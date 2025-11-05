Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не спешит прощаться с газом: Россия и Турция активно ведут переговоры — на кону судьба 22 млрд кубометров
Тёмные круги не красят никого — но у них есть слабое место, о котором мало кто знает
Приятное соседство с природой: растения, которые сделают ваш сон глубоким и восстанавливающим
Земля сама помогает тем, кто знает правило трёх почек: осенняя посадка без риска и потерь
Бензин утекает, хотя вы стоите на месте: пять скрытых врагов вашего бака
Осанка рушится молча, как дом без фундамента: эти упражнения возвращают силу и уверенность
Один плюшевый, другой бархатный: как отличить британца от шотландца, не глядя в паспорт
Киви — маленький плод с суперсилой: что произойдёт с телом, если есть его каждый день
Больше, чем просто подработка: почему московским студентам теперь выгоднее крутить баранку

Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал

8:18
Наука

У подножия Великих пирамид, в тени Сфинкса, археологи вновь заинтриговали мир. Современные технологии позволили обнаружить в Гизе нечто, чего не видел никто со времён фараонов, — загадочную подземную аномалию, возможно, древнюю гробницу, до сих пор скрытую под толщей песка.

Сфинкс. Гиза
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сфинкс. Гиза

Когда технологии раскрывают прошлое

Сегодня археология — это не только кисточка и совок. Учёные всё чаще используют высокоточные геофизические методы, которые позволяют "заглянуть" под землю, не нарушая культурный слой. Среди них — георадар, электроразведка по методу удельного сопротивления (ERT) и магнитные измерения. Эти инструменты показывают структуру подземных пород и выявляют отклонения, за которыми часто скрываются древние постройки.

Такие методы уже стали незаменимыми в Египте, где каждая пядь земли может хранить следы древней цивилизации. Георадар, появившийся в археологии ещё в 1980-х, теперь способен создавать трёхмерные карты подземных пространств. Благодаря спутниковым системам позиционирования исследователи получают точные изображения с миллиметровой детализацией.

Подземная карта Гизы

Гиза остаётся одним из самых тщательно изученных археологических районов планеты, но даже здесь земля продолжает хранить тайны. Недавние исследования западного кладбища — территории, где хоронили знать и родственников фараонов, — вновь перевернули представления о структуре этого некрополя.

Здесь расположены мастабы — древнеегипетские гробницы с плоскими крышами и подземными камерами, соединёнными шахтами. Многие из них за тысячелетия скрылись под песком, но геофизические методы позволяют "увидеть" их, не копая ни метра.

Команда из Международного университета Хигаси Ниппон и Университета Тохоку (Япония) совместно с учёными Египетского национального института астрономии и геофизики (NRIAG) провела серию измерений в зоне, где не было видимых строений. Именно там приборы зафиксировали нечто необычное.

Что скрывает аномалия

Данные показали две подземные структуры. Первая, неглубокая, имеет L-образную форму и залегает примерно на двух метрах. Вторая — значительно больше: около 10 на 10 метров и глубиной до десяти метров. Учёные предполагают, что верхняя часть может быть входом в более глубокую камеру.

"Мы видим чёткие очертания искусственной структуры, не характерной для природных образований", — отметил представитель NRIAG доктор Брис Луве.

Хотя точное назначение этих объектов ещё предстоит выяснить, предварительные данные указывают на архитектурный замысел, типичный для древнеегипетских погребальных комплексов. Исследователи осторожно предполагают, что это может быть забытая гробница одного из высокопоставленных членов царской семьи.

Новая эра археологии

Раньше подобные открытия требовали лет физических раскопок. Теперь же технология позволяет увидеть подземные формы на десятки метров вглубь, как на медицинском томографе. Георадар фиксирует отражённые волны от различных слоёв грунта, а ERT-метод оценивает сопротивление пород, выявляя пустоты и сооружения. Совмещение этих данных даёт точную трёхмерную модель подземного пространства.

Современные археологи нередко сравнивают эти методы с "рентгеном Земли". Они позволяют защитить памятники от разрушений и планировать раскопки точечно, сводя к минимуму риск повреждения артефактов.

Как исследуют пирамиды без раскопок

  1. Сканирование поверхности. Спутники и дроны создают карту рельефа и выявляют возможные участки для изучения.

