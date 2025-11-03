Ноябрь подарит невероятное зрелище: когда ждать самое яркое суперлуние в этом году

На этой неделе нас ждёт необычайное небесное зрелище. В среду, 5 ноября, Луна достигнет своей полной фазы, совпав с положением максимального сближения с Землёй — перигеем. Такое совпадение астрономы называют суперлунием.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суперлуние

По данным проекта Starwalk Space, именно это полнолуние станет самым крупным и ярким в 2025 году: диск спутника будет казаться на 7,9% больше и почти на 16% ярче, чем при обычной полной Луне.

Орбита, эллипсы и перигей

Луна вращается вокруг Земли не по идеальной окружности, а по слегка вытянутой эллиптической орбите. Поэтому расстояние между Землёй и Луной постоянно меняется — от приблизительно 356 000 км в перигее до 406 000 км в апогее. Разница в 50 000 километров кажется незначительной на фоне космических масштабов, но именно она и создаёт оптический эффект "гигантской Луны" на ночном небе.

Когда фаза полнолуния совпадает с моментом, когда Луна находится ближе всего к Земле, её диск кажется особенно большим и сияющим — это и есть суперлуние. В этот раз перигей наступит всего через девять часов после момента полной фазы, что делает ноябрьское явление особенно редким и выразительным.

Слово учёным: между астрологией и наукой

Термин "суперлуние" впервые появился не в астрономии, а в астрологии — его предложил американский астролог Ричард Нолл в 1979 году.

С тех пор термин перекочевал в популярную науку и стал мощным инструментом для популяризации астрономии.

"Строгого научного определения суперлуния до сих пор нет", — отмечает Марсело Зурита, президент Ассоциации астрономии Параибы и член Бразильского астрономического общества.

Учёные соглашаются, что термин полезен как способ привлечь внимание к ночному небу, но само явление — не более чем закономерность орбитальной механики.

Эффект приливов и световое шоу

По данным NASA, в периоды суперлуний приливные силы действительно немного усиливаются: максимальные уровни воды могут быть на несколько сантиметров выше нормы. Это связано не с самой фазой полнолуния, а с тем, что в перигее гравитационное воздействие Луны на Землю чуть сильнее.

Для наблюдателей суперлуние лучше всего видно в сумерках, когда Луна находится низко над горизонтом. В этот момент атмосферная рефракция окрашивает её в тёплые оттенки — оранжевый, золотой или янтарный. Именно тогда создаётся эффект "огромного лунного шара", величественно поднимающегося над линией деревьев или морем.

Полнолуния 2025 года

Согласно Old Farmer's Almanac - старейшему сельскому календарю США, — каждое полнолуние имеет своё традиционное название, отражающее сезонные ритмы природы и труда.

Месяц Название полнолуния Примечание Январь Волчья Луна Зимние ночи и голоса волков Февраль Снежная Луна Пик зимы Март Червячная Луна Оттаивание почвы Апрель Розовая Луна Цветение первых флоксов Май Цветочная Луна Весеннее изобилие Июнь Клубничная Луна Сбор ягод Июль Оленья Луна Рост новых рогов у оленей Август Осетровая Луна Рыболовный сезон Сентябрь Кукурузная Луна Урожай кукурузы Октябрь Урожайная Луна Близость к осеннему равноденствию Ноябрь Луна Охотника — Суперлуние Самая крупная Луна года Декабрь Холодная Луна — Суперлуние Последняя полная Луна года

Почему "Луна Охотника”

Название "Луна Охотника" (Hunter's Moon) происходит из традиций северных народов: после сбора урожая люди использовали яркий лунный свет, чтобы охотиться и готовиться к зиме.

Луна в это время восходит вскоре после захода Солнца и долго остаётся над горизонтом, позволяя охотникам двигаться и искать добычу даже ночью.

В 2025 году октябрьская полная Луна пришлась на "урожайный" период, поэтому ноябрьское полнолуние автоматически становится Луной Охотника. Этот сдвиг не фиксирован: он зависит от лунного календаря и повторяется не каждый год — последний раз такое совпадение наблюдалось в 2020-м, следующее будет только в 2028 году.

Культурные имена одной и той же Луны

Регион / Традиция Название Символика США и Канада Луна Охотника Подготовка к зиме Китай Белая Луна Чистота и возрождение Викканская традиция Снежная Луна Приближение зимнего солнцестояния Чероки Торговая Луна Время обмена и запасов Южное полушарие Цветочная / Заячья Луна Весна и плодовитость природы

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли увидеть суперлуние невооружённым глазом?

Да. Луна действительно выглядит немного крупнее и ярче, особенно при восходе или заходе, хотя измерить это без инструментов сложно.

Влияет ли суперлуние на психику и погоду?

Научных доказательств этому нет. Эффекты на приливы и освещённость ночи — реальные, но на человека Луна влияет скорее эмоционально, чем физически.

Сколько суперлуний бывает в году?

В 2025 году — четыре (июль, октябрь, ноябрь и декабрь). Не каждое полнолуние становится суперлунием: это зависит от синхронизации фазы и перигея.

Почему астрономы спорят о термине?

Потому что "суперлуние" не имеет строгого астрономического определения. Это скорее популярный ярлык, чем научный термин.

Когда лучше всего наблюдать Луну?

В сумерках или на рассвете — тогда атмосферная перспектива создаёт эффект гигантской, светящейся сферы.