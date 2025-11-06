Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа на грани коллапса: что стало главной ошибкой западных политиков
Без мяса, без хлопот, но с душой: индийское рагу, в которое невозможно не влюбиться
Лицо становится моложе без пластики: три штриха стирают возраст за пять минут
Кинул пачку — спас память: исследование показало неожиданный эффект отказа от курения
Машина готова, но не водитель: несколько шагов, без которых старт обернётся проблемой
Визит Анджелины Джоли в Херсон: сколько актриса могла получить за поездку
Кошки на службе у патриарха: необычная роль пушистых защитников церкви
Погреб не по карману? Бурт спасёт ваши овощи от холода и гниения — секреты строительства
Конкуренты такого не ожидали: российские товары обошли импортные бренды — что стало причиной триумфа

Проклятые координаты океана: пять точек, где подлодки теряют сигнал и стараются не появляться

7:08
Наука

Мировой океан — загадочная и опасная стихия, где даже самые современные технологии не гарантируют безопасности. Несмотря на спутниковую навигацию, мощные корпуса и сложные системы контроля, моря остаются непредсказуемыми. Есть участки, где стихия буквально диктует свои правила — и даже военные подлодки стараются обходить их стороной.

Подводная лодка в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводная лодка в океане

Датский пролив — подводный водопад глубиной в километры

Этот участок между Гренландией и Исландией известен как один из самых опасных проливов планеты. С виду он спокоен, но под толщей воды скрывается настоящий гигантский водопад: холодные арктические воды, сталкиваясь с тёплыми атлантическими, образуют нисходящее течение высотой около 3,5 километра и скоростью до 2 км/ч.

Для подводных лодок это смертельно опасно — мощный поток способен изменить глубину и курс судна. Даже американские атомные субмарины стараются не пересекать этот район без особой необходимости. Здесь навигация требует филигранной точности, а малейшая ошибка может привести к фатальным последствиям.

Пролив Дрейка — ад для моряков и капитанов

Пролив между Южной Америкой и Антарктидой - один из самых бурных и ветреных в мире. Здесь нет островов или отмелей, способных сдерживать гигантские массы воды. Потоки свободно проходят через 800-километровое пространство, создавая волны высотой с многоэтажный дом.

Даже современные ледоколы и подлодки с усиленным корпусом чувствуют себя здесь неуверенно. Температура воды низкая, течения непредсказуемы, а штормы могут начаться буквально за несколько минут. Прохождение пролива Дрейка считается испытанием для самых опытных капитанов — особенно зимой, когда льды Антарктики сжимаются и усиливают течение.

Мыс Горн — ветровая ловушка планеты

На южной оконечности Южной Америки, там, где Атлантика встречается с Тихим океаном, лежит мыс Горн - одно из самых легендарных и опасных мест на Земле. Погода здесь меняется по нескольку раз в день, ветры достигают ураганной силы, а волны поднимаются до 15 метров.

"Здесь прекрасно всё: бурные течения, огромные волны, частые шторма и стремительно меняющаяся погода", — писал один из мореплавателей, пересекавших пролив Дрейка.

Подводным лодкам в этих водах особенно трудно. Давление, вихревые потоки и сложный рельеф морского дна создают непредсказуемые нагрузки на корпус. Поэтому даже опытные экипажи избегают этих координат, предпочитая обходить мыс Горн десятой дорогой.

Норвежские фьорды — акустическая ловушка для подлодок

На первый взгляд, норвежские фьорды выглядят как идеальные убежища: узкие проходы, высокие скалы и тихие воды. Но для подводных лодок это настоящий кошмар.

Главная опасность — аномальная акустика. Эхо, отражаясь от извилистых стен и неровного дна, создаёт ложные сигналы на гидролокаторах. Навигационные системы начинают "сходить с ума": подлодка может "увидеть" несуществующие объекты или потерять ориентацию.

