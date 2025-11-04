Стена, длиннее китайской, но о ней забыли: кто и зачем построил загадочное чудо Сибири

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В глубине Забайкалья, среди степей и холмов, до сих пор видны следы некогда грандиозного сооружения, которое местные жители называют Великой Сибирской стеной. О ней почти никто не знает, но это — один из самых загадочных памятников древнего фортификационного зодчества в России. Сегодня от стены остались лишь отдельные участки, поросшие травой, однако даже они поражают масштабом и загадочностью происхождения.

Что это за стена и где она находилась

Впервые о загадочной стене упомянули в XVIII веке российские и европейские путешественники. Среди них — немецкий историк Герхард Миллер, исследовавший Сибирь. Он отметил необычные земляные насыпи, уходящие за горизонт, но не придал им особого значения. Позже историка обвинили в том, что он якобы "утаил правду" о происхождении сооружения, хотя на деле Миллер лишь не считал его значимым объектом.

Сегодня известно, что Великая Сибирская стена проходила по территории современного Забайкальского края, частично затрагивая Монголию. Общая протяжённость оценивается примерно в 700 километров. Первоначальная высота — около 8 метров, сейчас сохранившиеся участки редко превышают полтора. По виду это не монументальная кладка из камня, как у Великой Китайской стены, а длинный земляной вал с рвом, укреплённый местными материалами — глиной и древесиной.

Когда и зачем построили стену

Единого мнения у историков нет. Считается, что стена возникла задолго до Монгольской империи — возможно, ещё в IX-XII веках. Кто именно её построил, до сих пор остаётся предметом споров.

Основные версии учёных

  1. Кидани — создатели империи Ляо.
    По одной из гипотез, сооружение возвели именно кидани — монгольские племена, которые контролировали огромную территорию от Маньчжурии до Забайкалья. Они могли построить стену для защиты своих рубежей от северных соседей — бурятских монголов.

  2. Бурятские монголы.
    Есть версия, что укрепление воздвигли сами буряты, ещё до прихода Чингисхана к власти. Таким образом, они защищали свои земли от киданей или других кочевых племён.

  3. Китайское влияние.
    Некоторые исследователи предполагают, что строители могли вдохновиться примером китайских фортификаций. Однако прямых доказательств участия китайских мастеров нет — возможно, речь идёт лишь о заимствовании архитектурных принципов.

  4. Неизвестные народы Сибири.
    Есть и смелые гипотезы о том, что стену возвели представители исчезнувших цивилизаций, которые населяли Сибирь задолго до прихода тюркских и монгольских народов.

Историческая судьба

На протяжении веков территория, где стоит стена, переходила из рук в руки. Сначала она принадлежала империи Цзинь, затем вошла в состав Монгольской империи, а в XVII веке сюда пришли русские казаки. Каждое новое государство относилось к древнему сооружению по-своему: кто-то использовал его как естественную границу, кто-то просто не придавал значения.

Со временем укрепления разрушались под действием ветра, дождей и человека. Камни и глину брали для хозяйственных нужд, а сама стена постепенно зарастала травой. Уже к XIX веку о ней почти не вспоминали, и лишь в XX столетии археологи вновь заинтересовались этим объектом.

Сравнение с другими "великими стенами" мира

Памятник Протяжённость Материалы Предполагаемое назначение Степень сохранности
Великая Сибирская стена ~700 км Земля, глина, дерево Защита от набегов кочевников Фрагментарная
Великая Китайская стена ~21 000 км Камень, кирпич, утрамбованная глина Фортификация и граница Хорошая
Римские валы (Вал Адриана) ~120 км Камень, turf Граница Империи Частично
Змиевы валы Украины ~1 000 км Глина, камень Оборона Киевской Руси Частично

Несмотря на меньшее впечатляющее наследие, Сибирская стена поражает тем, что была возведена в условиях резко континентального климата и труднодоступной местности.

Почему о ней забыли

Причин несколько:

  • Стена не имела ярко выраженного архитектурного облика — это скорее земляное укрепление, а не монумент.

  • После присоединения территории к России необходимость в оборонительном сооружении исчезла.

  • Постепенные разрушения сделали её малозаметной.

  • Долгое время объект не изучался системно — археологические экспедиции начались лишь в XX веке.

Сегодня о ней помнят в основном историки и краеведы. Туристических маршрутов по этим местам почти нет, а большая часть линии проходит по труднодоступной степи.

Современные исследования

Учёные из Забайкальского государственного университета и Института археологии РАН продолжают изучать остатки стены. Применяются дроны, георадары и лазерное 3D-сканирование, которые помогают точно определять структуру вала и глубину рвов. В некоторых местах обнаружены керамические черепки и фрагменты угля, что позволяет датировать постройку более точно.

Сейчас рассматривается возможность создания археологического парка на базе сохранившихся участков — чтобы привлечь внимание к этому забытомy объекту и сохранить его от окончательного разрушения.

А что если стена была не оборонительной

Некоторые современные исследователи выдвигают альтернативную версию: возможно, сооружение выполняло не военную, а административную или сакральную функцию. По линии стены могли проходить древние торговые пути или границы влияния между племенами. А наличие рвов и валов лишь подчеркивало статус территории.

Интересные факты

  1. Фрагменты стены видны даже на спутниковых снимках — длинные линии тянутся через холмы и степи Забайкалья.

  2. Местные жители называют её "Сибирской Гардой" или "Земляным драконом".

  3. В некоторых местах археологи находили остатки деревянных укреплений, что говорит о сложной структуре комплекса.

Почему важно сохранить память

Великая Сибирская стена — напоминание о том, как мало мы ещё знаем о прошлом собственной страны. Она объединяет черты восточных и северных цивилизаций, отражает ранние попытки людей организовать пространство и защитить свои земли. Возможно, именно здесь скрыт один из ключей к пониманию древней истории Центральной Азии.

