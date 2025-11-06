Обычные семена, способные очистить мир: неожиданный прорыв в борьбе с загрязнением воды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Международная команда исследователей, в которую вошли специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ), предложила экологичный и экономически выгодный метод очистки воды. Они создали активированный уголь из семян тикового дерева (Tectona grandis), способный удалять токсичные красители, пестициды и другие опасные примеси из промышленных стоков.

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

Зачем очищать воду от акридиновых красителей

Акридиновые красители применяются для окрашивания тканей, бумаги, дерева, кожи, автомобильных эмалей и художественных красок. Но при попадании в воду они представляют угрозу для человека и экосистем: раздражают кожу и глаза, вызывают заболевания дыхательных путей и накапливаются в живых организмах.

Поэтому одной из ключевых задач промышленной экологии остаётся удаление красителей из сточных вод до их сброса в природные водоёмы.

Чем плох традиционный активированный уголь

Самый популярный метод очистки воды — адсорбция на активированном угле. Этот материал улавливает загрязнения благодаря множеству микропор и большой поверхности. Однако производство активированного угля требует значительных затрат:

  • используются дорогие материалы — древесина твёрдых пород, кокосовая скорлупа;
  • требуется высокая температура и давление;
  • процесс сопровождается выбросами углекислого газа.

Чтобы сделать технологию доступнее и "зеленее", учёные всё чаще обращаются к отходам биомассы — скорлупе орехов, косточкам фруктов, семенам растений.

Как появился уголь из семян тика

Исследователи из России, Индии и Португалии обратили внимание на семена тикового дерева, которое широко растёт в Южной Азии — от Индии до Таиланда. Эти семена обычно не имеют промышленного применения, и их переработка может стать выгодным направлением для регионов, где тик — распространённая культура.

"Применение семян тика для очистки воды может стать экономически выгодным решением для южноазиатских стран", — отметил профессор ТюмГУ Евгений Галунин.

Уголь получают при высокой температуре и давлении в водной среде, а затем активируют диоксидом углерода. В результате образуется сферическая микропористая структура с площадью поверхности около 730 м²/г — показатель, сопоставимый с лучшими образцами активированного угля из древесины берёзы и кокосовой скорлупы.

Энергетический потенциал и экологичность

Новый уголь обладает не только отличными сорбционными свойствами, но и высокой теплотворной способностью — 26,53 МДж/кг, что делает его сопоставимым с каменным углём. Это открывает возможность использования материала не только для очистки воды, но и в системах накопления энергии.

"Создание угля из семян тика может стать шагом к экологически чистым технологиям хранения энергии", — подчеркнул Галунин.

Почему это важно

Материал способен очищать воду не только от акридиновых красителей, но и от пестицидов, фармацевтических соединений и других органических загрязнителей. Использование такого сорбента снижает нагрузку на окружающую среду и делает очистку воды доступной даже для развивающихся стран.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать активированный уголь только из дорогого сырья.
  • Последствие: высокая себестоимость и ограниченная доступность технологии.
  • Альтернатива: применять биомассу — семена, косточки, скорлупу, в том числе семена тика.
  • Ошибка: очищать воду только от крупных частиц.
  • Последствие: токсичные красители и пестициды остаются в растворе.
  • Альтернатива: использовать сорбенты с развитой микропористой структурой.
  • Ошибка: не перерабатывать сельскохозяйственные отходы.
  • Последствие: загрязнение почвы и потеря ресурса.
  • Альтернатива: вторичное использование биомассы для экологичных технологий.

Профилактика загрязнения воды

  1. Сократить использование синтетических красителей и заменить их натуральными аналогами.
  2. Очистные системы на предприятиях — обязательное условие перед сбросом стоков.
  3. Применять сорбенты на биомассовой основе, снижая затраты и вред для экологии.
  4. Контроль качества воды на промышленных и сельскохозяйственных объектах.
  5. Просвещать производителей об устойчивых технологиях и переработке отходов.

Плюсы и минусы метода

Параметр Плюсы Минусы
Сырьё - семена тика Возобновляемый, дешёвый, экологичный ресурс Требуется переработка и логистика из стран произрастания
Очистка воды Эффективно удаляет красители и токсины Нужны испытания на промышленных объектах
Энергетическая ценность Может использоваться как источник энергии Требует оптимизации для безопасного хранения
Экологичность Снижает выбросы CO₂ и утилизацию отходов Зависит от масштабов внедрения

Мифы и правда

  • Миф: очищать воду от промышленных красителей можно только с помощью химических реагентов.
  • Правда: сорбционные материалы из растительных отходов часто работают не хуже и при этом безопаснее.
  • Миф: активированный уголь — всегда дорогое сырьё.
  • Правда: его можно получить из доступных природных источников, включая семена и скорлупу.
  • Миф: экотехнологии неэффективны в промышленном масштабе.
  • Правда: современные методы активации делают такие материалы конкурентоспособными.

3 интересных факта

  1. Акридиновые красители начали использовать ещё в XIX веке, но их токсичность была доказана лишь через 100 лет.
  2. Семена тика — побочный продукт лесозаготовок, который обычно выбрасывают.
  3. Один грамм угля из семян тика способен очистить до трёх литров воды от органических загрязнений.

Исторический контекст

Методы очистки воды развивались вместе с промышленной революцией. Первые фильтры на активированном угле появились в начале XX века, но были дорогими и сложными в производстве. В XXI веке акцент сместился на вторичное использование природных материалов — от скорлупы кокоса до косточек фиников. Создание сорбента из семян тика продолжает эту традицию, объединяя современные технологии и природную устойчивость.

Уголь из семян тикового дерева — пример того, как отходы биомассы превращаются в инструмент защиты планеты. Он сочетает эффективность, экологичность и доступность, предлагая промышленности альтернативу дорогим материалам и открывая путь к устойчивому будущему водоочистки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
