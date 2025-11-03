Бомба замедленного действия: австралийские опоссумы стали жертвами вечных химикатов

Когда ночью в эвкалиптовых рощах вокруг Мельбурна шуршат листвой кольцехвостые опоссумы, кажется, что дикая природа Австралии жива и здорова. Но новые исследования показывают, что под этим спокойствием скрывается тревожный химический след деятельности человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Liam Wolff из английский Википедия is licensed under FAL Young Virginia Opossum

Учёные из нескольких австралийских университетов проанализировали ткани местных сумчатых и пришли к выводу: все без исключения опоссумы, живущие рядом с Мельбурном, заражены пер- и полифторалкильными веществами (ПФАС) — токсичными соединениями, известными своей долговечностью и способностью накапливаться в живых организмах.

Что такое ПФАС и почему их называют "вечными химикатами"

ПФАС (PFAS — per- and polyfluoroalkyl substances) — это целое семейство из более чем 12 000 синтетических соединений.

Они создавались с середины XX века как универсальные помощники химической промышленности: устойчивые к воде, жиру и температуре. Эти свойства сделали их незаменимыми для антипригарных покрытий, противопожарных пен, упаковки для фастфуда, водоотталкивающей одежды и косметики.

Однако то, что сделало их полезными, превратило их и в экологическую катастрофу.

Связи углерода и фтора — одни из самых прочных в органической химии, и поэтому ПФАС почти не разрушаются в природе. Они переносятся ветром, дождями и подземными водами, попадая в цепочки питания.

Учёные называют их forever chemicals — "вечными химикатами": они живут дольше любого из нас.

Операция "Опоссум": как учёные искали следы загрязнения

В ходе нового исследования специалисты из Мельбурна, Канберры и Сиднея сосредоточились на двух наиболее распространённых городских видах — кольцехвостом (Pseudocheirus peregrinus) и кистехвостом опоссуме (Trichosurus vulpecula).

Они отлавливали животных в пригородных зелёных зонах, изучали их печень — орган, где химикаты накапливаются в наибольшей концентрации, — и сопоставляли результаты с образцами почвы и воды.

Результаты шокировали:

ПФАС были обнаружены у всех 45 обследованных особей ,

концентрации в печени оказались в разы выше, чем у большинства наземных млекопитающих, исследованных в других странах.

Химия, которая не забывает

Механизм воздействия ПФАС до конца не изучен, но известно, что эти вещества вмешиваются в работу белков, гормонов и клеточных мембран.

У животных лабораторные опыты показывают: длительное воздействие ведёт к нарушениям обмена веществ, проблемам с репродуктивной системой и иммунитетом.

Особую тревогу вызывает то, что даже низкие дозы способны влиять на здоровье, если организм подвергается воздействию годами.

У кольцехвостых опоссумов, живущих вблизи промышленных зон и водоочистных сооружений, концентрации оказались в десятки раз выше, чем у животных из заповедных районов.

Учёные подозревают, что основные источники — стоки с дорог, старые полигоны и противопожарные полигоны, где в течение десятилетий использовались пены на основе ПФАС.

Не только проблема дикой природы

Проблема, подчёркивают исследователи, давно вышла за рамки экологии.

Национальное исследование здоровья, проведённое Австралийским бюро статистики, выявило наличие ПФАС в крови у 98 % населения страны.

Похожие данные ранее получали в США и Европе.

"Эти вещества не различают, кто вы — человек, опоссум или касатка. Они накапливаются во всех живых организмах, включая нас самих", — говорит профессор химической токсикологии Университета RMIT доктор Марк Делвуд.

Связь между хроническим воздействием ПФАС и заболеваниями уже доказана:

нарушения липидного обмена и функции печени,

ослабление иммунного ответа,

повышенный риск некоторых видов рака, включая почечный и печёночный,

влияние на развитие плода.

Почему опоссумы — идеальные индикаторы

Кольцехвостые и кистехвостые опоссумы давно стали "биоиндикаторами" состояния окружающей среды.

Они ведут ночной образ жизни, питаются листьями и фруктами, живут рядом с людьми, что делает их чувствительными к любым загрязнениям.

Если у них накапливаются токсины, значит, загрязнение достигло уровня, опасного и для человека.

Исследование показало, что уровень ПФАС в тканях опоссумов сопоставим с показателями, зарегистрированными у морских млекопитающих в промышленных районах Европы.

Это тревожный сигнал: химическая нагрузка на сухопутные экосистемы Австралии приближается к критическим уровням.

Наука и политика: кто очистит страну от "вечных" следов

Австралия уже начала национальную программу по мониторингу и поэтапному отказу от ПФАС.

Но, по мнению экологов, этого недостаточно: загрязнение, накопленное за 60 лет, будет влиять на природу ещё десятилетиями.

"Даже если мы прекратим использование этих соединений сегодня, их след останется в воде, почве и организмах как минимум на несколько поколений", — предупреждает доктор Бреннан.

Учёные предлагают ужесточить контроль за переработкой химических отходов, внедрить технологии фильтрации сточных вод и создать "карты риска" загрязнения для каждой агломерации.

Следующий шаг — понять масштаб влияния

Команда исследователей продолжает работу: теперь они хотят оценить, как накопление ПФАС влияет на поведение и репродуктивный успех опоссумов.

Если химикаты нарушают работу их эндокринной системы, последствия могут быть катастрофическими для всей экосистемы.

Параллельно создаётся национальный биобанк тканей диких животных, чтобы отслеживать динамику загрязнения и эффективность будущих мер.

FAQ

Как ПФАС попадают в организм животных?

Источники загрязнения — это стоки с дорог, промышленные зоны, полигоны и противопожарные полигоны, где десятилетиями применялась пена, содержащая ПФАС.

Дождевая вода переносит химикаты в почву, растения и источники питьевой воды, а затем — в цепочки питания.

Что делает Австралия, чтобы решить проблему?

Страна уже запустила национальную программу по поэтапному отказу от ПФАС, включая мониторинг почв и водоёмов.

Учёные предлагают:

усилить контроль за промышленными отходами,

внедрить очистные технологии,

создать "карты риска" загрязнения,

запретить использование старых противопожарных пен.

Можно ли вывести ПФАС из организма или очистить экосистему?

Пока нет эффективного способа полного удаления ПФАС из человеческого организма.

Однако есть технологии, позволяющие очищать воду и почву (например, с помощью активированного угля или обратного осмоса).

Главная цель сейчас — остановить дальнейшее поступление веществ в окружающую среду.

Почему это открытие важно для экологии?

Исследование показало, что городская дикая природа страдает от тех же токсинов, что и люди.

Опоссумы стали "лакмусовой бумажкой" химического следа цивилизации: их здоровье отражает состояние всей экосистемы.

Учёные считают, что это сигнал — необходима экологическая перестройка и пересмотр отношения к химическим веществам, которые человек создаёт, но не умеет утилизировать.