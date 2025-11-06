Голос древних майя: найденная 1200-летняя надпись Эк-Балам пробуждает забытое королевство

Эк-Балам - это не просто археологическая зона, это уникальное окно в историю цивилизации майя. Благодаря невероятной сохранности, которую удалось обнаружить, археологи получили шанс не только исследовать старинные памятники, но и разгадать древние тайны. Недавнее открытие, связанное с надписью на крышке хранилища, обещает освежить знания о великой культуре и может стать поворотным моментом в археологии.
Эк-Балам — это один из самых ярких примеров цивилизации майя, расположенный на мексиканском полуострове Юкатан, всего в нескольких милях от Чичен-Ицы. В период своего расцвета (около VIII века н. э.) этот город был домом для примерно 20 000 человек и служил центром могущественного королевства Талол.
Археологическая зона Эк-Балам знаменитая не только величием своих сооружений, но и исключительной сохранностью. В отличие от других майянских городов, многие здания Эк-Балама прекрасно сохранились, что позволяет ученым заглянуть в быт и культуру майя с поразительной точностью.
Археологи, работающие в Эк-Баламе, недавно обнаружили невероятно важную находку — надпись, датируемую 18 сентября 782 года н. э. Эта дата появляется на крышке хранилища TB 29 и сопровождается изображением божества К'авиила, который был связан с молнией и королевской властью. Имя правителя Укит Кан Лек Тока, известного правителя королевства Талол, также было зафиксировано на этой надписи.
"Мы считаем, что эта дата — это момент ритуального закрытия помещения, и она может помочь в более точном датировании других объектов комплекса", — пояснили соработники проекта, Летисия Варгас де ла Пенья и Виктор Рожерио Кастильо Борхес.
На крышке размером 30 на 19 дюймов, кроме имени правителя и даты, изображено божество К'авиил, символизирующее власть и молнию. Эти изображения были частью культуры майя, где религиозные символы играли ключевую роль в жизни правителей. И эта находка позволяет по-новому взглянуть на отношения между божествами и правителями в той эпохе.
Археологи INAH (Национальный институт антропологии и истории) приступили к исследованию "коллекционных комнат" на восточном крыле акрополя. Эти помещения, ранее разрушенные, были восстановлены для дальнейшего изучения. В результате их работы была исследована площадь в 40 на 10 метров, включающая девять комнат и восемь сводов.
|Характеристика
|Эк-Балам
|Чичен-Ица
|Время расцвета
|VIII век н. э.
|IX век н. э.
|Население в расцвете
|около 20 000 человек
|около 50 000 человек
|Сохранность сооружений
|Отлично сохранившиеся
|Частично разрушенные
|Основные памятники
|Храм, акрополь, площади
|Пирамида Кукулькана
Открытие позволяет более точно датировать ритуальные события в Эк-Баламе и поможет исследовать другие сооружения комплекса.
Это божество молнии и королевской власти символизировало силу правителей и их связь с богами.
Восстановление стало возможным благодаря хорошей сохранности большинства сооружений, а также усилиям археологов по восстановлению структурной устойчивости зданий.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?