Кроме того, глубины фьордов сильно колеблются: резкие перепады создают участки с разным давлением и температурой. Это усложняет управление балластом и делает погружение рискованным даже для опытных экипажей. Не случайно фьорды Норвегии стали полигоном для отработки сложных манёвров подлодок НАТО — и местом множества аварийных инцидентов.

Точка Немо — кладбище кораблей и спутников

Самая изолированная точка на планете находится в южной части Тихого океана. Это так называемая Точка Немо, или океанический полюс недоступности. До ближайшего клочка суши — более 1000 миль во все стороны. Здесь нет судоходных маршрутов, нет живности, даже птицы не долетают.

На первый взгляд, это идеальное место для скрытного маневрирования подлодки. Но на практике — одно из самых бесполезных и опасных. Во-первых, дозаправиться и получить помощь здесь невозможно. Во-вторых, в этих водах огромная глубина — более 4 тысяч метров, что делает погружения рискованными.

И, наконец, это — главное космическое кладбище Земли. Именно сюда сбрасывают отработанные спутники и космические станции. Здесь покоятся обломки советской станции "Мир", модулей с Международной космической станции и десятков спутников разных стран.

Для подлодок пребывание в этих водах небезопасно: помимо радиационного фона от старых аппаратов, существует риск столкновения с металлическими обломками, которые всё ещё могут дрейфовать в толще океана.

Пять морских зон, которых избегают подлодки

Место Основная опасность Особенности
Датский пролив Подводное течение Водопад глубиной 3,5 км
Пролив Дрейка Шторма и волны Нет островов и отмелей
Мыс Горн Ураганные ветры Изменчивая погода
Норвежские фьорды Акустические ловушки Сложный рельеф дна
Точка Немо Изоляция и космический мусор Полюс недоступности

А что если подлодке всё же нужно пройти эти места

Иногда военные субмарины вынуждены пересекать опасные зоны для выполнения заданий. В таких случаях:

  • Используются резервные маршруты с постоянным спутниковым контролем.
  • На борту увеличивают дежурные смены гидроакустиков.
  • Погружение осуществляется только в оптимальные погодные окна.
  • Экипаж готовится к аварийному всплытию и тренировке эвакуации.

Риск остаётся высоким, поэтому такие переходы планируются с точностью до минуты.

Мифы и правда о морских чёрных зонах

  • Миф: современные подлодки не боятся ни течений, ни штормов.
    Правда: даже атомные субмарины уязвимы к давлению, акустическим и магнитным аномалиям.
  • Миф: точка Немо полностью безопасна.
    Правда: там действительно нет судов, но присутствуют радиационные и механические опасности.
  • Миф: опасные зоны можно обойти с помощью спутников.
    Правда: электронная навигация не учитывает подводные течения и гидрологические аномалии.

3 интересных факта

  • В проливе Дрейка волны высотой более 10 метров фиксируются до 300 дней в году.
  • В районе Норвежских фьордов иногда регистрируются эхосигналы, похожие на движения "невидимых" объектов — результат отражений.
  • Точка Немо находится ближе к орбитальным станциям, чем к ближайшему человеку на суше.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Наука и техника
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Последние материалы
В Госдуме раскритиковали идею сократить летние каникулы школьников
Не сохнут, не гниют и цветут годами: растения, которые невозможно загубить — джунгли без хлопот
От легенды до разочарования: машины, из-за которых японцы теряют доверие водителей
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
Без жарки и калорий: салат, который докажет, что вкусно не значит вредно — зелёная формула лёгкости
Волосы перестают расти — и дело не в генах: виноваты привычки, о которых вы не догадывались
Копеечные средства с кухни против тёмного налёта: как вернуть ложкам блеск без дорогих паст
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Тело отказывается худеть: об этом важном факторе забывают даже фанаты ЗОЖ
Возвращение Меган Маркл в кино: какую роль она сыграет в новом сериале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.