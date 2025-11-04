Солнце в ярости: вспышка X-класса обрушится на Землю — готовы ли вы к последствиям

На Солнце снова произошла вспышка наивысшего класса мощности — Х. Астрономы отмечают, что подобные явления случаются нечасто и способны повлиять на работу спутников, радиосвязи и даже на земную атмосферу.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнечный протуберанец

Что произошло

Во вторник, 4 ноября, в 20:15 по московскому времени приборы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали мощную вспышку, которая длилась чуть больше получаса — до 20:51.

Руководитель лаборатории Сергей Богачев рассказал, что пик активности пришёлся на 20:34, а мощность вспышки достигла уровня Х1.8 — это максимальный показатель в шкале солнечных вспышек.

"Последний раз вспышка такой силы наблюдалась почти пять месяцев назад", — отметил руководитель лаборатории ИКИ РАН Сергей Богачев в разговоре с РИА Новости.

Событие сразу же попало в отчёты международных обсерваторий: подобные явления не просто редкость, они оказывают реальное влияние на земные процессы.

Как классифицируют солнечные вспышки

Учёные делят вспышки по пику рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X.

• A и B — слабые, практически не влияющие на Землю.

• C и M — умеренные, могут вызывать незначительные магнитные возмущения.

• X — самые мощные, способные привести к магнитным бурям.

Каждый класс делится по десятичной шкале — например, Х1.8 означает, что интенсивность почти в два раза превышает минимальный уровень класса Х.

Сравнение: классы солнечных вспышек

Класс Интенсивность Возможное влияние A–B Низкая Не ощущается на Земле C Средняя Незначительные радиопомехи M Высокая Возможны магнитные возмущения X Экстремальная Нарушения связи, спутниковых систем и навигации

Как Солнце влияет на Землю

Солнечные вспышки сопровождаются выбросом плазмы — потоков заряженных частиц, которые достигают магнитосферы Земли за 1–3 дня. Когда они сталкиваются с магнитным полем планеты, происходит буря, отражающаяся на радиосвязи и системах навигации.

Кроме того, в северных широтах часто можно наблюдать яркие полярные сияния — прямой результат таких выбросов.

Советы: как подготовиться к магнитным бурям

Следить за прогнозом космической погоды — данные публикуются на сайтах РАН и NASA. Людям с чувствительной нервной системой стоит избегать стрессов и недосыпа в дни бурь. Использовать очищенную воду и лёгкую диету — скачки давления в эти дни встречаются чаще. Для техники: держать под рукой запасные источники питания и не оставлять важные приборы на зарядке во время пиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорировать сообщения о магнитных бурях.

• Последствие: ухудшение самочувствия, сбои GPS и навигации.

• Альтернатива: использовать приложения космической погоды, например SpaceWeatherLive или NOAA SWPC.

А что если вспышка будет сильнее?

Если бы мощность превысила уровень Х10, последствия могли бы быть заметны даже в энергетических системах. Учёные называют это «солнечным супербурей» — редчайшим явлением, способным вызвать перебои в работе спутников, авиасвязи и энергосетей. Пока ничего подобного не ожидается, но наблюдение за активностью Солнца ведётся непрерывно.

Плюсы и минусы солнечной активности

Плюсы Минусы Красочные полярные сияния Нарушения радиосвязи Стимулирует исследования Солнца Магнитные бури Позволяет прогнозировать космическую погоду Сбои в спутниковой технике

FAQ

Как узнать о предстоящих вспышках?

Прогнозы публикуются в Telegram-каналах ИКИ РАН, NASA и на сайте «Солнечная лаборатория».

Сколько длится солнечная вспышка?

От нескольких минут до часа, но её последствия могут ощущаться на Земле 2–3 дня.

Что делать, если началась магнитная буря?

Снизить физическую нагрузку, пить больше воды, отказаться от кофеина и алкоголя, чаще проветривать помещение.

Мифы и правда

Миф: солнечные вспышки опасны для здоровья.

Правда: прямого вреда человеку нет — атмосфера надёжно защищает нас от излучения.

Миф: вспышки случаются каждый день.

Правда: активность Солнца циклична — пики приходятся раз в 11 лет.

Миф: во время бурь нельзя пользоваться смартфоном.

Правда: бытовые устройства почти не реагируют на колебания магнитного поля.

Исторический контекст

Самое известное событие подобного масштаба — «Каррингтонский шторм» 1859 года. Тогда мощнейшая вспышка вызвала сбои в телеграфной связи по всему миру. С тех пор учёные внимательно следят за активностью Солнца, чтобы предсказывать последствия и снижать риски для технологий.

Три интересных факта

Свет от вспышки доходит до Земли за 8 минут, а поток частиц — за несколько дней. Вспышки чаще происходят на границах активных зон Солнца — так называемых пятен. Современные спутники могут зафиксировать изменения за секунды и предупредить службы связи заранее.