Ноябрь подарит невероятное зрелище: когда ждать самое яркое суперлуние в этом году

На этой неделе нас ждёт необычайное небесное зрелище. В среду, 5 ноября, Луна достигнет своей полной фазы, совпав с положением максимального сближения с Землёй — перигеем. Такое совпадение астрономы называют суперлунием.
По данным проекта Starwalk Space, именно это полнолуние станет самым крупным и ярким в 2025 году: диск спутника будет казаться на 7,9% больше и почти на 16% ярче, чем при обычной полной Луне.
Луна вращается вокруг Земли не по идеальной окружности, а по слегка вытянутой эллиптической орбите. Поэтому расстояние между Землёй и Луной постоянно меняется — от приблизительно 356 000 км в перигее до 406 000 км в апогее. Разница в 50 000 километров кажется незначительной на фоне космических масштабов, но именно она и создаёт оптический эффект "гигантской Луны" на ночном небе.
Когда фаза полнолуния совпадает с моментом, когда Луна находится ближе всего к Земле, её диск кажется особенно большим и сияющим — это и есть суперлуние. В этот раз перигей наступит всего через девять часов после момента полной фазы, что делает ноябрьское явление особенно редким и выразительным.
Термин "суперлуние" впервые появился не в астрономии, а в астрологии — его предложил американский астролог Ричард Нолл в 1979 году.
С тех пор термин перекочевал в популярную науку и стал мощным инструментом для популяризации астрономии.
"Строгого научного определения суперлуния до сих пор нет", — отмечает Марсело Зурита, президент Ассоциации астрономии Параибы и член Бразильского астрономического общества.
Учёные соглашаются, что термин полезен как способ привлечь внимание к ночному небу, но само явление — не более чем закономерность орбитальной механики.
По данным NASA, в периоды суперлуний приливные силы действительно немного усиливаются: максимальные уровни воды могут быть на несколько сантиметров выше нормы. Это связано не с самой фазой полнолуния, а с тем, что в перигее гравитационное воздействие Луны на Землю чуть сильнее.
Для наблюдателей суперлуние лучше всего видно в сумерках, когда Луна находится низко над горизонтом. В этот момент атмосферная рефракция окрашивает её в тёплые оттенки — оранжевый, золотой или янтарный. Именно тогда создаётся эффект "огромного лунного шара", величественно поднимающегося над линией деревьев или морем.
Согласно Old Farmer's Almanac - старейшему сельскому календарю США, — каждое полнолуние имеет своё традиционное название, отражающее сезонные ритмы природы и труда.
|Месяц
|Название полнолуния
|Примечание
|Январь
|Волчья Луна
|Зимние ночи и голоса волков
|Февраль
|Снежная Луна
|Пик зимы
|Март
|Червячная Луна
|Оттаивание почвы
|Апрель
|Розовая Луна
|Цветение первых флоксов
|Май
|Цветочная Луна
|Весеннее изобилие
|Июнь
|Клубничная Луна
|Сбор ягод
|Июль
|Оленья Луна
|Рост новых рогов у оленей
|Август
|Осетровая Луна
|Рыболовный сезон
|Сентябрь
|Кукурузная Луна
|Урожай кукурузы
|Октябрь
|Урожайная Луна
|Близость к осеннему равноденствию
|Ноябрь
|Луна Охотника — Суперлуние
|Самая крупная Луна года
|Декабрь
|Холодная Луна — Суперлуние
|Последняя полная Луна года
Название "Луна Охотника" (Hunter's Moon) происходит из традиций северных народов: после сбора урожая люди использовали яркий лунный свет, чтобы охотиться и готовиться к зиме.
Луна в это время восходит вскоре после захода Солнца и долго остаётся над горизонтом, позволяя охотникам двигаться и искать добычу даже ночью.
В 2025 году октябрьская полная Луна пришлась на "урожайный" период, поэтому ноябрьское полнолуние автоматически становится Луной Охотника. Этот сдвиг не фиксирован: он зависит от лунного календаря и повторяется не каждый год — последний раз такое совпадение наблюдалось в 2020-м, следующее будет только в 2028 году.
|Регион / Традиция
|Название
|Символика
|США и Канада
|Луна Охотника
|Подготовка к зиме
|Китай
|Белая Луна
|Чистота и возрождение
|Викканская традиция
|Снежная Луна
|Приближение зимнего солнцестояния
|Чероки
|Торговая Луна
|Время обмена и запасов
|Южное полушарие
|Цветочная / Заячья Луна
|Весна и плодовитость природы
Можно ли увидеть суперлуние невооружённым глазом?
Да. Луна действительно выглядит немного крупнее и ярче, особенно при восходе или заходе, хотя измерить это без инструментов сложно.
Влияет ли суперлуние на психику и погоду?
Научных доказательств этому нет. Эффекты на приливы и освещённость ночи — реальные, но на человека Луна влияет скорее эмоционально, чем физически.
Сколько суперлуний бывает в году?
В 2025 году — четыре (июль, октябрь, ноябрь и декабрь). Не каждое полнолуние становится суперлунием: это зависит от синхронизации фазы и перигея.
Почему астрономы спорят о термине?
Потому что "суперлуние" не имеет строгого астрономического определения. Это скорее популярный ярлык, чем научный термин.
Когда лучше всего наблюдать Луну?
В сумерках или на рассвете — тогда атмосферная перспектива создаёт эффект гигантской, светящейся сферы.
