Кожа выглядит здоровой, но уже несёт угрозу: открытие, меняющее диагностику меланомы

Долгое время считалось, что опасные клетки меланомы развиваются исключительно в родинках. Однако новое исследование учёных из Института Фрейзера (США) показало: мутация BRAF, ответственная за развитие меланомы, присутствует и в совершенно здоровой коже. Это открытие может изменить подход к ранней диагностике и профилактике одного из самых агрессивных видов рака кожи.
"Мы нашли признаки мутации в тканях, которые внешне выглядели абсолютно нормальными", — подчеркнула дерматолог Сара Уильямс.
Меланома развивается из пигментных клеток — меланоцитов, и нередко метастазирует уже на ранних стадиях. Болезнь может прогрессировать стремительно, а без лечения — приводить к летальному исходу. Именно поэтому она остаётся одной из главных угроз в онкологии кожи, несмотря на достижения медицины.
Ранее предполагалось, что мутация BRAF проявляется только в клетках родинок или уже злокачественных опухолей. Но новое исследование разрушает этот стереотип.
В эксперименте участвовали 97 человек из группы повышенного риска — тех, у кого было много родинок или семейные случаи меланомы. Участки кожи брались как с открытых зон тела, подверженных солнечному излучению (спина, плечи), так и с тех, что защищены от ультрафиолета.
Результаты оказались неожиданными: под микроскопом клетки выглядели абсолютно здоровыми, без признаков атипии. Тем не менее анализ ДНК выявил наличие мутации BRAF — той самой, которая обычно встречается в злокачественных клетках.
"Эти клетки можно назвать спящими, при определённых условиях они могут пробудиться и начать формировать опухоль", — пояснил онколог Джонатан Рид.
Открытие позволяет взглянуть на меланому под новым углом. Наличие мутации само по себе не означает неминуемое развитие болезни. Чтобы клетки переродились, необходимы дополнительные факторы — например, длительное воздействие ультрафиолета, хроническое воспаление или снижение иммунитета.
Учёные предлагают создать "генетическую карту кожи", которая покажет участки с потенциально опасными мутациями. Это поможет врачам оценивать индивидуальный риск и своевременно реагировать на малейшие изменения.
|Критерий
|Прежние представления
|Новые данные
|Локализация мутации
|В родинках и опухолях
|В здоровой коже
|Причина мутации
|Воздействие солнца
|Сочетание генетических и внешних факторов
|Риск развития меланомы
|При наличии родинок
|Даже без видимых признаков
|Подход к диагностике
|Осмотр и биопсия родинок
|Генетическое картирование кожи
Само наличие BRAF не означает, что человек заболеет. Но при длительном воздействии солнца и слабом иммунитете "спящие" клетки могут активироваться. Поэтому важно поддерживать общее здоровье, контролировать уровень витамина D и избегать ожогов.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность выявлять риск до появления опухоли
|Высокая стоимость генетического анализа
|Индивидуальный подход к профилактике
|Необходимость специализированного оборудования
|Снижение смертности за счёт раннего вмешательства
|Требуется обучение врачей новым методам
Если она меняет цвет, форму, быстро растёт или начинает чесаться — нужно обратиться к врачу.
В среднем от 10 000 до 25 000 рублей, в зависимости от клиники и метода исследования.
Полностью — нет, но снизить вероятность можно с помощью защиты от солнца и регулярных обследований.
Первые исследования мутации BRAF начались в начале 2000-х годов. Тогда считалось, что она почти всегда связана с развитием опухолей. Сегодня наука доказывает: мутация — это не приговор, а сигнал к внимательному наблюдению. Этот переход от страха к осознанной профилактике можно считать одной из важнейших побед современной онкологии.
Новое открытие заставляет врачей и пациентов переосмыслить природу меланомы. Генетические мутации, такие как BRAF, могут существовать в "спящем" состоянии, не причиняя вреда — пока внешние факторы не активируют процесс. Это знание открывает путь к персонализированной профилактике и ранней диагностике.
Главный вывод: чем раньше начать наблюдение и защиту кожи, тем выше шанс никогда не столкнуться с болезнью.
