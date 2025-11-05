Проглотила звезду и вызвала вспышку: эта чёрная дыра удивила учёных своей прожорливостью

Наука

В космосе произошёл феномен, поражающий воображение даже опытных астрофизиков.

Чёрная дыра на рекордном удалении — в 10 миллиардах световых лет от Земли — поглотила звезду и вызвала вспышку яркостью в трилион солнц.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Черная дыра

Это событие, описанное в журнале Nature Astronomy, стало самым мощным из всех зарегистрированных вспышек такого типа во Вселенной.

Главный автор работы, профессор Калифорнийского технологического института Мэтью Грэм, назвал его "объектом одним на миллион".

Наблюдение за вспышкой впервые было проведено в 2018 году телескопом Zwicky Transient Facility (ZTF) — обсерваторией, созданной для поиска редких и мимолётных астрономических явлений.

Культурный и научный контекст: притяжение тьмы

С момента открытия первой чёрной дыры учёные восхищаются и боятся этих "гравитационных чудовищ".

Они не излучают свет, но влияние их притяжения определяет жизнь галактик.

Во многих культурах и мифах есть образы всепоглощающих воронок или бездонных пастей, и чёрная дыра в современной науке стала их реальным аналогом.

В популярной культуре чёрные дыры символизируют пограничность и перерождение: от "Интерстеллара" до музыкальных метафор.

Теперь же эта концепция вышла за рамки фантазии — мы впервые наблюдаем, как разворачивается космическая трагедия в реальном времени.

Три факта о событии J2245+3743

Расстояние — 10 млрд световых лет.

Свет вспышки дошёл до нас через почти три четверти века истории Вселенної. Масса чёрной дыры — 500 млн солнечных.

Это сверхмассивное ядро галактики способно "переварить" звезду размером с наше Солнце за несколько лет. Яркость в 30 раз выше любых известных вспышек.

Событие превзошло все ранее зарегистрированные приливные разрушения (TDE) по энергетике и длительности.

Как звезда вошла в челюсти гравитации

Звезда, оказавшаяся вблизи чёрной дыры, вышла за пределы своей орбиты и пересекла "границу возврата" — точку, где гравитационные силы становятся фатальными.

Колоссальное притяжение разорвало её на потоки плазмы, а часть материи образовала аккреционный диск, нагреваясь до миллиардов градусов.

Так возникла вспышка — сверхъяркий импульс излучения, равный энергии триллиона солнц.

Учёные сравнивают эту сцену с мифом об Икаре: звезда подлетела слишком близко к "солнцу" гравитации и сгорела в собственном сиянии.

Почему эта вспышка особенная

В отличие от типичных приливных разрушений, которые длится месяцы, эта вспышка продолжается уже семь лет.

Её яркость медленно угасает, что означает: чёрная дыра всё ещё "пережёвывает" остатки звезды.

Грэм иронично сравнил это с "рыбой, застрявшей в горле у кита".

Такое затянутое пиршество говорит о сложной динамике аккреции и о том, что поведение чёрных дыр гораздо менее предсказуемо, чем считалось.

А что если… чёрные дыры — маяки, а не пожиратели

А что если вспышки чёрных дыр — не символ разрушения, а источник информации о зарождении галактик?

Эти взрывы раскрывают механизмы роста чёрных дыр и связывают их с формированием звёздных скоплений.

А что если приливные разрушения — "вспышки жизни" во мраке?

Излучаемая энергия может ускорять частицы и распространять химические элементы в межзвёздное пространство, влияя на будущие поколения звёзд.

А что если чёрные дыры помогут понять время и пространство?

Наблюдая их, астрономы тестируют теории Эйнштейна и ищут новые законы физики, где границы времени и энергии смыкаются.

Как это открытие меняет представления о Вселенной

До недавнего времени считалось, что чёрные дыры в центрах галактик — относительно спокойные гиганты.

Теперь мы понимаем, что они живут активной жизнью: бурлят, "едят" звёзды и вспыхивают в свете невероятной мощи.

Это означает, что вселенная гораздо динамичнее, чем казалось.

Каждая такая вспышка — это возможность увидеть в действии одни из самых мощных законов природы, проверить модели гравитации и приблизиться к пониманию того, что происходит за горизонтом событий.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Что такое приливное разрушение (ПР)?

— Это момент, когда чёрная дыра разрывает звезду, перетягивая материю на себя силами гравитации.

2. Почему вспышка так яркая, если чёрные дыры "чёрные"?

— Свет идёт не от самой дыры, а от раскалённой материи вокруг неё, нагреваемой до миллиардов градусов.

3. Как долго длится подобное явление?

— Обычно месяцы, но в этом случае — уже семь лет и продолжается.

4. Можно ли наблюдать вспышку с Земли?

— Нет, только через мощные телескопы и спектр высокоэнергетического излучения.

5. Что дают эти наблюдения?

— Они помогают понять, как растут чёрные дыры, какова физика аккреции и почему вспышки иногда длятся годы.