Новое открытие изменило историю: до викингов в Исландии побывали таинственные пришельцы

Наука

Исторические хроники утверждают, что первым постоянным поселенцем Исландии был норвежец Ингольфр Арнарсон, прибывший около 870 года. Однако новые данные заставляют усомниться в этом.

Парус викингов

Современные биохимические исследования показывают, что люди могли появиться на острове почти на 70 лет раньше. Следы их деятельности обнаружены в виде молекулярных остатков ДНК и химических маркеров в донных отложениях исландских озёр.

Улики из-под воды: что рассказало озеро Тьернин

Археологи и геохимики изучили отложения в озере Тьернин, расположенном в центре современного Рейкьявика.

Найденный показатель Что он означает Примерная дата Левоглюкозан Продукт горения древесины, след человеческой активности или пожаров около 810 года Вирусы сточных вод Связаны с присутствием человека и животных около 810 года Изменения в пыльце Появление культурных растений, прежде всего ячменя после 800 года

Эти находки указывают на присутствие человека задолго до IX века. Одновременно археологи нашли остатки деревянного длинного дома, датируемого примерно 800-ми годами. Хотя это не доказывает постоянного поселения, оно подтверждает временное пребывание людей.

Дискуссия о датировке: насколько ранними были визиты

Учёные разделились во мнениях относительно того, можно ли считать 810 год реальной датой начала колонизации.

Позиция исследователей Аргументы Скептики Считают, что 810 год слишком рано для активной экспансии викингов; данные о левоглюкозане могут быть следствием природных пожаров. Сторонники ранней даты Указывают на совокупность биомаркеров и признаков хозяйственной деятельности, которые трудно объяснить естественными причинами.

Такое расхождение показывает, что датировка требует подтверждения с привлечением разных дисциплин — археологии, климатологии, генетики и истории.

Следы первых земледельцев

В слоях IX века обнаружены признаки увеличения биоразнообразия, что обычно происходит при появлении человека и земледелия.

Биологический маркер Интерпретация ДНК домашних животных Появление скота — овец, крупного рогатого скота, возможно, свиней Пыльца ячменя Начало земледелия Пыльца берёзы и ивы Расширение растительности вследствие вырубки и выпаса

Рост биоразнообразия указывает на ведение хозяйственной деятельности и освоение прибрежных территорий. Вероятно, именно тогда появились первые пастбища и посевы.

Кто были эти люди

Происхождение первых посетителей острова остаётся предметом спора.

Некоторые исследователи считают, что это могли быть норвежские моряки, приезжавшие летом за моржовой костью, мясом или мехами. Такие экспедиции не требовали постоянного поселения, но оставляли экологические следы.

Другая гипотеза предполагает, что это были ранние колонисты, которые пытались закрепиться на острове, но из-за сурового климата не смогли остаться надолго.

Изменения в экосистеме и роль человека

Прибытие первых людей совпало с ростом разнообразия растений и животных, что свидетельствует о вмешательстве человека в природу.

Период Изменения в экосистеме Возможные причины 800-900 гг. Рост растительности, следы земледелия Вырубка, выпас, посев После 1200 г. Снижение биоразнообразия Похолодание климата, извержения вулканов, штормы

Активность человека сначала стимулировала экосистему, но позже природные катаклизмы и хозяйственная нагрузка привели к истощению ресурсов.

Возможные сценарии раннего заселения

Учёные рассматривают несколько объяснений появления следов человеческой активности:

Сезонные экспедиции викингов для охоты и сбора ресурсов. Кратковременные поселения, которые не закрепились. Постепенное освоение острова, начавшееся с временных стоянок и завершившееся устойчивыми поселениями после 870 года.

Каждый вариант частично подтверждается археологическими и генетическими данными, но окончательных доказательств пока нет.

Почему это важно для истории

Если гипотеза о более раннем присутствии людей подтвердится, история заселения Исландии изменится. Она станет частью длительного процесса освоения Северной Атлантики, а не внезапным эпизодом колонизации.

Это даст новое понимание:

миграций викингов;

развития их торговых маршрутов;

влияния климата на расширение северных поселений.

Что дальше

Исследовательская группа планирует анализировать ДНК и органические остатки из других исландских озёр. Цель — создать генетическую карту ранней колонизации, объединяющую данные археологии, палеоэкологии и истории.

Если новые образцы подтвердят присутствие человека до IX века, это станет одним из самых значительных открытий североатлантической археологии последних десятилетий.

Новые горизонты исследования

Предстоящие исследования обещают не только уточнить даты первых визитов человека, но и пролить свет на то, как именно выглядели эти ранние контакты с Исландией. Учёные надеются выявить, из каких регионов пришли первые поселенцы и как долго они оставались на острове.

Современные методы — анализ древней ДНК, изотопный состав костей, радиоуглеродное датирование органики — позволяют восстанавливать даже кратковременные эпизоды человеческой активности. Это означает, что в ближайшие годы мы, вероятно, узнаем больше о "доингольфровой" эпохе Исландии — времени, когда остров лишь начинал осваиваться и входить в сферу влияния северных мореплавателей.

Постепенно вырисовывается более сложная и динамичная картина, чем принято было считать: Исландия, возможно, не была "пустым островом", ожидавшим первого поселенца, а служила частью сети морских маршрутов и сезонных стоянок.