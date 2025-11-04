Ртутная тень над Амазонией: как золотодобыча калечит поколения

В деревне Сай-Синза, затерянной среди лесов штата Пара, женщины народа мундуруку всё чаще боятся забеременеть. Реки, веками кормившие их семьи, сегодня несут яд — ртуть, используемую при незаконной добыче золота.
Эта невидимая отрава проникает в рыбу, воду, грудное молоко — и, возможно, в самое сердце будущего народа.
Трёхлетняя Рэни Кетлен не может поднять голову и страдает от судорог. Её родители не понимают, почему. Учёные подозревают: виновата ртуть.
Исследователи бразильского института Fiocruz, ведущего центра общественного здравоохранения, изучают десятки подобных случаев. Предварительные результаты поражают: 36 человек, в основном дети, страдают тяжёлыми неврологическими расстройствами, не объясняемыми генетикой.
Главный подозреваемый — ртуть, применяемая старателями для связывания золотых частиц в песке рек. Под давлением рекордных цен на золото в регион хлынули нелегальные шахтёры.
Ртуть, сжигаемая при очистке металла, испаряется, оседает в воде и почве, возвращается в организм через пищу.
"Мы боимся, что это поколение детей станет "поколением ртути"", — говорит исследователь Пауло Баста, изучающий отравление в общинах мундуруку более 30 лет.
В семье Рэни рыба — единственный источник белка.
"Если мы перестанем есть сурубим, мы просто умрём с голоду", — объясняет Зилдомар Мундуруку, вождь и медбрат общины.
Но именно плотоядные виды, вроде сурубима и пираруку, накапливают наибольшие концентрации ртути.
Исследования показывают:
У матерей в регионе уровень ртути в 5 раз выше безопасного порога,
У младенцев — в 3 раза выше,
В некоторых пробах грудного молока концентрация металла в два-три раза превышала норму для беременных.
Ртуть поражает развивающийся мозг ребёнка ещё в утробе, вызывая паралич, потерю слуха, нарушение речи и памяти.
Даже если добычу прекратить, ртуть останется. Она не разлагается, а циркулирует в экосистеме десятилетиями — оседает в осадках, поднимается в атмосферу, возвращается с дождём.
По словам Басты, даже полное прекращение добычи золота не избавит Амазонию от загрязнения.
Президент Луис Инасиу Лула да Силва после возвращения к власти в 2023 году изгнал тысячи шахтёров с территорий коренных народов, но следы разрушения остались.
Министерство здравоохранения Бразилии создало программы по обучению врачей диагностике отравления ртутью и обеспечению общин чистой водой. Однако доступ к медицине по-прежнему ограничен.
Чтобы доказать причинно-следственную связь, команда Басты и генетик Фернандо Кок из Университета Сан-Паулу наблюдают за 176 беременными женщинами и их детьми.
Их цель — показать, что ртуть действительно вызывает инвалидность, а не просто сопутствует ей.
Но сделать это сложно. Результаты анализов крови и волос отражают лишь недавнее потребление рыбы и не могут точно определить момент воздействия.
Кроме того, в изолированных поселениях часто встречаются инфекционные и генетические заболевания, которые тоже поражают нервную систему.
"Это идеальное преступление — оно не оставляет следов", — говорит Кок.
|Показатель
|Значение (по данным Fiocruz, 2025)
|Количество обследованных общин
|14
|Подтверждённые случаи неврологических расстройств
|≥ 36
|Средний уровень ртути у матерей
|x5 выше нормы
|Средний уровень ртути у детей
|x3 выше нормы
|Население под угрозой (мундуруку, яномами, каяпо)
|> 40 000 человек
|Завершение исследования
|конец 2026 года
Незаконная золотодобыча остаётся одним из крупнейших источников ртути в мире.
По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP):
ежегодно в атмосферу выбрасывается до 2000 тонн ртути,
37% приходится на мелкомасштабную добычу золота,
большая часть выбросов приходится на Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию.
На предстоящем климатическом саммите COP30, который пройдёт в Амазонии под названием "Лесная конференция", учёные надеются обратить внимание мировых лидеров на гуманитарные последствия золотой лихорадки.
В хижине Сай-Синзы Рэни Кетлен спит, убаюканная звуками дождя.
"Мы знали, что ртуть опасна. Но не знали, что она останется в наших детях", — говорит её отец, бывший шахтёр.
Учёные Fiocruz надеются, что их работа изменит законы, практики и судьбы.
Но пока ртуть продолжает течь по рекам, каждая золотая крупинка на мировом рынке несёт на себе след чьего-то будущего.
— Почему ртуть используют при добыче золота?
Она соединяется с частицами золота, образуя амальгаму. После нагревания золото остаётся, а пары ртути улетают в атмосферу — отравляя всё вокруг.
— Можно ли очистить загрязнённые реки?
Почти невозможно. Ртуть оседает в донных отложениях и переходит по пищевой цепочке. Её удаление требует десятилетий.
— Почему правительство не запретит рыболовство в заражённых районах?
Для коренных народов рыба — основная еда. Запрет без альтернативных источников питания обрёк бы их на голод.
— Можно ли вылечить последствия отравления ртутью?
Нет. Повреждения нервной системы, полученные в детстве, необратимы. Медицинская помощь направлена только на облегчение симптомов.
— Почему эта история важна?
Потому что она показывает: экологическая катастрофа — это не абстрактные "тонны выбросов", а конкретные судьбы детей, чьи болезни можно было предотвратить.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".