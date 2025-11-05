Почечные камни исчезают без лазера и боли: как работает магнитный гель из Стэнфорда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Почечнокаменная болезнь — одно из самых распространённых и болезненных урологических состояний. Камни формируются из кристаллизованных солей и минералов в моче. Когда они начинают двигаться по мочеточнику, боль становится почти невыносимой.

Уролог исследует снимок почек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уролог исследует снимок почек

Обычно камни удаляют в несколько этапов:

  1. Их дробят лазером или ультразвуком.

  2. Осколки извлекают с помощью проволочной корзины.

  3. Оставшиеся фрагменты наблюдают или удаляют повторно.

Но у этого подхода есть серьёзные недостатки: часть камней остаётся, вызывая новые воспаления, а повторные операции повреждают ткани и повышают риск осложнений.

Магнитный гель — альтернатива скальпелю

Команда под руководством уролога Джозефа Ляо из Стэнфордского университета предложила радикально новое решение. Учёные создали биосовместимый магнитный гель, способный безопасно "собирать" фрагменты камней прямо внутри почки.

Принцип действия прост:

  • после дробления камней в почку вводят магнитный гель, содержащий микрочастицы железа;
  • частицы обволакивают и фиксируют осколки;
  • через тот же канал вводится тонкая магнитная проволока, которая притягивает гель вместе с фрагментами.

Таким образом, хирург может удалить большинство частиц за один сеанс без грубого механического вмешательства.

Сравнение

Параметр Стандартное удаление камней Метод с магнитным гелем
Извлечение Проволочная корзина Магнитная проволока с гелем
Количество процедур Часто требуется повторная Обычно достаточно одной
Риск повреждения тканей Средний или высокий Минимальный
Оставшиеся фрагменты Часто остаются Удаляются почти полностью
Побочные эффекты Возможны воспаления Не выявлены
Комфорт пациента Средний Повышенный
Готовность к применению Стандарт в клиниках Этап доклинических испытаний

Первые испытания

Технологию протестировали на свиньях — животных, физиологически близких человеку. Результаты показали:

  1. Гель полностью покрыл осколки и обеспечил их сбор.

  2. Извлечение заняло меньше времени, чем при традиционной операции.

  3. Ни у одного подопытного не обнаружено воспалений или токсических реакций.

Исследователи планируют перейти к клиническим испытаниям на людях в течение года.

А что если…

Что, если технологию начнут применять в других областях медицины?
Тогда магнитный гель сможет очищать ткани после операций и доставлять лекарства прямо к очагу болезни, снижая риск осложнений.

Что, если материал станет управляемым в реальном времени?
Это позволит хирургам точно контролировать процесс удаления камней и использовать минимальное вмешательство.

Что, если пациенты смогут проходить процедуру амбулаторно?
Такой сценарий снизит нагрузку на клиники и сделает лечение доступным большему числу людей.

Исторический контекст

Использование магнитных материалов в медицине началось ещё в 1970-х. Тогда физики экспериментировали с магнитными наночастицами для прицельной доставки лекарств и термотерапии опухолей. Однако только развитие биосовместимых материалов в XXI веке сделало возможным их безопасное применение внутри организма.

Магнитный гель Ляо продолжает эту линию: вместо диагностики — активное вмешательство, где магнетизм становится инструментом точной хирургии.

Три интересных факта

  1. Магнитные частицы уже применяются в медицине.
    Их используют в МРТ-контрастах и методах термотерапии при лечении опухолей.

  2. Почечные камни — болезнь с тысячелетней историей.
    Их находили у египетских мумий возрастом свыше 5 000 лет.

  3. Гель можно адаптировать под разные органы.
    Изменяя состав, его можно применять в сосудистой и нейрохирургии.

Если магнитный гель докажет безопасность и эффективность на людях, урология может войти в новую эру безболезненных, точных и одноэтапных операций.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
