Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игра в чувства или признание на публику: загадочная свадьба Шамана и Мизулиной взорвала Сеть
Сердце подсказывает, когда пора притормозить: число, которое спасает от перегрузок
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам

Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности

4:50
Наука

В человеческом теле живёт около ста триллионов микроорганизмов — больше, чем собственных клеток. Этот "внутренний космос" называют микробиомом. Долгое время считалось, что бактерии кишечника отвечают лишь за пищеварение, но современные исследования показывают: их роль гораздо глубже. Они влияют на иммунитет, обмен веществ, настроение и даже черты личности.

Кишечный виром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кишечный виром

Крысы и малыши: неожиданный эксперимент

Недавняя работа группы учёных из финского университета Оулу показала, что микробы способны менять поведение. Учёные взяли образцы фекалий от 27 малышей, которым предварительно оценили темперамент. Из них отобрали восьмерых самых жизнерадостных и восьмерых заторможенных. Эти образцы пересадили молодым лабораторным крысам, пишет веб-журнал bioRxiv.

Результат оказался поразительным: животные, получившие микробиом от "весёлых" детей, начали активнее исследовать пространство, были любопытны и смелы. Те же, кому достались бактерии от малышей со сдержанным темпераментом, вели себя осторожно и менее охотно шли на контакт. Поведение явно зависело от микробов — а не от генов или условий содержания.

От кишечника к мозгу

Чтобы понять, почему это происходит, учёные проанализировали мозговую ткань крыс. У животных с "заторможенным" микробиомом они обнаружили сниженный уровень активности нейронов, вырабатывающих дофамин — вещество, отвечающее за удовольствие, мотивацию и стремление к новому опыту.

Это прямое свидетельство существования оси "кишечник-мозг", по которой бактерии передают сигналы в центральную нервную систему. Механизм может включать выработку нейромедиаторов, гормонов и короткоцепочечных жирных кислот, влияющих на работу мозга.

Настроение, тревога и депрессия

Подобные результаты уже наблюдались и раньше. В опытах с людьми и животными было показано, что отсутствие определённых видов бактерий повышает риск депрессии и тревожных расстройств. Более того, пересадка фекалий от пациентов с депрессией вызывала у здоровых крыс симптомы подавленного поведения — они меньше двигались и теряли интерес к исследованию пространства.

Это значит, что микробиом может быть не только следствием наших привычек и питания, но и причиной некоторых психологических состояний.

Гены против микробов

Безусловно, личность человека формируется множеством факторов: генетикой, воспитанием, социальным окружением. Темперамент взрослых людей, как показывают исследования, на 40-60 % наследуется. Однако микробиом может быть тем "гибким слоем", который вносит индивидуальные различия и позволяет одной и той же генетике проявляться по-разному.

Учёные пока не могут сказать, что именно первично: микробы формируют характер или характер формирует микробиом. Вероятно, обе стороны взаимодействуют, усиливая влияние друг друга.

Исторический контекст

Идея о том, что кишечник связан с психикой, не нова. Ещё древнегреческий врач Гиппократ говорил: "Все болезни начинаются в кишечнике". В XIX веке врачи заметили, что пациенты с хроническими проблемами ЖКТ часто страдают депрессией. Однако лишь с развитием микробиомики и генетического секвенирования в XXI веке удалось подтвердить, что в кишечнике действительно живёт сложная экосистема, способная влиять на мозг.

Сегодня это направление называют нейромикробиологией - новой наукой на стыке психиатрии, нейрофизиологии и микробиологии. Учёные уже обсуждают перспективы лечения депрессии не таблетками, а пробиотиками и "умными" бактериальными коктейлями.

Три интересных факта

  1. Бактерии производят серотонин.
    До 90 % серотонина — гормона счастья — вырабатывается не в мозге, а в кишечнике.

  2. Микробиом влияет на сон.
    Некоторые виды бактерий регулируют циркадные ритмы и помогают организму заснуть вовремя.

  3. Стресс убивает микробов.
    При хроническом стрессе полезные бактерии гибнут, а их место занимают патогены, усиливающие тревожность — замкнутый круг.

Мы привыкли считать себя автономными существами, но на деле — это союз человека и триллионов микроорганизмов. И, возможно, черты характера, которые мы считаем "своими", — лишь отражение баланса этой внутренней вселенной.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Домашние животные
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам
Мария Машкова и Чулпан Хаматова: как случайная встреча в самолёте превратилась в крепкую дружбу
Невидимый союз на грядке: растения, которые друг друга лечат и спасают от вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.