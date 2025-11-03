Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет, который знали наши деды: как сделать выгребную яму чистой без запаха и капли химии
Чайник кипит от счастья: хозяйки в восторге от этого простого трюка
Живой витамин на подоконнике: природа придумала лекарство, которое растёт без земли и за 3 дня
Невидимый враг плоского живота — и он не имеет ничего общего с жиром: виноват не торт, а микрофлора
От глушилок до GPS-ловушек: 7 приёмов защиты, которые воры ненавидят и обходят стороной
Сделано в Китае? Тарифные игры сломали бизнес BubblePlush
Тренч, костюм и джинсы: три вещи, которые делают стиль безупречным без усилий и говорят о вас больше, чем аксессуары
Творожный пудинг: в 2 раза полезнее и вкуснее запеканки — вот в чем секрет
Кукуха рулит: Кудрявцева рассказала, какая черта характера делает её невыносимой

Бомба замедленного действия: австралийские опоссумы стали жертвами вечных химикатов

7:53
Наука

Когда ночью в эвкалиптовых рощах вокруг Мельбурна шуршат листвой кольцехвостые опоссумы, кажется, что дикая природа Австралии жива и здорова. Но новые исследования показывают, что под этим спокойствием скрывается тревожный химический след деятельности человека.

Young Virginia Opossum
Фото: commons.wikimedia.org by Liam Wolff из английский Википедия is licensed under FAL
Young Virginia Opossum

Учёные из нескольких австралийских университетов проанализировали ткани местных сумчатых и пришли к выводу: все без исключения опоссумы, живущие рядом с Мельбурном, заражены пер- и полифторалкильными веществами (ПФАС) — токсичными соединениями, известными своей долговечностью и способностью накапливаться в живых организмах.

Что такое ПФАС и почему их называют "вечными химикатами"

ПФАС (PFAS — per- and polyfluoroalkyl substances) — это целое семейство из более чем 12 000 синтетических соединений.
Они создавались с середины XX века как универсальные помощники химической промышленности: устойчивые к воде, жиру и температуре. Эти свойства сделали их незаменимыми для антипригарных покрытий, противопожарных пен, упаковки для фастфуда, водоотталкивающей одежды и косметики.

Однако то, что сделало их полезными, превратило их и в экологическую катастрофу.
Связи углерода и фтора — одни из самых прочных в органической химии, и поэтому ПФАС почти не разрушаются в природе. Они переносятся ветром, дождями и подземными водами, попадая в цепочки питания.

Учёные называют их forever chemicals — "вечными химикатами": они живут дольше любого из нас.

Операция "Опоссум": как учёные искали следы загрязнения

В ходе нового исследования специалисты из Мельбурна, Канберры и Сиднея сосредоточились на двух наиболее распространённых городских видах — кольцехвостом (Pseudocheirus peregrinus) и кистехвостом опоссуме (Trichosurus vulpecula).

Они отлавливали животных в пригородных зелёных зонах, изучали их печень — орган, где химикаты накапливаются в наибольшей концентрации, — и сопоставляли результаты с образцами почвы и воды.

Результаты шокировали:

  • ПФАС были обнаружены у всех 45 обследованных особей,

  • концентрации в печени оказались в разы выше, чем у большинства наземных млекопитающих, исследованных в других странах.

Химия, которая не забывает

Механизм воздействия ПФАС до конца не изучен, но известно, что эти вещества вмешиваются в работу белков, гормонов и клеточных мембран.
У животных лабораторные опыты показывают: длительное воздействие ведёт к нарушениям обмена веществ, проблемам с репродуктивной системой и иммунитетом.

Особую тревогу вызывает то, что даже низкие дозы способны влиять на здоровье, если организм подвергается воздействию годами.
У кольцехвостых опоссумов, живущих вблизи промышленных зон и водоочистных сооружений, концентрации оказались в десятки раз выше, чем у животных из заповедных районов.

Учёные подозревают, что основные источники — стоки с дорог, старые полигоны и противопожарные полигоны, где в течение десятилетий использовались пены на основе ПФАС.

Не только проблема дикой природы

Проблема, подчёркивают исследователи, давно вышла за рамки экологии.
Национальное исследование здоровья, проведённое Австралийским бюро статистики, выявило наличие ПФАС в крови у 98 % населения страны.
Похожие данные ранее получали в США и Европе.

