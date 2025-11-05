Лед под домами Аляски превратился в болото: вечная мерзлота оживает, разрушая дома и выгоняя людей

На далёком юго-западе Аляски, где веками жили представители народа юпик, земля буквально уходит из-под ног. В деревне Нунапитчук почва, стоявшая на вечной мерзлоте, начала таять. Дома проседают, настилы рушатся, а жители вынуждены искать новое место, чтобы спасти свои семьи и традиционный уклад жизни.
Раньше жизнь в Нунапитчуке текла размеренно: дети купались в реке, взрослые рыбачили и охотились в тундре. Но сегодня пейзаж изменился. Вместо прочной земли — нестабильная вязкая масса, которую местные прозвали "аляскинскими зыбучими песками".
Причина катастрофы — ускоренное таяние вечной мерзлоты. Из-за того, что температура на Аляске растёт почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, ледяной фундамент, поддерживавший деревню, перестал существовать. Грунт, теряя устойчивость, превращается в грязь, в которую медленно погружаются дома и дороги.
После сильного тайфуна в октябре, который повредил линии электропередачи и вызвал подтопления, жители поняли: оставаться здесь нельзя.
"Из-за глобального потепления жизнь стала хуже. Дома проседают, а некоторые уже почти у берега реки", — сказала бывший администратор племени Моррис Алекси.
Сегодня на глазах жителей рушится инфраструктура:
Для Эдны Чейз, прожившей здесь 53 года, дом превратился в постоянную борьбу за сухость. Каждые 15 минут насос откачивает воду, пытаясь не допустить затопления. Фундамента под жилищем уже нет, пол несколько раз приходилось менять.
"Теперь вся моя жизнь — следить, чтобы дом не утонул и сыну было где спать", — рассказала жительница Нунапитчука, Эдна Чейз.
В 2023 году жители проголосовали за переезд. Новое место находится в пяти километрах от старого — на возвышенности с песчаной почвой, способной выдержать постройки веками.
Однако переезд стоит дорого. По оценке специалистов, на переселение требуется около 230 миллионов долларов. Пока собрано лишь небольшая часть суммы:
Нунапитчук — лишь один из 144 населённых пунктов Аляски, которым, по данным Бюро по делам индейцев, грозит переселение из-за разрушения инфраструктуры в результате климатического кризиса.
Помимо потери домов, жители страдают от проблем со здоровьем. Таяние мерзлоты разрушает фундаменты, через щели в стены проникает влага, а в сырости активно развивается чёрная плесень.
Исследование Университета Аляски за 2023 год показало:
Из-за неустойчивого грунта строить новые дома невозможно. Около 70% жителей живут в стеснённых условиях, часто по нескольку семей под одной крышей.
Дополнительную угрозу создают размытые берега свалки и отстойников. Отходы попадают в реку, где купаются дети и ловят рыбу взрослые.
Для народа юпик переезд в город равносилен потере идентичности. Их жизнь тесно связана с природой, рыболовством и охотой. Переезд в мегаполис означал бы отказ от традиций, языка и общинных устоев. Поэтому люди ищут возможность остаться вместе, но на новой земле.
"Мы не можем просто уехать — здесь наши предки, наша культура и наша история", — подчеркнула Эдна Чейз.
Феномен, с которым столкнулся Нунапитчук, уже наблюдается во многих районах Аляски, Канады и Сибири. Когда вечная мерзлота "просыпается", происходят опасные процессы:
Так, река Салмон на северо-западе Аляски окрасилась в оранжевый и жёлтый цвета из-за растворённых минералов и токсичных соединений, высвобождающихся из почвы. Учёные считают это тревожным сигналом, свидетельствующим о масштабных изменениях в геологии региона.
Ошибка: игнорирование признаков проседания почвы.
Последствие: разрушение домов, заражение воды.
Альтернатива: регулярный мониторинг грунта и дренажная система.
Ошибка: попытка укрепить строения на старом месте.
Последствие: деньги впустую — мерзлота продолжает таять.
Альтернатива: перенос инфраструктуры на устойчивую возвышенность.
Ошибка: отказ от переселения из-за культурных страхов.
Последствие: потеря жилья и здоровья жителей.
Альтернатива: переселение всей общины с сохранением традиций.
Если потепление продолжится теми же темпами, Аляску ждёт масштабная перестройка. Учёные прогнозируют, что к 2050 году до 70% вечной мерзлоты региона может перейти в активное состояние. Это приведёт к:
|Последствие
|Описание
|Влияние на жителей
|Оседание почвы
|Разрушение домов, настилов, дорог
|Потеря жилья
|Загрязнение воды
|Попадание отходов и металлов
|Рост заболеваний
|Плесень и сырость
|Повреждение жилищ, астма
|Ухудшение здоровья
|Социальная изоляция
|Переезд разрушает общины
|Потеря традиций
