Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия вечной верности рухнула: кошки вообще не тоскуют по людям, а собаки быстро находят замену
Ошибка при разогреве, из-за которой вкус клёцок безвозвратно теряется
Газовый гигант меняет карту: зачем ОАЭ понадобился Южный газовый коридор
Цвет, который не надоест даже через 10 лет: простой способ сделать интерьер вечным
Код молодости взломан: главный секрет упругой кожи скрывали на овощной полке
Ниагару теперь можно увидеть с высоты: как водопад превратили в виртуальный полёт над стихией
Бегонии могут жить годами: секреты зимовки, чтобы они радовали вас весной
Авиаколлапс надвигается? Шатдаун правительства США может обернуться транспортным кошмаром
Чайник засияет без химии: природное средство, о котором не рассказывают производители

Новый препарат против рака: прорыв, который меняет представление о химиотерапии

7:33
Наука

Ученые из Северо-Западного университета разработали лекарство, которое, по их данным, уничтожает раковые клетки в 20 000 раз эффективнее стандартных препаратов, применяемых сегодня. При этом оно не вызывает заметных побочных эффектов, что делает открытие одним из самых перспективных направлений современной онкологии.

Раковые клетки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Как работает инновационное средство

Основу нового лекарства составляют сферические нуклеиновые кислоты (СНС) — наноструктуры, которые позволяют "упаковать" действующее вещество прямо в ДНК-нить. Такая форма не только улучшает растворимость трудных соединений, но и направляет лекарство точно в опухолевые клетки, избегая воздействия на здоровые ткани.

По сути, СНС превращают даже самые "капризные" по структуре молекулы в эффективные и безопасные препараты. Благодаря сферической форме и особому способу доставки, лекарственное вещество проникает в клетку значительно глубже и быстрее, чем при обычной химиотерапии.

Результаты испытаний: цифры, которые впечатляют

Эксперименты показали, что новая форма препарата проникает в лейкозные клетки в 12,5 раза эффективнее, чем стандартное средство. Более того, рост опухолей удавалось замедлить в 59 раз быстрее. При этом в ходе испытаний не наблюдалось токсического влияния на здоровые клетки — одно из главных преимуществ перед традиционными методами.

Для сравнения: обычная химиотерапия воздействует на все быстро делящиеся клетки организма, поэтому пациенты часто сталкиваются с выпадением волос, слабостью, тошнотой и другими тяжелыми побочными эффектами. Новый препарат, напротив, действует прицельно, не разрушая здоровые ткани.

Таблица "Сравнение"

Параметр Обычная химиотерапия Препарат на основе СНС
Эффективность проникновения в раковые клетки Низкая В 12,5 раз выше
Воздействие на здоровые клетки Токсичное Минимальное
Скорость замедления роста опухоли Стандартная В 59 раз выше
Растворимость препарата Ограниченная Высокая
Побочные эффекты Выраженные Практически отсутствуют

Потенциал структурной наномедицины

Разработка наглядно показывает, как быстро развиваются технологии в области структурной наномедицины. Этот подход открывает путь не только к новым противораковым препаратам, но и к созданию усовершенствованных вакцин, средств против нейродегенеративных и воспалительных заболеваний.

Сейчас уже семь лекарственных препаратов на основе СНС проходят клинические испытания. Среди них — средства для терапии кожных опухолей, аутоиммунных заболеваний и даже новых форм диабета. Если испытания завершатся успешно, наноструктурные препараты могут стать стандартом медицины будущего.

Планы учёных и перспективы

Следующий этап исследований — проверка действия нового препарата на более крупных животных моделях. После этого команда намерена перейти к клиническим испытаниям на людях. Финансирование проекта обеспечили Национальный институт рака США и Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек.

"Мы впервые видим средство, которое сочетает сверхэффективность и почти полное отсутствие побочных реакций", — отметил профессор Чад Миркин, один из пионеров в области наномедицины.

Учёные подчеркивают, что успех открывает дорогу к персонализированному лечению, где препарат можно будет "настроить" под конкретный тип рака.