"Эти вещества не различают, кто вы — человек, опоссум или касатка. Они накапливаются во всех живых организмах, включая нас самих", — говорит профессор химической токсикологии Университета RMIT доктор Марк Делвуд.

Связь между хроническим воздействием ПФАС и заболеваниями уже доказана:

  • нарушения липидного обмена и функции печени,

  • ослабление иммунного ответа,

  • повышенный риск некоторых видов рака, включая почечный и печёночный,

  • влияние на развитие плода.

Почему опоссумы — идеальные индикаторы

Кольцехвостые и кистехвостые опоссумы давно стали "биоиндикаторами" состояния окружающей среды.
Они ведут ночной образ жизни, питаются листьями и фруктами, живут рядом с людьми, что делает их чувствительными к любым загрязнениям.
Если у них накапливаются токсины, значит, загрязнение достигло уровня, опасного и для человека.

Исследование показало, что уровень ПФАС в тканях опоссумов сопоставим с показателями, зарегистрированными у морских млекопитающих в промышленных районах Европы.
Это тревожный сигнал: химическая нагрузка на сухопутные экосистемы Австралии приближается к критическим уровням.

Наука и политика: кто очистит страну от "вечных" следов

Австралия уже начала национальную программу по мониторингу и поэтапному отказу от ПФАС.
Но, по мнению экологов, этого недостаточно: загрязнение, накопленное за 60 лет, будет влиять на природу ещё десятилетиями.

"Даже если мы прекратим использование этих соединений сегодня, их след останется в воде, почве и организмах как минимум на несколько поколений", — предупреждает доктор Бреннан.

Учёные предлагают ужесточить контроль за переработкой химических отходов, внедрить технологии фильтрации сточных вод и создать "карты риска" загрязнения для каждой агломерации.

Следующий шаг — понять масштаб влияния

Команда исследователей продолжает работу: теперь они хотят оценить, как накопление ПФАС влияет на поведение и репродуктивный успех опоссумов.
Если химикаты нарушают работу их эндокринной системы, последствия могут быть катастрофическими для всей экосистемы.

Параллельно создаётся национальный биобанк тканей диких животных, чтобы отслеживать динамику загрязнения и эффективность будущих мер.

FAQ

Как ПФАС попадают в организм животных?

Источники загрязнения — это стоки с дорог, промышленные зоны, полигоны и противопожарные полигоны, где десятилетиями применялась пена, содержащая ПФАС.
Дождевая вода переносит химикаты в почву, растения и источники питьевой воды, а затем — в цепочки питания.

Что делает Австралия, чтобы решить проблему?

Страна уже запустила национальную программу по поэтапному отказу от ПФАС, включая мониторинг почв и водоёмов.
Учёные предлагают:

  • усилить контроль за промышленными отходами,

  • внедрить очистные технологии,

  • создать "карты риска" загрязнения,

  • запретить использование старых противопожарных пен.

Можно ли вывести ПФАС из организма или очистить экосистему?

Пока нет эффективного способа полного удаления ПФАС из человеческого организма.
Однако есть технологии, позволяющие очищать воду и почву (например, с помощью активированного угля или обратного осмоса).
Главная цель сейчас — остановить дальнейшее поступление веществ в окружающую среду.

Почему это открытие важно для экологии?

Исследование показало, что городская дикая природа страдает от тех же токсинов, что и люди.
Опоссумы стали "лакмусовой бумажкой" химического следа цивилизации: их здоровье отражает состояние всей экосистемы.
Учёные считают, что это сигнал — необходима экологическая перестройка и пересмотр отношения к химическим веществам, которые человек создаёт, но не умеет утилизировать.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Наука и техника
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Военные новости
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Последние материалы
Бомба замедленного действия: австралийские опоссумы стали жертвами вечных химикатов
От рюкзака до люкса: универсальные советы, чтобы каждая поездка стала незабываемой
11 лет — ещё не приговор: как понять, что кошка стареет, и продлить ей комфортную жизнь
Авто ноября, которые удивляют ценой и видом: не стыдно купить, приятно ездить, легко содержать
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Слава разрыдалась в эфире: предательство близких довело певицу до отчаяния
Китайский дракон поможет России: порт Нинбо станет ближе
Тёплые оттенки против холодных дней: как вернуть себе энергию через цвета и фактуры зимнего гардероба
Икра из свёклы: советский рецепт, который заставит вас забыть о бутербродах с колбасой
Все кусты в паутине: когда это сигнал беды и какие обработки помогут спасти растения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.