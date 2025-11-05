Вода больше не преграда: как роботы покоряют новую стихию — будущее уже наступило

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:02
Наука

На поверхности прудов и озёр водяные жуки и клопы двигаются так, будто вода для них — это батут. Они прыгают, бегут и скользят, не тонут, совершая почти чудесное равновесие между лёгкостью и физикой. Но это не магия — это поверхностное натяжение воды, одно из самых удивительных свойств природы.

инженер
Фото: freepik.com by Lifestylememory is licensed under Free More info
инженер

Именно этот эффект вдохновил учёных из Сеульского национального университета и американских исследовательских лабораторий создать миниатюрного робота, который может прыгать и перемещаться по воде, копируя движения насекомых.

Культурный и научный контекст: биомиметика — искусство учиться у природы

На протяжении веков человек восхищался способностью живых существ делать то, что для нас невозможно: птицы — летать, рыбы — дышать под водой, насекомые — бегать по поверхности.

В XX-XXI веках это восхищение превратилось в науку — биомиметику. Её цель — изучать природные механизмы и воспроизводить их в технологиях: от самолётов, вдохновлённых крыльями птиц, до роботов, копирующих походку ящериц.

Робот, который может ходить по воде, стал новым достижением в этой области. Он доказывает, что даже микроскопические принципы, как сила поверхностного натяжения, можно использовать для инженерных решений.

Три факта о роботах, шагающих по воде

  1. Принцип действия — поверхностное натяжение. Молекулы воды притягиваются друг к другу и создают "эластичную плёнку", способную выдерживать лёгкие тела.

  2. Механизм движения — волосковые веера. Как и у водяных клопов Rhagovelia, у робота есть крошечные веерообразные структуры, увеличивающие площадь контакта с водой.

  3. Энергия из самой воды. Волоски сделаны из эластокапиллярных материалов — они двигаются под действием влаги, без внешнего источника питания.

Маленькие инженеры природы: кто такие Rhagovelia

Водяные клопы Rhagovelia живут на поверхности ручьёв и прудов. На концах их лап расположены крошечные веера из микроволосков. Когда клоп бежит, эти веера открываются, увеличивая площадь контакта и усиливая действие поверхностного натяжения.

Когда насекомое останавливается — веера складываются.
Учёные выяснили, что движение происходит самопроизвольно, благодаря взаимодействию воды и материала — без участия мышц. Это делает клопов "мастерами энергоэффективности" в мире биомеханики.

От пруда к лаборатории: как работает водяной робот

Исследователи из Южной Кореи создали робота размером с насекомое, способного передвигаться и прыгать по воде.
Он оснащён миниатюрными "лапками" с наноструктурами, имитирующими волоски Rhagovelia. При соприкосновении с водой материал реагирует мгновенно:

  • изменяет форму,

  • создаёт импульс,

  • и толкает робота вверх или вперёд.

Таким образом, робот может перемещаться по водной поверхности, как живое существо, используя энергию взаимодействия с жидкостью, а не двигатель или батарею.

Возможные применения

Созданные роботы открывают новые направления:

  • Поиск и спасение. Они могут исследовать водоёмы и болотистые участки, недоступные человеку.

  • Мониторинг загрязнений. Микророботы смогут собирать данные о состоянии воды и обнаруживать химические вещества.

  • Исследования биосистем. Изучение поведения микроскопических организмов без нарушения их среды.

А что если… будущее робототехники будет не механическим, а "живым"

А что если роботы станут не машинами, а "организмами", способными адаптироваться и питаться энергией окружающей среды? Пример Rhagovelia показывает, что движение может рождаться не от мотора, а от естественных взаимодействий материалов и элементов.

А что если города будущего будут населены автономными "микропомощниками", которые смогут очищать воду, доставлять лекарства или исследовать опасные зоны, не требуя энергии?

А что если природа — не вдохновитель, а соавтор технологий?
Каждое открытие в биомиметике — это напоминание, что природа уже миллионы лет решает те задачи, которые человек только начинает понимать.

Технологии, рождённые из наблюдения

Робот-вдохновлённый водяным клопом — часть новой тенденции: робототехника "низкой энергии", где используется физика микромасштабов. Такие решения особенно актуальны в эпоху борьбы за экологию и энергоэффективность.

Миниатюрные роботы не требуют сложного управления, питаются от взаимодействий с водой и способны работать в автономном режиме. Они показывают, что будущее инженерии — не в мощности, а в утончённости.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Почему человек не может бегать по воде, как насекомые?
— Поверхностное натяжение слишком слабое, чтобы выдержать массу человека. Вес превышает силу сцепления молекул воды.

2. Что такое эластокапиллярный материал?
— Это вещество, которое изменяет форму под действием жидкости: волокна сжимаются или распрямляются при намокании.

3. Роботы действительно двигаются без батарей?
— Да, их движение вызвано взаимодействием воды с поверхностными структурами, что создаёт механический импульс.

4. Где такие технологии могут применяться?
— В микробиологии, мониторинге экосистем, миниатюрных спасательных роботах.

5. Есть ли ограничения?
— Да. Эффект работает только на очень малых масштабах, где сила натяжения сопоставима с массой объекта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
