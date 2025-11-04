Новый океан рождается из боли: как пульсирующая магма готовит раскол Африки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:51
Наука

Учёные давно знали, что земная кора под Африкой неспокойна, но последние наблюдения показали: процессы, происходящие в недрах континента, ускоряются. В самом сердце Восточной Африки, в районе Афарской впадины, земля буквально "пульсирует" — и это не метафора. Речь идёт о гигантской тектонической зоне, где материк медленно, но неотвратимо трескается пополам.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

Сердцебиение континента

Британские геологи, исследовавшие этот феномен, сравнили ритмичные подземные колебания с биением сердца. Однако вместо привычных ударов — десятилетия между "пульсациями". Сейсмологи установили: под Афарским треугольником (район на стыке Эфиопии, Джибути и Эритреи) на глубине сотен километров в мантии идёт активное движение магмы. Она давит снизу на литосферные плиты, заставляя их медленно расходиться.

Афарская впадина — одно из самых древних мест на Земле, где началось формирование будущих океанов. Здесь уже миллионы лет кора истончается и проваливается, образуя "геологическую депрессию". Раньше именно в этом регионе находили останки древнейших гоминидов — предков человека, поэтому учёные называют Афарскую долину "колыбелью человечества".

Как происходит раскол

Афарский треугольник — это точка встречи трёх литосферных плит: Нубийской, Сомалийской и Аравийской. В отличие от зон столкновения плит, где рождаются горы, здесь происходит обратное — плиты расходятся. В результате на поверхности появляются длинные трещины, которые растут и углубляются.

Сейчас эта область — сухая пустынная равнина, но под ней уже формируется будущая океаническая кора. Три рифтовых зоны — Красноморская, Аденская и Эфиопская — действуют как границы, по которым континент постепенно раскалывается.

По мере того как магма поднимается из глубины и застывает, она создаёт новые слои породы, а поверхность над ними оседает. Так шаг за шагом Африка готовит место для будущего океана.

Как учёные изучают африканскую аномалию

Геологи из Саутгемптонского и Суонсийского университетов собрали более 130 образцов пород с территории Афарской впадины. Анализ показал, что внутри земной коры вещество поднимается "волнами" — слоями, создавая чёткие полосы, как будто кто-то наносит ритмичные мазки под землёй. Этот эффект и восприняли сначала как "пульс" континента.

Дополнительные спутниковые наблюдения позволили уточнить: частота пульсаций выше там, где кора тоньше — например, на дне Красного моря. На суше, где породы плотнее, процессы идут медленнее, но зато накапливают больше напряжения.

Когда эта энергия освобождается, появляются гигантские трещины длиной в километры — такие, как в Эфиопии в 2005 году, когда буквально за несколько дней земля разошлась на несколько метров.

Что ждёт Африку

Сейчас континент состоит из двух больших плит — Нубийской и Сомалийской. Со временем они окончательно разойдутся. Между ними образуется новая рифтовая долина, которая постепенно заполнится водой из Красного моря и Индийского океана. Так появится новый океан, разделивший Африку на западную и восточную части.

Плита Направление движения Будущие территории
Нубийская К западу Большая часть континента (Нигерия, Конго, Алжир, Южная Африка)
Сомалийская К востоку Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания, Мозамбик
Аравийская На север Уже отделилась, формируя Красное море

Разлом пройдёт по линии Баб-эль-Мандебского пролива и продолжится на юг — через Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию и Мозамбик, достигая границ Южной Африки. Его общая длина может превысить 3500 километров.

После окончательного раскола на карте появится новая Восточная Африка с собственной береговой линией. Страны, не имевшие выхода к морю, например Уганда и Замбия, получат новые побережья. Но вместе с этим регион столкнётся с экологическими и социальными вызовами: изменением климата, потерей пресных водоёмов и миграцией населения.

Когда это произойдёт

Ранее геологи полагали, что разделение материка займёт не менее 4 миллионов лет. Но современные спутниковые данные 2025 года показали: процесс идёт гораздо быстрее. Плиты расходятся со скоростью до 30-40 миллиметров в год — почти в семь раз быстрее, чем предполагалось.

Если эта тенденция сохранится, Африка может "раскрыться" менее чем через миллион лет. Для геологического времени это мгновение — миг, сравнимый с морганием планеты.

Что будет с людьми

Пока эти изменения практически неощутимы, но их последствия могут оказаться колоссальными. В районах рифтов, где наблюдается повышенная сейсмоактивность, уже фиксируются провалы, трещины и слабые землетрясения. В будущем эти зоны станут границами нового океанического дна.

Появление океана изменит климат региона: сухие районы Восточной Африки получат больше влаги, а ландшафт — черты, похожие на Средиземноморье. Но если процесс ускорится внезапно, миллионы людей, живущих вдоль линии разлома, окажутся в зоне бедствия.

Интересные факты

  1. Африканский раскол — редкий случай, когда учёные наблюдают формирование нового океана в реальном времени.

  2. Афарская впадина — одно из немногих мест на планете, где можно увидеть, как "рождается" океаническая кора.

  3. Вулкан Эрта-Але в Эфиопии, находящийся в пределах разлома, извергается почти непрерывно, подкармливая магматические процессы в глубинах континента.

А что если процесс ускорится

Если давление магмы резко возрастёт, возможно мгновенное разрушение крупных участков коры. Тогда на месте рифтов появятся новые моря за считанные тысячелетия. Геологи уже моделируют подобные сценарии, чтобы предсказать последствия для инфраструктуры и экосистем.

Но для Земли это естественный цикл: континенты собираются и снова распадаются. Миллионы лет назад таким образом появился Атлантический океан. Теперь очередь за Африкой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
