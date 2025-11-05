Не каждому нужен свой геном: почему генетические тесты чаще лишние, чем полезные

Промо-ролики обещают, что генетический тест за пару недель откроет "всю правду о вас" — от идеальной диеты до склонности к заболеваниям. Но учёные предупреждают: не всё так просто. Генетические анализы действительно способны выявить врождённые особенности, однако в 90% случаев они не дают практической пользы.
Современные тесты делятся на две категории.
"Потребительские тесты говорят лишь о вероятности. Эти риски можно компенсировать образом жизни и питанием", — пояснила руководитель Инфраструктурного центра персонализированной медицины Мария Галямова.
Другими словами, если тест показывает предрасположенность к диабету, это не приговор — достаточно правильного рациона и физической активности.
Современные лаборатории всё чаще используют нейросети, чтобы ускорить анализ и дать пациенту простые рекомендации.
Так, в одном из российских центров появился "Нейроконсультант по здоровью" — система, которая, получив результаты ДНК-теста и ответы из анкеты, выдает советы по питанию и нагрузкам.
"Нежелательно: по вашему ДНК выявлена низкая активность фермента лактазы", — отвечает программа тем, кто спрашивает о молоке.
Она не ставит диагнозов, а лишь помогает интерпретировать данные.
"Мы специально ограничили функции ИИ, чтобы люди не занимались самолечением во вред себе", — отмечает руководитель отдела разработки центра Валерий Полуновский.
По словам специалистов, нейросети обрабатывают результаты за минуты, где врачу нужно полтора часа. Однако искусственный интеллект — это лишь инструмент, а не замена врачу.
В Институте цитологии и генетики СО РАН нейросети применяются для поиска мутаций, вызывающих редкие наследственные болезни — таких как гемофилия или муковисцидоз.
"Нейросеть ищет закономерности, которые невозможно определить вручную. Мы используем модели с точностью до 99,99%", — объясняет кандидат биологических наук, заведующий сектором геномных механизмов онтогенеза Вениамин Фишман.
Эти системы анализируют не только гены, но и участки, управляющие их работой. Именно там нередко скрываются причины заболеваний.
Многие лаборатории продвигают генетические тесты как "обязательный чекап" для всех. Но не все эксперты с этим согласны.
Генетик-нутрициолог Инна Холяндра убеждена, что анализ помогает подобрать персонализированное питание и заранее выявить риски заболеваний — от диабета до болезни Альцгеймера.
"Когда знаешь врождённые особенности человека, понимаешь, что именно нужно корректировать", — считает Холяндра.
Однако врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова придерживается иного мнения:
"В 90% случаев генетические паспорта не показывают, насколько опасна предрасположенность и приведёт ли она к болезни", — говорит врач.
Она поясняет, что мутации бывают опасными, безвредными и неопределёнными, а коммерческие тесты не всегда различают их. Поэтому, прежде чем платить десятки тысяч рублей, лучше обратиться к медицинскому генетику.
"Лучше подарить ежегодный чекап. Это будет стоить столько же, но принесёт больше пользы", — добавляет Овсянникова.
По словам Вениамина Фишмана, анализ ДНК оправдан только при серьёзных показаниях: наследственных заболеваниях, бесплодии, редких синдромах.
"Если у вас нет тяжёлой болезни и проблем с репродукцией, тест не нужен", — подчёркивает он.
Иногда достаточно изучения одного гена — вместо полного секвенирования всего генома, которое стоит в десять раз дороже.
|Плюсы
|Минусы
|Помогают выявить редкие наследственные болезни
|Дорогостоящие, не всегда информативные
|Используются для подбора терапии
|Требуют консультации врача-генетика
|Способствуют развитию персонализированной медицины
|Коммерческие тесты могут вводить в заблуждение
|В ряде случаев предотвращают тяжёлые диагнозы
|Нередко вызывают ложное чувство тревоги
Тем, у кого есть семейная история наследственных заболеваний или проблемы с репродуктивным здоровьем.
Нет. Большинство тестов показывает лишь вероятность, а не диагноз.
Научных доказательств эффективности диет "по ДНК" пока нет. Лучше соблюдать принципы рационального питания.
Да, но только для анализа. Решения о лечении принимает врач.
От 4-5 тысяч рублей за базовые анализы до миллиона за полное секвенирование генома.
Интерес к человеческим генам появился задолго до появления первых коммерческих тестов. В 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик открыли двойную спираль ДНК — открытие, которое навсегда изменило медицину. Следующие десятилетия учёные расшифровывали структуру генов, их функции и механизмы наследования.
Крупнейший проект в истории биологии — "Геном человека", запущенный в 1990 году, — позволил впервые полностью прочитать последовательность человеческой ДНК. Работа длилась 13 лет и стоила около 3 миллиардов долларов. Она дала мощный толчок развитию персонализированной медицины.
В начале 2010-х технология секвенирования стала массовой: анализ ДНК подешевел в тысячи раз, а на рынке появились потребительские тесты "для всех". Компании обещали раскрыть тайны происхождения, подобрать питание и даже идеальную диету. Но за ярким маркетингом часто скрывалось отсутствие клинической ценности.
Генетические тесты — мощный инструмент, но не универсальный ответ на все вопросы о здоровье. Они полезны при серьёзных медицинских показаниях, однако для большинства людей это дорогое любопытство.
Как подчёркивает врач Алла Овсянникова, "копаться в себе незачем": гораздо эффективнее вовремя проходить обследования, правильно питаться и не забывать, что гены — лишь часть сложной картины нашего здоровья.
