таланты. Главное — не искать готовых ответов в ДНК, а использовать знание о природе человека, чтобы сделать выбор осознанным и свободным.
Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.