Блок "Ошибка → Последствие → Альтернатива"

  1. Ошибка: применение стандартных схем химиотерапии при плохо реагирующих опухолях.
    Последствие: низкая эффективность, серьёзные побочные эффекты.
    Альтернатива: препараты на основе СНС с направленным действием и низкой токсичностью.

  2. Ошибка: отказ от инновационного лечения из-за опасений перед "новыми технологиями".
    Последствие: упущенные возможности для ремиссии.
    Альтернатива: участие в клинических испытаниях под контролем специалистов.

  3. Ошибка: самостоятельный выбор биодобавок без консультации онколога.
    Последствие: снижение эффективности основной терапии.
    Альтернатива: согласование любых вспомогательных средств с врачом.

А что если наномедицина заменит химию?

Многие эксперты уверены: в ближайшие десятилетия онкология полностью изменится. Лекарства будут точечно воздействовать на мутации в ДНК опухоли, а диагностика станет индивидуальной. Возможно, традиционная "химия" останется лишь как резервный метод для редких случаев.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы новых препаратов Минусы и вызовы
Точечное воздействие на опухоль Высокая стоимость разработки
Минимум побочных эффектов Необходимость долгих клинических испытаний
Возможность индивидуального подбора Сложная логистика производства
Эффективность при устойчивых формах рака Ограниченные данные о длительном эффекте

FAQ

Как скоро препарат появится в аптеках?
После завершения клинических испытаний. Обычно это занимает от 5 до 10 лет, но разработчики надеются сократить сроки благодаря поддержке национальных институтов.

Будет ли лекарство универсальным для всех видов рака?
Нет. Каждое средство на основе СНС разрабатывается под конкретный тип опухоли, что делает лечение более точным.

Можно ли сочетать препарат с другими методами?
Да, по предварительным данным, технология совместима с иммунотерапией и лучевыми методами.

Мифы и правда о новом лечении

Миф: все нанопрепараты опасны для организма.
Правда: СНС состоят из тех же нуклеотидов, что и ДНК человека, поэтому не вызывают токсических реакций.

Миф: наномедицина — это теория, не доказанная на практике.
Правда: уже существуют препараты, прошедшие ранние стадии клинических испытаний и показавшие эффективность.

Миф: такие лекарства будут доступны только в США.
Правда: после утверждения препарат может быть зарегистрирован и в других странах, включая Россию, в рамках международных программ.

3 интересных факта

  1. Технологию сферических нуклеиновых кислот придумали более 25 лет назад, но лишь сейчас она получила практическое применение.

  2. Наночастицы СНС настолько малы, что могут проходить через клеточные мембраны без повреждений.

  3. Эта технология уже используется для создания вакцин против вирусных инфекций и для терапии аутоиммунных заболеваний.

Исторический контекст

Первая химиотерапия появилась в 1940-х годах и основывалась на производных иприта — боевого отравляющего вещества. С тех пор медицина прошла путь от токсичных соединений до высокоточных молекулярных комплексов. Новое поколение препаратов вроде СНС может стать тем самым шагом, который окончательно изменит подход к лечению рака.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Наука и техника
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Последние материалы
Бегонии могут жить годами: секреты зимовки, чтобы они радовали вас весной
Авиаколлапс надвигается? Шатдаун правительства США может обернуться транспортным кошмаром
Чайник засияет без химии: природное средство, о котором не рассказывают производители
Любовь Успенская установила странное правило для гастролей: секрет, который скрывает её дочь
Не гонитесь за скоростью: что такое медленный бег и правда ли он полезен для здоровья
Цена красоты: как дешёвая тушь может стоить вам здоровья — 6 опасных ингредиентов
Соседи не поверят: простой предмет в доме, который спасает машину от угона
Главное блюдо — атмосфера: романтический ужин становится историей, если всё сделать с любовью
В пещере под Алтаем спали не только денисовцы: теперь ясно, кто приходил к ним ночью
Когда тренер не нужен: как взять тело под контроль и не сорваться на старте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.