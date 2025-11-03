Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Неубиваемые дороги: Россия показала, как победить вечную проблему с асфальтом — больше никаких ям

5:59
Наука

Инженеры из Южно-Уральского государственного университета представили технологию, которая может изменить представление о дорожном строительстве в России. Они разработали оборудование, позволяющее уплотнять грунт под дорожным покрытием на глубину до трёх метров. Именно слабое основание — главная причина, по которой асфальт трескается, а колеи появляются уже через пару зим. Новая установка решает эту проблему радикально: срок службы трассы с её применением может достигать 25 лет.

Асфальт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Асфальт

"Мы с коллегами создали и успешно испытали уникальную технологию и машину для глубокого уплотнения грунтов, которая сможет радикально изменить состояние наших дорог. По нашим расчётам, с её применением дороги будут соответствовать требованиям 25 лет без серьёзного ремонта", — сказал доцент кафедры гидравлики и гидропневмосистем ЮУрГУ Марат Асфандияров.

Почему дороги разрушаются

Главный враг российских трасс — нестабильное основание. Даже качественный асфальт не выдерживает сезонных перепадов температуры, если под ним рыхлый грунт. Влага попадает в микротрещины, замерзает, расширяется — и дорога буквально рвётся изнутри.

Обычно для подготовки основания используют тяжёлые катки. Они многократно проходят по площадке, уплотняя поверхность. Но эффективность такого метода ограничена: каток воздействует только на верхний слой почвы, глубиной максимум 50-70 сантиметров. Под ним остаются мягкие слои, которые постепенно проседают.

Новое устройство: что это такое

Челябинские инженеры предложили альтернативу привычной технике — навесное оборудование для экскаваторов. Оно представляет собой конусообразный металлический корпус с планетарным механизмом внутри. Система роликов и подшипников создаёт мощное давление и вибрацию, что обеспечивает равномерное уплотнение грунта по всей глубине погружения.

Вращательное движение создаётся гидравлическим приводом. Когда экскаватор устанавливает конус в подготовленную точку, устройство начинает работать, раздвигая и сжимая землю одновременно в разных направлениях. Таким образом формируется плотное основание, способное выдержать многократные нагрузки без проседания.

Сравнение методов

Параметр Традиционный каток Новое оборудование ЮУрГУ
Глубина уплотнения до 0,7 м до 3 м
Тип воздействия поверхностное глубокое, радиальное
Эффект на устойчивость покрытия ограниченный повышает долговечность до 25 лет
Требуемое оборудование каток экскаватор с навесным модулем
Возможность применения только ровные площадки любые типы рельефа

Как работает новая технология: пошагово

  • Подготавливается площадка — очищается и выравнивается грунт.
  • Экскаватор с навесным модулем устанавливает конус в нужную точку.
  • Запускается гидравлический привод, создающий вращение.
  • Конусная часть ввинчивается в почву и уплотняет её по всему объёму.
  • После завершения цикла экскаватор перемещается к следующей точке.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: недостаточное уплотнение основания под дорожным покрытием.
  • Последствие: появление трещин, выбоин и просадок уже через 1-2 года.
  • Альтернатива: использование глубинной виброуплотняющей техники, аналогичной разработке ЮУрГУ.

Если использовать технологию в других сферах

Разработчики отмечают, что новинку можно применять не только в дорожном строительстве. Она подходит для возведения аэродромов, промышленных площадок и фундаментов зданий. Возможность работать на большой глубине позволяет использовать устройство даже на слабых, водонасыщенных грунтах, где традиционная техника не справляется.

FAQ

Какую технику нужно использовать с новым оборудованием?
Подходит стандартный экскаватор с гидравлическим приводом, на который устанавливается навесной модуль.

Сколько стоит такое устройство?
Серийная стоимость пока не раскрывается, так как проект находится в стадии внедрения. По оценкам экспертов, цена будет сопоставима с ценой среднего дорожного катка.

Можно ли применять технологию при ремонте старых дорог?
Да, если требуется восстановить основание под новым покрытием. В этом случае техника используется для локального уплотнения проблемных участков.

Мифы и правда

  • Миф: дороги портятся из-за плохого асфальта.
    Правда: чаще всего проблема в рыхлом основании, которое не выдерживает нагрузок и сезонных изменений.
  • Миф: чем тяжелее каток, тем лучше результат.
    Правда: увеличение веса не гарантирует глубинного уплотнения — каток действует лишь на поверхности.
  • Миф: подобные технологии уже есть за рубежом.
    Правда: зарубежные аналоги существуют, но челябинская разработка отличается глубиной воздействия и адаптирована под российские климатические условия.

Благодаря глубокому уплотнению грунта дороги смогут выдерживать интенсивные нагрузки и климатические перепады, не требуя постоянного ремонта. Если система будет внедрена в массовое производство, это позволит не только сократить расходы на содержание трасс, но и повысить безопасность движения. Такой подход доказывает: инновации способны менять инфраструктуру страны, когда за дело берутся инженеры, понимающие реальные проблемы и ищущие практичные решения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
