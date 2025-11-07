Огонь, рождающийся в бездне: как учёные научились повторять космические явления на Земле

Международная команда учёных сделала невозможное — они создали в лаборатории плазменные огненные шары, имитирующие поведение потоков частиц, которые извергают активные галактики-блазары. Это открытие может помочь понять, как во Вселенной зародились первые магнитные поля и почему часть космического излучения до нас не доходит.
Блазары — это галактики с сверхмассивной чёрной дырой в центре. Они выбрасывают узкие, почти световые струи заряженных частиц — джеты — которые испускают гамма-излучение колоссальной энергии (до нескольких тераэлектронвольт).
Однако наблюдения с космических телескопов показывают загадочную деталь: часть ожидаемых фотонов исчезает. Учёные предполагали, что причина в неустойчивости потока электронов и позитронов, которые теряют энергию при столкновении с межгалактической плазмой.
Чтобы проверить это, физики решили создать миниатюрный аналог блазара на Земле.
"Наш эксперимент показывает, как лабораторные установки помогают связать наблюдения астрофизиков с фундаментальной физикой", — пояснил руководитель проекта профессор Джанлука Грегори.
Исследования проводились в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) на ускорителе Super Proton Synchrotron с использованием установки HiRadMat. Учёные создали пучок электронов и позитронов — точную копию потока, выбрасываемого чёрной дырой, — и направили его через метровый участок плазмы.
Эта установка позволила впервые воссоздать в лаборатории мини-джет, температура и плотность которого напоминали реальные условия в активных галактиках.
Это означает, что загадочное "исчезновение" гамма-лучей нельзя объяснить только взаимодействием с плазмой. Вероятно, в межгалактическом пространстве существует сверхслабое магнитное поле, рассеивающее излучение — одно из старейших и неразгаданных звеньев космической эволюции.
"Наши результаты подтверждают потенциал лабораторной астрофизики — науки, которая позволяет воссоздавать экстремальные космические процессы в земных условиях", — отметил соавтор исследования, профессор Боб Бингем.
Раньше астрономы могли лишь наблюдать за далекими источниками. Теперь они могут моделировать их поведение под контролем, создавая аналоги в плазменных установках. Это направление объединяет физику частиц, астрофизику и квантовую механику.
|Параметр
|В реальном блазаре
|В лабораторном эксперименте
|Источник энергии
|Сверхмассивная чёрная дыра
|Ускоритель частиц (ЦЕРН)
|Длина струи
|Миллионы световых лет
|1 метр
|Частицы
|Электроны и позитроны
|Те же частицы
|Скорость потока
|Почти скорость света
|~0,99 скорости света
|Наблюдаемый эффект
|Гамма-излучение и магнитные поля
|Стабильный плазменный поток
Учёные предполагают, что слабые межгалактические поля, выявленные в эксперименте, могли быть "зачатками" космических магнитных структур, возникших вскоре после Большого взрыва. Со временем они усиливались и формировали сложные поля в галактиках и звёздных системах.
Следующий шаг — наблюдения с новой обсерватории Cherenkov Telescope Array, которая позволит увидеть, как распределяются магнитные поля между галактиками и как они влияют на гамма-излучение.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет тестировать космические теории на практике
|Требует колоссальных энергий и затрат
|Дает прямые измерения магнитных и плазменных эффектов
|Пока доступно только в крупнейших лабораториях
|Ускоряет развитие астрофизики и квантовой плазмы
|Не все параметры Вселенной можно воссоздать точно
Пока не ясно. Эксперимент показал, что плазменная неустойчивость не виновата — вероятно, дело в межгалактических магнитных полях.
Отчасти да — его энергетические параметры меньше космических в миллионы раз, но физические процессы аналогичны.
Чтобы проверить космологические модели, понять происхождение магнитных полей и механизм ускорения частиц во Вселенной.
Первые блазары астрономы обнаружили в 1950-х годах как "необъяснимо яркие точки" на радиокартах неба. Долгое время их природа оставалась загадкой. С открытием ускорителей частиц и лазерных установок появилась возможность воссоздавать космические явления в лаборатории. Сегодня "лабораторная астрофизика" превращается в полноценную отрасль науки, соединяющую эксперименты ЦЕРНа и телескопы нового поколения.
Лабораторные "огненные шары" стали ключом к разгадке космических тайн. Эксперимент ЦЕРНа доказал: даже в пределах одной установки можно заглянуть в масштаб Вселенной и приблизиться к ответу на вопрос, как появились первые магнитные поля и почему космическое излучение ведёт себя столь загадочно.
