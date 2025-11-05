Лед под домами Аляски превратился в болото: вечная мерзлота оживает, разрушая дома и выгоняя людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На далёком юго-западе Аляски, где веками жили представители народа юпик, земля буквально уходит из-под ног. В деревне Нунапитчук почва, стоявшая на вечной мерзлоте, начала таять. Дома проседают, настилы рушатся, а жители вынуждены искать новое место, чтобы спасти свои семьи и традиционный уклад жизни.

Разрушающаяся почва и деревянные дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разрушающаяся почва и деревянные дома

Когда земля превращается в зыбучие пески

Раньше жизнь в Нунапитчуке текла размеренно: дети купались в реке, взрослые рыбачили и охотились в тундре. Но сегодня пейзаж изменился. Вместо прочной земли — нестабильная вязкая масса, которую местные прозвали "аляскинскими зыбучими песками".

Причина катастрофы — ускоренное таяние вечной мерзлоты. Из-за того, что температура на Аляске растёт почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, ледяной фундамент, поддерживавший деревню, перестал существовать. Грунт, теряя устойчивость, превращается в грязь, в которую медленно погружаются дома и дороги.

После сильного тайфуна в октябре, который повредил линии электропередачи и вызвал подтопления, жители поняли: оставаться здесь нельзя.

"Из-за глобального потепления жизнь стала хуже. Дома проседают, а некоторые уже почти у берега реки", — сказала бывший администратор племени Моррис Алекси.

Дома уходят под землю

Сегодня на глазах жителей рушится инфраструктура:

  • деревянные настилы, по которым можно ходить, постоянно проваливаются;
  • фундаменты домов деформируются;
  • единственная баскетбольная площадка вся в ямах и трещинах.

Для Эдны Чейз, прожившей здесь 53 года, дом превратился в постоянную борьбу за сухость. Каждые 15 минут насос откачивает воду, пытаясь не допустить затопления. Фундамента под жилищем уже нет, пол несколько раз приходилось менять.

"Теперь вся моя жизнь — следить, чтобы дом не утонул и сыну было где спать", — рассказала жительница Нунапитчука, Эдна Чейз.

Решение: переселиться всем селом

В 2023 году жители проголосовали за переезд. Новое место находится в пяти километрах от старого — на возвышенности с песчаной почвой, способной выдержать постройки веками.

Однако переезд стоит дорого. По оценке специалистов, на переселение требуется около 230 миллионов долларов. Пока собрано лишь небольшая часть суммы:

  • в 2022 году выделено 2,2 млн долларов на ремонт полицейского участка;
  • в 2024 году — 250 тысяч долларов на разработку генплана переселения;
  • федеральные средства в размере 100 млн долларов временно заморожены.

Нунапитчук — лишь один из 144 населённых пунктов Аляски, которым, по данным Бюро по делам индейцев, грозит переселение из-за разрушения инфраструктуры в результате климатического кризиса.

Болезни и плесень: новая угроза

Помимо потери домов, жители страдают от проблем со здоровьем. Таяние мерзлоты разрушает фундаменты, через щели в стены проникает влага, а в сырости активно развивается чёрная плесень.

Исследование Университета Аляски за 2023 год показало:

  • 15% жителей страдают астмой,
  • более 10% — хронической обструктивной болезнью лёгких.

Из-за неустойчивого грунта строить новые дома невозможно. Около 70% жителей живут в стеснённых условиях, часто по нескольку семей под одной крышей.

Дополнительную угрозу создают размытые берега свалки и отстойников. Отходы попадают в реку, где купаются дети и ловят рыбу взрослые.

Город — не выход

Для народа юпик переезд в город равносилен потере идентичности. Их жизнь тесно связана с природой, рыболовством и охотой. Переезд в мегаполис означал бы отказ от традиций, языка и общинных устоев. Поэтому люди ищут возможность остаться вместе, но на новой земле.

"Мы не можем просто уехать — здесь наши предки, наша культура и наша история", — подчеркнула Эдна Чейз.

Последствия таяния вечной мерзлоты

Феномен, с которым столкнулся Нунапитчук, уже наблюдается во многих районах Аляски, Канады и Сибири. Когда вечная мерзлота "просыпается", происходят опасные процессы:

  • Оседание грунта и разрушение инфраструктуры.
  • Высвобождение метана и углекислого газа, что усиливает глобальное потепление.
  • Загрязнение рек тяжёлыми металлами.

Так, река Салмон на северо-западе Аляски окрасилась в оранжевый и жёлтый цвета из-за растворённых минералов и токсичных соединений, высвобождающихся из почвы. Учёные считают это тревожным сигналом, свидетельствующим о масштабных изменениях в геологии региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование признаков проседания почвы.
    Последствие: разрушение домов, заражение воды.
    Альтернатива: регулярный мониторинг грунта и дренажная система.

  • Ошибка: попытка укрепить строения на старом месте.
    Последствие: деньги впустую — мерзлота продолжает таять.
    Альтернатива: перенос инфраструктуры на устойчивую возвышенность.

  • Ошибка: отказ от переселения из-за культурных страхов.
    Последствие: потеря жилья и здоровья жителей.
    Альтернатива: переселение всей общины с сохранением традиций.

А что если таяние не остановится

Если потепление продолжится теми же темпами, Аляску ждёт масштабная перестройка. Учёные прогнозируют, что к 2050 году до 70% вечной мерзлоты региона может перейти в активное состояние. Это приведёт к:

  • массовому переселению северных общин;
  • разрушению дорог, аэропортов и трубопроводов;
  • высвобождению огромных объёмов парниковых газов.

Кючевые последствия таяния вечной мерзлоты

Последствие Описание Влияние на жителей
Оседание почвы Разрушение домов, настилов, дорог Потеря жилья
Загрязнение воды Попадание отходов и металлов Рост заболеваний
Плесень и сырость Повреждение жилищ, астма Ухудшение здоровья
Социальная изоляция Переезд разрушает общины Потеря традиций

Мифы и правда

  • Миф: вечная мерзлота тает только из-за лета.
    Правда: главный фактор — общее повышение средней температуры и изменение структуры грунта.
  • Миф: можно укрепить почву цементом.
    Правда: это временно: при таянии лёд под почвой растает, и бетон потеряет опору.
  • Миф: проблема касается только Аляски.
    Правда: подобные процессы уже наблюдаются в Канаде, Якутии и Гренландии.

3 интересных факта

  • В вечной мерзлоте хранится около 1,5 триллиона тонн углерода — почти в два раза больше, чем в атмосфере Земли.
  • Некоторые постройки на Аляске уже оборудуются "охлаждающими сваями", которые поддерживают грунт в замороженном состоянии.
  • Слово "Нунапитчук" в переводе с юпикского языка означает "земля под водой" — пророческое название, ставшее реальностью.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
