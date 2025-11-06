Обычные семена, способные очистить мир: неожиданный прорыв в борьбе с загрязнением воды

Международная команда исследователей, в которую вошли специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ), предложила экологичный и экономически выгодный метод очистки воды. Они создали активированный уголь из семян тикового дерева (Tectona grandis), способный удалять токсичные красители, пестициды и другие опасные примеси из промышленных стоков.
Акридиновые красители применяются для окрашивания тканей, бумаги, дерева, кожи, автомобильных эмалей и художественных красок. Но при попадании в воду они представляют угрозу для человека и экосистем: раздражают кожу и глаза, вызывают заболевания дыхательных путей и накапливаются в живых организмах.
Поэтому одной из ключевых задач промышленной экологии остаётся удаление красителей из сточных вод до их сброса в природные водоёмы.
Самый популярный метод очистки воды — адсорбция на активированном угле. Этот материал улавливает загрязнения благодаря множеству микропор и большой поверхности. Однако производство активированного угля требует значительных затрат:
Чтобы сделать технологию доступнее и "зеленее", учёные всё чаще обращаются к отходам биомассы — скорлупе орехов, косточкам фруктов, семенам растений.
Исследователи из России, Индии и Португалии обратили внимание на семена тикового дерева, которое широко растёт в Южной Азии — от Индии до Таиланда. Эти семена обычно не имеют промышленного применения, и их переработка может стать выгодным направлением для регионов, где тик — распространённая культура.
"Применение семян тика для очистки воды может стать экономически выгодным решением для южноазиатских стран", — отметил профессор ТюмГУ Евгений Галунин.
Уголь получают при высокой температуре и давлении в водной среде, а затем активируют диоксидом углерода. В результате образуется сферическая микропористая структура с площадью поверхности около 730 м²/г — показатель, сопоставимый с лучшими образцами активированного угля из древесины берёзы и кокосовой скорлупы.
Новый уголь обладает не только отличными сорбционными свойствами, но и высокой теплотворной способностью — 26,53 МДж/кг, что делает его сопоставимым с каменным углём. Это открывает возможность использования материала не только для очистки воды, но и в системах накопления энергии.
"Создание угля из семян тика может стать шагом к экологически чистым технологиям хранения энергии", — подчеркнул Галунин.
Материал способен очищать воду не только от акридиновых красителей, но и от пестицидов, фармацевтических соединений и других органических загрязнителей. Использование такого сорбента снижает нагрузку на окружающую среду и делает очистку воды доступной даже для развивающихся стран.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Сырьё - семена тика
|Возобновляемый, дешёвый, экологичный ресурс
|Требуется переработка и логистика из стран произрастания
|Очистка воды
|Эффективно удаляет красители и токсины
|Нужны испытания на промышленных объектах
|Энергетическая ценность
|Может использоваться как источник энергии
|Требует оптимизации для безопасного хранения
|Экологичность
|Снижает выбросы CO₂ и утилизацию отходов
|Зависит от масштабов внедрения
Методы очистки воды развивались вместе с промышленной революцией. Первые фильтры на активированном угле появились в начале XX века, но были дорогими и сложными в производстве. В XXI веке акцент сместился на вторичное использование природных материалов — от скорлупы кокоса до косточек фиников. Создание сорбента из семян тика продолжает эту традицию, объединяя современные технологии и природную устойчивость.
Уголь из семян тикового дерева — пример того, как отходы биомассы превращаются в инструмент защиты планеты. Он сочетает эффективность, экологичность и доступность, предлагая промышленности альтернативу дорогим материалам и открывая путь к устойчивому будущему водоочистки.
