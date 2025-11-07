Гиена весом с амурского тигра: челюсти, которые раскрывают тайну самых страшных хищников Кавказа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На территории современного Кавказа миллионы лет назад обитали гиены, которые вряд ли могли бы оставить равнодушным даже самого смелого путешественника. Эти хищники были настоящими гигантами среди своих сородичей, и их открытия становятся важной вехой в исследовании древних животных.

Череп Dinocrocuta gigantea , выставленный в Национальном музее естественной истории Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Череп Dinocrocuta gigantea , выставленный в Национальном музее естественной истории Китая

Исследования, проведенные учеными из России и других стран, позволили узнать, что эти гиены жили на Кавказе около 10-9 миллионов лет назад. Это открытие подтверждается благодаря найденным фрагментам челюстей гиен, которые были обнаружены в Азербайджане в верхнемиоценовых слоях. Эти находки заполнили значительную брешь в знаниях о распределении динокрокут — гигантских гиен, которые, как предполагают ученые, были одними из самых грозных хищников своего времени.

Кто такие динокрокуты и как они стали такими страшными

Динокрокуты (Dinocrocuta gigantea), или "ужасные гиены", — это хищники, которые могли достичь 400 кг в весе. Для сравнения, амурский тигр весит около 320 кг, а белый медведь может достигать 450 кг. Это делает их крупнейшими гиенами, когда-либо существовавшими на Земле. Подобные гиены были настоящими монстрами, которые доминировали на континенте.

"Мы впервые описываем гиен динокрокут с территории Кавказа, заполняя пробел в понимании их распространения. Ранее они были известны только в Южной Европе и Северном Китае", — сказал соавтор исследования и лаборант-исследователь УрФУ, Данияр Хантемиров.

Как ученые пришли к этому открытию

Исследование опирается на челюсти, которые были найдены еще в начале XX века, но ранее они ошибочно классифицировались как принадлежавшие другому виду гиен. Ученые, изучив их строение, обнаружили, что зубы и череп динокрокуты имели особую крепкость, которая идеально подходила для того, чтобы разрывать и разгрызать кости. Это помогает сделать вывод о том, что динокрокуты обладали невероятной силой и были способны добывать пищу среди самых крупных и опасных животных того времени.

Стратегии охоты ужасных гиен

Пока остается загадкой, как именно охотились эти гиены: действовали ли они в одиночку или в стаях, как современные гиены. Но одно можно утверждать точно — их добычей были крупные травоядные, такие как гиппарионы (древние лошади) и безрогие "носороги" хилотерии, а также другие крупные животные миоцена.

Судя по строению зубов, эти гиены были мастерами в разгрызании костей и, возможно, их пищей становились не только мясо, но и кости, что подтверждают найденные остатки пищи.

Структура челюстей и зубов: как они помогали гиенам

Изучая челюсти, ученые пришли к выводу, что их строение идеально подходило для того, чтобы ломать кости и разжевывать мясо. Особое внимание стоит уделить зубам, которые были исключительно крепкими. Это позволило гиенам справляться с добычей, которой они охотились, и выживать в жестоких условиях миоцена.

  • Зубы динокрокут были значительно крепче, чем у современных гиен.
  • Челюсти и зубы позволяли эффективно размельчать и разжевывать даже самые твердые кости.
  • Оказавшись на вершине пищевой цепи, они могли быть одним из самых сильных хищников своего времени.

Исторический контекст

Ранее учеными предполагалось, что Кавказ был важным маршрутом для миграции крупных млекопитающих в позднем миоцене. Однако прямых свидетельств о присутствии динокрокут на этом пути до недавнего времени не существовало.

Это открытие изменяет понимание миграционных путей животных того времени и подчеркивает важность Кавказа как региона, где пересекались разные фауны.

Сравнение размеров динокрокут и современных хищников

Вид Размер (вес) Примечание
Динокрокут 400 кг Крупнейшие гиены в истории
Амурский тигр 320 кг Современный крупный хищник
Белый медведь 450 кг Один из крупнейших хищников

Плюсы и минусы гипотезы о миграции

Плюсы

  • Открытие расширяет понимание миграции крупных хищников.
  • Разгадывается еще одна тайна экосистемы миоцена.

Минусы

  • Пока остается открытым вопрос об охотничьей стратегии динокрокут.
  • Недостаточно данных о других возможных миграционных маршрутах.

FAQ

Как учёные смогли доказать присутствие динокрокут на Кавказе

Ученые обнаружили фрагменты челюстей гиен, которые раньше ошибочно приписывались к другому виду. Сравнив их с известными находками, они подтвердили, что это были динокрокуты.

Какие животные становились добычей для динокрокут

Основной пищей для этих гиен, вероятно, были крупные травоядные, такие как гиппарионы и безрогие носороги.

Почему динокрокуты такие страшные

Эти гиены были настоящими гигантами, с мощными челюстями и зубами, которые позволяли им добывать даже самые тяжелые кости.

3 интересных факта

  • Динокрокуты были настолько мощными хищниками, что могли превосходить саблезубых тигров по силе.
  • Они могли выживать даже в самых суровых условиях миоцена, охотясь на крупных травоядных.
  • Их зубы имели уникальное строение, что позволило им быть настоящими мастерами в разгрызании костей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
