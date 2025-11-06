Эмаль растёт снова: как гель заставляет зубы восстанавливаться

Эмаль — самая твёрдая ткань организма, но она не способна к самовосстановлению. Воздействие кислот, бактерий и механических нагрузок со временем разрушает её структуру. Как только появляются микротрещины или эрозии, зуб становится уязвимым для кариеса.
Если удастся вернуть эмали плотность и структуру без сверления, кариес можно будет остановить ещё на ранней стадии.
Исследователь Мата с коллегами создали гель, содержащий белок, похожий на амелогенин — вещество, участвующее в формировании эмали у зародыша. Этот белок направляет рост кристаллов гидроксиапатита и помогает восстановить утраченные участки.
Главные особенности разработки:
гель образует устойчивый слой, сохраняющийся на зубах несколько недель;
взаимодействует со слюной, используя кальций и фосфаты для роста кристаллов;
стимулирует естественный процесс реминерализации.
Гель заполняет микропоры и трещины.
Белковая матрица способствует образованию новых кристаллов.
Полученный слой срастается с природной эмалью и укрепляет её.
|Функция
|Роль
|Последствия разрушения
|Барьер от кислот
|Защищает от деминерализации
|Быстрая потеря минералов
|Механическая защита
|Распределяет жевательную нагрузку
|Трещины и сколы
|Биологическая защита
|Препятствует росту бактерий
|Кариес и воспаления
Эксперименты подтвердили, что гель работает как в растворах кальция и фосфата, так и при взаимодействии со слюной. За одну неделю формируется новый кристаллический слой, закрывающий дефекты эмали.
|Показатель
|Результат
|Среда
|Растворы Ca/PO₄ и человеческая слюна
|Тип дефектов
|Микротрещины, поры, зоны деминерализации
|Срок эффекта
|7 дней
|Устойчивость покрытия
|Сохраняется несколько недель
Потенциал геля — остановка кариозного процесса без сверления на самых ранних этапах.
|Критерий
|Разработки 2019 года
|Новый гель
|Толщина слоя
|Тонкая плёнка
|Прочный слой, сохраняющийся неделями
|Прочность сцепления
|Частичная
|Полное срастание с эмалью
|Источник ионов
|Внешние растворы
|Используется естественная слюна
|Результат
|Замедление разрушения
|Восстановление структуры
Предыдущие белковые покрытия давали лишь поверхностный эффект. Новый состав позволяет вырастить более плотный слой, устойчивый к механическому воздействию и кислотам.
Белок формирует направленную структуру, по которой растут кристаллы.
Слюна служит естественным источником ионов кальция и фосфата.
Восстановление микрорельефа снижает чувствительность и повышает устойчивость к кислотам.
Сцепление с эмалью прочное: новый слой не отслаивается при жевательной нагрузке.
|Этап
|Описание
|Срок
|Клинические испытания
|Проверка безопасности и эффективности
|начало следующего года
|Массовое производство
|Тестирование и сертификация
|2025-2026
|Коммерческий выпуск
|Продукт компании Mintech-Bio
|конец 2026 года
До выхода на рынок средство остаётся экспериментальным.
Если результаты подтвердятся, появится новый способ защиты зубов — реминерализующий уход без пломбирования.
Основные преимущества:
Закрытие микродефектов без сверления.
Снижение риска кариеса.
Продление срока службы пломб.
Людей с повышенной чувствительностью эмали.
Пациентов с ранними признаками деминерализации.
Подростков, проходящих ортодонтическое лечение.
Людей с пониженным слюноотделением.
Гель не заменяет профессиональное лечение и диагностику. При глубоком кариесе его применение неэффективно. Долговременные исследования по износостойкости слоя в условиях повседневного ухода пока продолжаются.
Разработка геля на основе белка, аналогичного амелогенину, открывает возможность восстанавливать эмаль без сверления и боли. В перспективе этот подход может стать новой профилактической нормой — когда кариес предотвращается ещё до того, как появляется необходимость в пломбе.
Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Применение подобных средств возможно только после подтверждения их безопасности и одобрения специалистом.
Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.