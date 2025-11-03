Бразильский предприниматель нашёл золотую жилу в кофейных отходах: 12 тонн пеллет в день

История Луиса Золета звучит как сценарий документального фильма — история о внимательности, случайной идее и упорстве, способных изменить не только жизнь одного человека, но и отношение целой страны к отходам.
Всё началось с простого жеста: убирая мусор, который соседская собака раскидала по двору, торговец заметил кофейный фильтр с ещё влажной гущей. Через несколько дней, когда она высохла, предпринимателя осенило: а что, если этот отход можно использовать повторно?
Бразилия ежедневно выбрасывает около 8 000 тонн кофейной гущи — почти столько же, сколько небольшой город производит бытовых отходов за месяц. Обычно всё это отправляется на свалки, где органика разлагается и выделяет метан — один из самых опасных парниковых газов.
Для Луиса Золета, не имевшего лабораторного опыта, но обладавшего предпринимательским чутьём, это стало вызовом. Он начал экспериментировать дома: сушил, измельчал, пытался извлечь из гущи масло. Процесс оказался слишком дорогим и сложным. Но сам принцип — превращение повседневного мусора в ресурс — не давал покоя.
Решение пришло неожиданно. Золет понял, что из кофейной гущи можно создавать гранулы — пеллеты, пригодные для сжигания. Они плотные, лёгкие, хорошо горят и могут заменить древесину. Так из домашнего эксперимента родилась идея стартапа.
В 2022 году Луис зарегистрировал компанию Bricoffee в бразильском штате Парана. При поддержке правительства и местных инкубаторов он превратил лабораторный прототип в промышленное производство.
Каждая гранула — это переработанная кофейная гуща, спрессованная и высушенная до состояния идеального топлива.
Эти пеллеты сгорают эффективнее, чем дрова, выделяя на 20-30 % больше тепла и при этом не наносят вреда экосистемам.
"Разложение кофейной гущи занимает до 60 дней. Используя её для производства биотоплива, мы не просто избавляемся от отходов — мы создаём энергию из привычки пить кофе", — говорит Луис Золет.
Всего за полгода Bricoffee превратилась из стартапа в полноценное предприятие. Сегодня компания производит около 12 тонн гранул в день, а к 2026 году планирует увеличить объём до 25 тонн.
Новый завод компании расположен в городе Варжинья, в сердце кофейного региона Минас-Жерайс. Это не просто логистическое решение: здесь сосредоточены крупнейшие плантации кофе, а значит, поблизости — неиссякаемый источник сырья.
Пеллеты Bricoffee используют для отопления теплиц, ферм, гостиниц, ресторанов и даже жилых домов. В промышленности они применяются в печах, бойлерах и системах подогрева воды. Главное преимущество — экологичность.
При сгорании таких гранул уровень выбросов углерода значительно ниже, чем при сжигании древесины, а каждое произведённое тоннами топливо сокращает объём отходов, которые иначе оказались бы на свалке.
Технология, запатентованная Луисом Золетом в Национальном институте промышленной собственности (INPI), основана на гранулировании и экструзии кофейной гущи в смеси с другими аграрными остатками — шелухой, соломой и опилками.
Результат — топливо с высокой теплотворной способностью, которое превосходит древесину эвкалипта и сосны.
"Наше биотопливо не просто устойчивое — оно мощнее, чем традиционные дрова, и не требует вырубки деревьев. Это энергия будущего, рождающаяся из чашки кофе", — подчёркивает изобретатель.
Учёные отмечают, что подобные решения могут сыграть важную роль в переходе к "зелёной энергетике". Органические отходы, особенно кофейная гуща, богаты углеродом и маслянистыми соединениями, которые при правильной обработке превращаются в стабильный источник тепла.
Проект Bricoffee стал примером того, как малая инновация рождает большую идею. В мире, где кофе стал повседневным ритуалом для миллионов, переработка его отходов — не просто вопрос логистики, а элемент новой экологической культуры.
Измельчённые остатки, которые раньше считались мусором, теперь становятся частью замкнутого энергетического цикла — от кофейни до котельной.
Золет убеждён: инновации начинаются не в лабораториях, а в наблюдательности.
"Мы начали с кофейной гущи, — говорит он, — но могли бы перерабатывать и другие органические остатки. Главное — изменить мышление: отходы — это не конец, а начало нового цикла".
Сегодня Bricoffee сотрудничает с кофейнями и переработчиками по всей Бразилии, создавая сеть сбора кофейной гущи. Компания также разрабатывает образовательные программы для студентов и предпринимателей, обучая принципам устойчивого производства.
Её миссия выходит далеко за рамки бизнеса. Bricoffee — это символ новой философии, где утренний кофе становится не только источником бодрости, но и частью энергетического будущего планеты.
Да. Пеллеты Bricoffee подходят для домашних каминов, печей и систем отопления. Они безопасны, не оставляют сильного запаха и при сгорании выделяют меньше золы, чем дрова.
Да, похожие эксперименты ведутся в Японии, Италии, Финляндии и Канаде. Но именно бразильская Bricoffee первой вывела технологию на промышленный уровень и доказала экономическую эффективность переработки кофейной гущи.
