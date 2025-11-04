Луна идёт на сближение: 5 ноября небо вспыхнет светом суперлуния — настоящее космическое шоу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5 ноября 2025 года небосклон подарит редкое зрелище, которое не случается каждый год. Луна окажется в точке, где её сияние и размеры достигнут максимума, создавая иллюзию огромного небесного шара над горизонтом. Это не просто полнолуние, а суперлуние — момент, когда спутник Земли находится особенно близко к нашей планете.

Сверчок поёт под луной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сверчок поёт под луной

Супер Луна

Суперлуние возникает, когда фаза полной Луны совпадает с её положением в перигее — на минимальном расстоянии от Земли. Такая комбинация случается несколько раз за 14 месяцев, но именно одно из них оказывается самым ярким и близким. В 2025 году это совпадение произойдёт вечером 5 ноября.

"Суперлуние — это специфический вариант полнолуния, отличительной чертой которого является нахождение Луны в перигее, то есть на наименьшем удалении от нашей планеты", — отметил эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров.

Он пояснил, что визуальный эффект возникает из-за сочетания двух факторов — полной освещённости лунного диска и его нахождения вблизи Земли. Без совпадения этих условий Луна выглядела бы обычной, даже если бы находилась немного ближе.

Гравитация и оптический обман

С точки зрения астрономии суперлуние — это момент противостояния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии. Тогда вся освещённая сторона Луны обращена к нам. Именно поэтому диск кажется идеально круглым, хотя в действительности спутник имеет небольшое сплющивание — около четырёх километров разницы между экватором и полюсами.

"Это "сжатие" чрезвычайно мало — примерно 4 километра на всю огромную величину спутника, но всё равно позволяет назвать его сфероидом", — пояснил Евгений Бурмистров.

Луна во время суперлуния находится примерно в 356 980 км от Земли — на 50 000 км ближе, чем в апогее, самой дальней точке орбиты. Это делает её диск на 8% больше, а яркость — на 16% выше, чем при обычном полнолунии. Но иллюзия гигантского размера возникает не только из-за расстояния.

"Мозг непроизвольно усиливает масштабы, сопоставляя объект с наземными ориентирами — деревьями, домами, башнями. Если убрать контекст, её кажущийся гигантский размер исчезает", — добавил Бурмистров.

Лунные имена и ноябрьский сбой календаря

Многие названия полнолуний пришли из традиций североамериканских племён. Они отражали природный ритм года: "Урожайная Луна" сопровождала сбор урожая, "Луна Охотника" — сезон добычи дичи, а "Бобровая" завершала год, когда устанавливались ловушки перед замерзанием рек.

Но в 2025-м всё будет иначе. Из-за несовпадения календарных и лунных циклов ноябрьская Луна получит название "Луна Охотника", а не "Бобровая".

"Лунный цикл длится около 29,5 дней, и со временем между ним и календарными месяцами накапливается разница. Из-за этого полнолуние "перескакивает" на другой месяц", — отметил учёный.

Такие смещения случаются редко: предыдущее было в 2020 году, следующее ожидается лишь в 2028-м.

Таблица: сравнение лунных циклов

Название полнолуния Период появления Символика
Урожайная Луна Сентябрь Помощь при сборе урожая
Луна Охотника Октябрь — ноябрь Начало сезона охоты
Бобровая Луна Ноябрь — декабрь Подготовка к зиме

Как суперлуние влияет на Землю

Когда Луна приближается к нашей планете, усиливается её гравитационное воздействие. В эти дни возникают особенно сильные приливы — их называют "королевскими". Они заметны в прибрежных регионах и могут временно влиять на судоходство и морские экосистемы. Однако угрозы для людей нет: колебания уровня воды невелики и предсказуемы.

Советы: как наблюдать суперлуние

  1. Выберите открытое место. Чем меньше препятствий на горизонте, тем лучше обзор.
  2. Подготовьте оптику. Даже бинокль позволит рассмотреть лунные моря и кратеры.
  3. Для съёмки используйте штатив. Телефоны и фотоаппараты без стабилизации часто "смазывают" кадры.
  4. Выходите вечером 4-6 ноября. Луна будет видна особенно ярко в эти три ночи.
  5. Избегайте яркого освещения вокруг. Городская засветка мешает глазам адаптироваться к контрасту.

"Это зрелище — прекрасный повод начать знакомство с астрономией. Даже в условиях городской засветки суперлуние будет видно отлично", — подчеркнул Евгений Бурмистров.

Если облачно

Даже если небо закроют облака, суперлуние можно увидеть онлайн. Многие планетарии, включая Пермский Политех, проводят трансляции через телескопы. Кроме того, благодаря отражению света облака иногда придают Луне особое свечение — мягкое, как будто акварельное.

FAQ

Когда произойдёт суперлуние?
5 ноября 2025 года, пик — около 16:00 по московскому времени.

Где лучше наблюдать?
На открытых площадках с чистым горизонтом: парках, набережных, холмах.

Нужен ли телескоп?
Нет, но бинокль или телеобъектив сделают картинку выразительнее.

Правда ли, что суперлуние вызывает приливы?
Да, гравитационное влияние усиливается, но эффект безопасен.

Можно ли увидеть Плеяды?
Да, 6 ноября Луна пройдёт рядом с этим звёздным скоплением, известным как "Семь сестёр".

Мифы и правда

  • Миф: суперлуние влияет на поведение людей.
    Правда: ни одно исследование не подтвердило связь между фазами Луны и психоэмоциональным состоянием.
  • Миф: Луна становится вдвое больше.
    Правда: её диаметр увеличивается максимум на 8%, просто визуально кажется больше.
  • Миф: суперлуние случается раз в десятилетие.
    Правда: подобные явления происходят 3-6 раз в год, но не всегда бывают столь близкими.

Это явление не несёт загадочных опасностей и не влияет на судьбы, но даёт возможность увидеть природную гармонию в чистом виде. Для многих оно станет поводом поднять взгляд к небу, почувствовать масштаб космоса и вспомнить, что чудеса иногда случаются прямо над головой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