  2. Георадар. Волны, проходящие сквозь слои почвы, отражаются от плотных объектов — камня или пустоты.

  3. Электротомография. Измеряется сопротивление земли электрическому току: если сопротивление низкое — там может быть пустота или проход.

  4. Интерпретация данных. Компьютеры объединяют все измерения и формируют 3D-модель.

  5. Выбор точек раскопок. Только после этого археологи приступают к физическому вскрытию участка.

Такая последовательность делает работу максимально безопасной и точной — особенно в местах вроде Гизы, где каждый сантиметр может быть исторически ценным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать раскопки без предварительной геофизической разведки.
    Последствие: разрушение древних структур и утрата ценных данных.
    Альтернатива: использовать современные методы зондирования — георадар, ERT, магнитометрия, которые позволяют "увидеть" прошлое без лопаты.

А что если…

Если гипотеза о гробнице подтвердится, это может стать крупнейшей находкой последних десятилетий. Археологи уже выдвигают предположения: возможно, это усыпальница жреца, архитектора или даже одного из забытых членов царской династии. Ведь западное кладбище Гизы известно как место захоронения приближённых к фараону людей.

Некоторые специалисты предполагают, что комплекс пирамид был частью куда более обширной сети подземных сооружений. В пользу этой версии говорят и другие находки — скрытые камеры под Сфинксом и туннели, ведущие от пирамиды Хеопса.

Плюсы и минусы применения георадара

Плюсы Минусы
Неинвазивный метод — не разрушает памятники Требует сложной интерпретации данных
Позволяет исследовать большие площади быстро Не всегда точно показывает материал под поверхностью
Создаёт 3D-модели подземных структур Дорог в использовании
Эффективен в сухих регионах вроде Египта Может давать ложные сигналы при неоднородных породах

FAQ

Что такое ERT и зачем он нужен?
Это метод измерения электрического сопротивления грунта. Позволяет обнаруживать скрытые пустоты и стены на большой глубине.

Кто участвовал в исследовании?
Совместная команда японских и египетских учёных из университетов Хигаси Ниппон, Тохоку и института NRIAG.

Когда начнутся раскопки?
После утверждения плана египетскими властями. Археологи надеются начать работы в ближайшие сезоны, чтобы подтвердить, является ли структура действительно гробницей.

Мифы и правда

  • Миф: пирамиды и кладбища Гизы уже полностью изучены.
    Правда: современные технологии открывают новые объекты, о которых раньше даже не подозревали.

  • Миф: подземные аномалии — это природные пустоты.
    Правда: геометрическая форма и регулярность линий указывают на искусственное происхождение.

  • Миф: георадар — ненадёжный инструмент.
    Правда: он признан во всём мире и активно используется в археологии, геологии и строительстве.

Три интересных факта

  1. Первые исследования Гизы с помощью георадара начались ещё в 1990-е, но тогда технологии не позволяли увидеть глубже пяти метров.

  2. Современные приборы способны различать структуры на глубине до 40 метров.

  3. Египетские власти всё чаще одобряют "цифровые раскопки" — виртуальные модели вместо реальных подкопов.

Исторический контекст

Западное кладбище Гизы возникло более 4,5 тысяч лет назад, в эпоху строительства пирамид IV династии. Здесь хоронили архитекторов, советников и родственников фараонов. Мастабы, найденные на этом участке, стали переходной формой между простыми захоронениями и грандиозными пирамидами. Именно здесь, среди песков, возможно, лежит история, способная изменить наше понимание Древнего Египта.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Не спешит прощаться с газом: Россия и Турция активно ведут переговоры — на кону судьба 22 млрд кубометров
Тёмные круги не красят никого — но у них есть слабое место, о котором мало кто знает
Приятное соседство с природой: растения, которые сделают ваш сон глубоким и восстанавливающим
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Земля сама помогает тем, кто знает правило трёх почек: осенняя посадка без риска и потерь
Бензин утекает, хотя вы стоите на месте: пять скрытых врагов вашего бака
Осанка рушится молча, как дом без фундамента: эти упражнения возвращают силу и уверенность
Один плюшевый, другой бархатный: как отличить британца от шотландца, не глядя в паспорт
Киви — маленький плод с суперсилой: что произойдёт с телом, если есть его каждый день
Больше, чем просто подработка: почему московским студентам теперь выгоднее крутить баранку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.