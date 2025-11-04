Космический титаник: МКС завершает миссию — куда уйдёт легендарная станция

2 ноября исполнилось 25 лет с момента, как первые астронавты ступили на борт Международной космической станции (МКС). За это время она стала не только символом технологического прогресса, но и примером международного сотрудничества, доказав, что наука способна объединять даже тех, кто на Земле разделён политикой.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

МКС пережила четверть века открытий, экспериментов и дипломатии, но теперь её миссия подходит к концу: станция готовится к своему последнему путешествию — в Тихий океан, в район, известный как "кладбище космических кораблей".

Культурный контекст: станция, построившая мост между нациями

Международная космическая станция стала одним из крупнейших символов эпохи после холодной войны. США, Россия, Европа, Япония и Канада — страны с разными интересами — объединились ради общей цели.

МКС стала лабораторией будущего, где разрабатывались технологии, позволившие шагнуть дальше — к Луне и Марсу. Здесь проводились эксперименты по медицине, генетике, физике и астрофизике, которые повлияли на жизнь на Земле: от новых материалов до методов лечения болезней.

Но не менее важно и другое: станция стала площадкой дипломатии. Несмотря на кризисы и политические конфликты на Земле, на орбите сотрудничество продолжалось.

Три факта о МКС

Совместный проект 15 стран. Станция строилась с 1998 года усилиями США, России, Европы, Канады и Японии. Стоимость — более 150 миллиардов долларов. Это самый дорогой инженерный проект в истории человечества. Постоянное присутствие человека в космосе. С ноября 2000 года на борту МКС всегда находились астронавты — 25 лет без перерыва.

Последний полёт: курс на Точку Немо

К 2030-м годам Международная космическая станция завершит свою миссию. НАСА и партнёры планируют управляемое сведение станции с орбиты. Для этого будет использована модифицированная версия грузового корабля SpaceX Dragon, способная скорректировать траекторию полёта и направить МКС в удалённый район южной части Тихого океана.

Этот участок океана известен как Точка Немо — место, наиболее удалённое от суши (примерно 2700 км до ближайшего берега). Здесь уже покоятся сотни космических аппаратов: спутники, модули и станции, включая советский "Мир" и американский "Скайлэб".

Согласно расчётам НАСА, разрушение станции произойдёт в три стадии:

сначала отделятся солнечные панели и радиаторы,

затем — модули и ферменные конструкции,

а в финале оставшиеся части распадутся при входе в атмосферу.

Большинство элементов сгорит, но небольшое количество фрагментов достигнет океанской поверхности.

Почему приходит конец

Технический ресурс МКС исчерпывается. Металлические конструкции и герметичные соединения подвержены старению из-за экстремальных температур, радиации и микрометеоритов. Кроме того, расходы на содержание станции огромны — ежегодно до 4 миллиардов долларов.

Партнёры МКС уже смотрят вперёд. США и Европа делают ставку на частные орбитальные станции, такие как проекты Axiom Space и Blue Origin, а Россия планирует создать собственную платформу — Российскую орбитальную службу (РОС).

А что если… МКС всё-таки сохранить

А что если станцию можно модернизировать и использовать дальше?

Некоторые эксперты считают, что продление миссии до 2040 года возможно, если заменить критические модули и перенести обслуживание частично на частные компании.

А что если сделать из неё музей на орбите?

Теоретически станцию можно оставить на стабильной орбите как памятник инженерного гения XX-XXI веков. Однако стоимость обслуживания и риск столкновения с мусором делают эту идею малореальной.

А что если её фрагменты будут использованы повторно?

Часть оборудования, особенно научные модули и панели, можно демонтировать и применить на будущих лунных и марсианских станциях. Так МКС продолжит жить — в новом виде.

Символ, который переживёт орбиту

Когда станция сгорит в атмосфере, человечество не потеряет её значение. МКС останется символом времени, когда конкурирующие державы смогли сотрудничать ради науки.

Она станет мостом к следующему этапу - постоянному присутствию человека за пределами Земли. Ведь именно на борту станции человечество научилось жить в невесомости, выращивать растения, изучать влияние радиации и готовиться к дальним миссиям.

МКС завершает свою миссию как старейший дом человечества в космосе. Она дала нам знания, опыт и уверенность в том, что человек способен жить за пределами планеты.

Когда её фрагменты опустятся в воды Тихого океана, начнётся новая глава космической истории — с частными станциями, лунными базами и, возможно, первым шагом к Марсу.

И всё это станет возможным благодаря 25 годам, проведённым на орбите — под флагом Международной космической станции.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Когда именно МКС будет выведена из эксплуатации?

— По плану НАСА, это произойдёт в конце 2030-х годов, когда станция достигнет критического срока службы.

2. Почему выбрана именно Точка Немо?

— Это самая удалённая от континентов точка Земли, где риск для людей минимален.

3. Сгорит ли МКС полностью?

— Большинство конструкции разрушится при входе в атмосферу, но отдельные прочные фрагменты достигнут океана.

4. Что придёт на смену МКС?

— Частные станции, поддерживаемые НАСА, а также национальные проекты Китая и России.

5. Можно ли будет наблюдать падение станции с Земли?

— Маловероятно. Процесс будет происходить над океаном, вдали от населённых мест.