Они пережили всё, кроме нас: человек стал катастрофой, которой не смогли избежать акулы

На протяжении более 400 миллионов лет акулы были хозяевами океанов. Они пережили динозавров, ледниковые периоды и климатические катастрофы, но сегодня оказались на грани вымирания из-за человека. Согласно новому исследованию, проведённому учёными Стэнфордского университета, почти треть из пятисот известных видов акул может исчезнуть в ближайшие десятилетия. Это тревожная тенденция, ведь исчезают не просто виды — исчезают целые экологические механизмы, выстроенные миллионы лет назад.
"Наше исследование показывает, что если эти масштабные вымирания акул произойдут, то акулы станут более похожими друг на друга и упростятся, и в итоге мы получим более скучный мир с меньшим разнообразием форм", — отметил исследователь Мохамад Бацци из Стэнфордской школы устойчивого развития Доерра.
Исследователи сосредоточились на ряде акул рода Carcharhinus, включающем более тридцати видов. Среди них тупорылая и белопёрая серая акулы — оба вида являются крупными хищниками, находящимися в верхней части пищевой цепи. Эти виды особенно уязвимы: их численность быстро снижается из-за чрезмерного промысла и разрушения среды обитания.
Учёные проанализировали более 1200 зубов древних и современных акул, чтобы понять, как менялась их морфология и какие признаки делают одни виды более устойчивыми, а другие — уязвимыми. Выяснилось, что необычные акулы, отличающиеся редкими чертами тела или питанием, вымирают чаще обычных.
Акулы с узкой специализацией — например, обитающие на больших глубинах или питающиеся определёнными видами рыб — с трудом адаптируются к изменениям среды. Когда запасы добычи истощаются, они не могут быстро перестроиться и начинают исчезать. В то же время акулы среднего размера, живущие в открытом океане и имеющие широкий рацион, сохраняют численность.
Эта тенденция приводит к фенотипической гомогенизации — упрощению живого мира. В океанах остаются лишь "универсальные" виды, а уникальные исчезают. Потеря этих особенностей разрушает баланс экосистем, влияя на всех — от планктона до человека.
"Более масштабное разрушение уникальной морфологии акул будет означать, что многие отличительные черты каждого вида и функции, которые они выполняют в конкретной экосистеме, исчезнут", — подчеркнул профессор наук о Земле и планетах Джонатан Пейн из Стэнфорда.
|Тип акулы
|Среда обитания
|Особенности
|Статус
|Белопёрая серая
|тропические рифы
|охотится у поверхности
|на грани исчезновения
|Тупорылая
|мелководье, эстуарии
|требует большого количества пищи
|уязвимая
|Глубоководная кошачья
|дно океана
|питается мягкотелыми организмами
|под угрозой
|Голубая акула
|открытый океан
|широкий рацион
|стабильная
|Чернопёрая
|прибрежные воды
|быстро размножается
|устойчивая
Сократить вылов. Поддерживать ограничения на промысел и запретить вылов акул ради плавников.
Создать морские заповедники. Выделить зоны, где охота полностью запрещена.
Отказаться от продуктов, связанных с убийством акул. Не покупать суп из плавников, косметику с добавками из их жира.
Поддерживать программы восстановления. Помогать организациям, занимающимся сохранением морских экосистем.
Повышать осведомлённость. Образование и медиа — важнейшие инструменты сохранения.
Ошибка: считать акул бесполезными и опасными для человека.
Последствие: массовый отлов и разрушение морских экосистем.
Альтернатива: воспринимать их как ключевых регуляторов океанской жизни.
Ошибка: игнорировать незаконный промысел.
Последствие: обрушение популяций за несколько лет.
Альтернатива: международный контроль и строгие санкции.
Ошибка: считать, что восстановление невозможно.
Последствие: отказ от мер защиты.
Альтернатива: пример северного морского слона доказывает обратное — виды можно вернуть.
Если акулы исчезнут, экосистема океана рухнет. Без верхних хищников начнётся рост численности травоядных рыб и морских ежей, что приведёт к деградации коралловых рифов и падению биоразнообразия. Рыболовство понесёт колоссальные убытки, а сбои в экосистеме затронут даже климат — ведь океан играет ключевую роль в поглощении углекислого газа.
|Меры
|Плюсы
|Минусы
|Создание заповедников
|сохранение биоразнообразия
|требует затрат и контроля
|Ограничение вылова
|восстановление популяций
|возможное снижение прибыли рыбаков
|Международное сотрудничество
|устойчивый результат
|сложность реализации
Почему редкие акулы исчезают быстрее обычных?
Потому что они зависят от конкретной добычи или условий и не успевают адаптироваться к изменениям.
Как человек может реально повлиять на ситуацию?
Сократить потребление продуктов, связанных с акульими ресурсами, и поддерживать природоохранные проекты.
Может ли океан восстановиться без акул?
Нет. Без них нарушается пищевая пирамида и начинается деградация рифов.
Есть ли успешные примеры восстановления видов?
Да, пример северного морского слона доказывает, что даже почти исчезнувшие виды могут вернуться.
Миф: акулы нападают на людей при каждом удобном случае.
Правда: более 90% нападений происходят из-за путаницы или защиты территории.
Миф: уничтожение акул делает купание безопаснее.
Правда: снижение их численности разрушает баланс и повышает риски для экосистемы.
Миф: восстановление акул займёт столетия.
Правда: популяции способны восстановиться за десятилетия при надлежащей защите.
Акулы веками считались символом силы и выносливости, но с развитием промышленного рыболовства стали жертвами массового истребления. В XX веке спрос на суп из плавников сделал их добычу особенно прибыльной. Лишь в последние годы мировое сообщество начало осознавать угрозу. В 2022 году более 180 стран подписали соглашение CITES, включившее десятки видов акул в список охраняемых. Этот шаг стал первым глобальным сигналом: у нас всё ещё есть шанс сохранить этих древних хищников.
