Эмаль растёт снова: как гель заставляет зубы восстанавливаться

5:08
Наука

Эмаль — самая твёрдая ткань организма, но она не способна к самовосстановлению. Воздействие кислот, бактерий и механических нагрузок со временем разрушает её структуру. Как только появляются микротрещины или эрозии, зуб становится уязвимым для кариеса.

Зубы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Зубы

Если удастся вернуть эмали плотность и структуру без сверления, кариес можно будет остановить ещё на ранней стадии.

Новый подход: гель на основе белка амелогенинового типа

Исследователь Мата с коллегами создали гель, содержащий белок, похожий на амелогенин — вещество, участвующее в формировании эмали у зародыша. Этот белок направляет рост кристаллов гидроксиапатита и помогает восстановить утраченные участки.

Главные особенности разработки:

  • гель образует устойчивый слой, сохраняющийся на зубах несколько недель;

  • взаимодействует со слюной, используя кальций и фосфаты для роста кристаллов;

  • стимулирует естественный процесс реминерализации.

Как происходит восстановление

  1. Гель заполняет микропоры и трещины.

  2. Белковая матрица способствует образованию новых кристаллов.

  3. Полученный слой срастается с природной эмалью и укрепляет её.

Зачем нужна эмаль

Функция Роль Последствия разрушения
Барьер от кислот Защищает от деминерализации Быстрая потеря минералов
Механическая защита Распределяет жевательную нагрузку Трещины и сколы
Биологическая защита Препятствует росту бактерий Кариес и воспаления

Эффективность

Эксперименты подтвердили, что гель работает как в растворах кальция и фосфата, так и при взаимодействии со слюной. За одну неделю формируется новый кристаллический слой, закрывающий дефекты эмали.

Показатель Результат
Среда Растворы Ca/PO₄ и человеческая слюна
Тип дефектов Микротрещины, поры, зоны деминерализации
Срок эффекта 7 дней
Устойчивость покрытия Сохраняется несколько недель

Потенциал геля — остановка кариозного процесса без сверления на самых ранних этапах.

Сравнение с ранними исследованиями

Критерий Разработки 2019 года Новый гель
Толщина слоя Тонкая плёнка Прочный слой, сохраняющийся неделями
Прочность сцепления Частичная Полное срастание с эмалью
Источник ионов Внешние растворы Используется естественная слюна
Результат Замедление разрушения Восстановление структуры

Предыдущие белковые покрытия давали лишь поверхностный эффект. Новый состав позволяет вырастить более плотный слой, устойчивый к механическому воздействию и кислотам.

Особенности технологии

  • Белок формирует направленную структуру, по которой растут кристаллы.

  • Слюна служит естественным источником ионов кальция и фосфата.

  • Восстановление микрорельефа снижает чувствительность и повышает устойчивость к кислотам.

  • Сцепление с эмалью прочное: новый слой не отслаивается при жевательной нагрузке.

Когда препарат появится на рынке

Этап Описание Срок
Клинические испытания Проверка безопасности и эффективности начало следующего года
Массовое производство Тестирование и сертификация 2025-2026
Коммерческий выпуск Продукт компании Mintech-Bio конец 2026 года

До выхода на рынок средство остаётся экспериментальным.

Возможности профилактики

Если результаты подтвердятся, появится новый способ защиты зубов — реминерализующий уход без пломбирования.

Основные преимущества:

  1. Закрытие микродефектов без сверления.

  2. Снижение риска кариеса.

  3. Продление срока службы пломб.

Для кого это особенно полезно

  • Людей с повышенной чувствительностью эмали.

  • Пациентов с ранними признаками деминерализации.

  • Подростков, проходящих ортодонтическое лечение.

  • Людей с пониженным слюноотделением.

Безопасность и ограничения

Гель не заменяет профессиональное лечение и диагностику. При глубоком кариесе его применение неэффективно. Долговременные исследования по износостойкости слоя в условиях повседневного ухода пока продолжаются.

Разработка геля на основе белка, аналогичного амелогенину, открывает возможность восстанавливать эмаль без сверления и боли. В перспективе этот подход может стать новой профилактической нормой — когда кариес предотвращается ещё до того, как появляется необходимость в пломбе.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Применение подобных средств возможно только после подтверждения их безопасности и одобрения специалистом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
