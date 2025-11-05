Дружба мешает отличить правду от лжи — открытие, которое удивило нейробиологов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Люди привыкли считать, что лгут другие, но оказывается, мы часто становимся её добровольными соучастниками. Особенно — когда лжёт кто-то близкий. Недавнее исследование показывает: нейронная активность мозга при восприятии обмана зависит не только от содержания лжи, но и от того, кто её произносит.

Полиграф
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sherkiya Wedgeworth is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Полиграф

Учёные проанализировали мозговую активность 66 здоровых добровольцев, участвовавших в компьютерных экспериментах, моделирующих ситуации доверия и выгоды. Задача испытуемых — определить, говорит ли партнёр правду, а исследователи фиксировали активность мозга в реальном времени.

Как выгода влияет на восприятие

Эксперимент включал два ключевых контекста: выгоды и потери.

  1. В ситуации выгоды ложь воспринималась мягче: участники чаще соглашались с сомнительной информацией, если она обещала положительный результат.

  2. В контексте потерь наоборот — мозг активировал зоны, отвечающие за риск и самоконтроль, делая человека более настороженным.

Как сообщает Journal of Neuroscience, ложь, связанная с потенциальной выгодой, активировала области мозга, ответственные за систему вознаграждения и формирование намерений. То есть мы охотнее верим тому, что хотим услышать — особенно если это сулит выгоду.

Когда обманывает друг

Особое внимание исследователи уделили взаимодействию между друзьями. В парах с эмоциональной связью активность мозга изменялась: участки, отвечающие за анализ достоверности, замедляли работу, а зоны, связанные с доверием и социальным вознаграждением, напротив, активировались.

Другими словами, мозг "смягчает” восприятие обмана, если источник кажется надёжным. Это объясняет, почему даже рациональные люди часто попадаются на манипуляции со стороны близких.

Предсказание обмана

Одним из неожиданных открытий стало то, что общая мозговая активность между друзьями может предсказать успех обмана. Когда нейронные реакции партнёров синхронизировались, вероятность восприятия лжи как правды значительно возрастала.

Таким образом, эмпатия и социальная синхронизация — качества, делающие нас людьми, — одновременно делают нас более уязвимыми к неправде.

А что если…

  • Что, если ложь действительно помогает сохранять социальные связи?
    Тогда небольшие искажения реальности могут играть роль "эмоционального клея" — способа избегать конфликтов и поддерживать дружбу.
  • Что, если мозг намеренно снижает критичность к друзьям?
    Это может быть эволюционный механизм: доверие внутри группы повышало шансы на выживание, даже ценой ошибок восприятия.
  • Что, если в будущем можно будет отслеживать склонность к доверию с помощью нейросканеров?
    Такие технологии могли бы помогать выявлять манипуляции, но поднимают вопрос о границах личной свободы и приватности мыслей.

Исторический контекст

Изучение феномена лжи имеет давнюю историю. Ещё в XIX веке философы утверждали, что ложь — социальная необходимость, а не дефект. В XX веке Пол Экман доказал, что эмоции и микровыражения лица могут выдавать обман.

Современная нейронаука показала: ложь — не моральная ошибка, а сложный когнитивный процесс, в котором участвуют системы вознаграждения, памяти и контроля импульсов. Новое исследование добавляет, что контекст доверия способен полностью изменить реакцию мозга.

Три интересных факта

  1. Мозг различает типы лжи.
    Обман ради выгоды активирует зоны вознаграждения, а ложь во благо — области, связанные с эмпатией.

  2. Синхронность мозга усиливает доверие.
    Когда нейронные ритмы двух людей совпадают, они становятся более восприимчивыми к словам друг друга.

  3. Друзья ошибаются чаще, чем незнакомцы.
    Пары друзей в два раза чаще принимали ложь за правду, чем участники без личной связи.

Вера в ложь — не слабость, а следствие доверия. Чем ближе нам человек, тем выше шанс, что мы поверим не правде, а удобной иллюзии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
