Тысячи шагов против Альцгеймера: как умеренная активность помогает мозгу сохранять молодость

5:49
Наука

Согласно новому 14-летнему исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, даже скромное количество ежедневных физических упражнений — от 3 000 до 5 000 шагов в день — может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера у пожилых людей, находящихся в группе риска.

Альпинистская тропа
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann
Альпинистская тропа

Эти данные опровергают привычное убеждение, что только 10 000 шагов в день "по-настоящему полезны". Оказывается, достаточно просто двигаться немного больше, чем обычно, чтобы мозг старел медленнее.

"Даже небольшие изменения в активности способны защитить мозг", — говорит доктор Вай-Ин Яу, первый автор исследования и невролог больницы Mass General Brigham в Бостоне.

Что показало исследование

Учёные проанализировали данные 296 человек в возрасте от 50 до 90 лет, не имевших признаков деменции в начале наблюдения. Каждый участник проходил:

  • ежегодные когнитивные тесты,

  • мониторинг шагов при помощи шагомера,

  • ПЭТ-сканирование мозга для оценки накопления амилоида и тау-белка - токсичных соединений, разрушающих нейроны.

Результаты оказались впечатляющими:

Уровень активности Среднее число шагов Эффект на когнитивное здоровье
Малоподвижный образ жизни < 3 000 Быстрое ухудшение памяти, рост тау-белка
Умеренная активность 3 000-5 000 Замедление когнитивного спада ≈ на 3 года
Повышенная активность 5 000-7 000 Отсрочка ухудшения ≈ на 7 лет
Очень активные (>7 000) >7 000 Эффект сохраняется, но без пропорционального усиления

То есть даже скромная физическая активность снижает темпы старения мозга и задерживает появление симптомов болезни Альцгеймера.

Как шаги замедляют болезнь

Болезнь Альцгеймера связана с накоплением в мозге бета-амилоидных бляшек и тау-клубков, которые нарушают коммуникацию между нейронами и приводят к их гибели.

Доктор Яу объясняет, что движение воздействует на мозг через несколько механизмов:

  1. Улучшение кровотока — мозг получает больше кислорода и питательных веществ.

  2. Снижение воспаления — хроническое воспаление ускоряет повреждение тканей.

  3. Рост нейротрофических факторов — белков, стимулирующих нейрогенез и защиту нейронов.

  4. Регуляция инсулина и сахара — метаболическое здоровье связано с риском деменции.

Хотя причинно-следственная связь ещё не доказана, исследование показывает чёткую корреляцию между физической активностью и замедленным накоплением тау-белка.

Обратная связь или защита

Учёные отмечают, что нельзя полностью исключить обратное объяснение: люди с ранними признаками когнитивного снижения могут меньше двигаться из-за снижения мотивации и энергии.

Тем не менее, даже с учётом этого фактора, связь между количеством шагов и сохранением когнитивных функций остаётся статистически значимой.

"Это не волшебство, но, возможно, ключ к тому, как повседневные привычки могут менять траекторию старения мозга", — подчёркивает Яу.

Болезнь Альцгеймера в цифрах

Показатель Значение
 Людей с деменцией в мире ≈ 50 млн
 Из них с болезнью Альцгеймера > 60%
 В Великобритании ≈ 500 000 человек
 Средний возраст начала симптомов 65-75 лет
 Эффективное лекарство не существует
 Потенциальная "терапия" умеренные физические упражнения

Почему это важно

Исследование показывает, что мозг реагирует на ритм тела. Ежедневная активность становится своеобразным "нейропластическим стимулом" — она не только укрепляет сосуды, но и способствует сохранению связей между нейронами.

Даже небольшое количество ходьбы — около 5000 шагов в день — связано с замедлением накопления тау-белка. Это показывает, что движение может воздействовать на самые глубокие механизмы болезни.

Если каждый день добавить немного движения, мозг отвечает благодарностью.

"Мы не можем изменить свои гены, но можем изменить свой образ жизни. А иногда три тысячи шагов — это уже путь к новому мозгу", — говорит доктор Яу…

FAQ: что нужно знать о шагах и мозге

— Действительно ли нужно ходить 10 000 шагов в день?
Нет. Этот порог был маркетинговым слоганом японского шагомера 1960-х годов. Научных доказательств именно этой цифры нет.

— Сколько шагов достаточно для пользы?
3 000-5 000 шагов уже дают измеримый эффект. Важно регулярное повторение, а не экстремальные нагрузки.

— Помогает ли плавание или йога?
Да. Любая аэробная активность умеренной интенсивности (ходьба, танцы, велосипед, плавание) положительно влияет на мозг.

— А если уже есть диагноз деменции?
Физическая активность не останавливает болезнь, но может замедлить ухудшение состояния, улучшить сон и настроение.

— Почему именно ходьба?
Это самая безопасная, доступная и естественная форма движения, требующая минимальной подготовки и оборудования.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
