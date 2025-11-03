Грибной апокалипсис: медовые захватчики атакуют корни деревьев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В британских садах и парках происходит нечто чудесное. Под пышной листвой дубов и каштанов вдруг появились золотисто-медовые грибы, растущие плотными кольцами. В лучах утреннего солнца они кажутся безобидными, почти сказочными — словно ожившие герои детских книжек.
Но за этой красотой скрывается тревожный сигнал.

Armillaria mellea, Honey Fungus, UK 1
Фото: commons.wikimedia.org by Stu's Images, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Armillaria mellea, Honey Fungus, UK 1

Согласно  данным портала iNaturalist, число зафиксированных случаев появления трутовика медового (Armillaria) за последние 12 месяцев выросло почти на 200 %.
Эта грибница — один из самых распространённых и опасных паразитов в природе, способный поражать корни живых деревьев и постепенно убивать их изнутри.

Когда климат становится союзником грибов

Увеличение количества опят совпало с крайне аномальными погодными условиями.
2025 год стал самым жарким летом в истории наблюдений в Великобритании.
Жара и засуха, продолжавшиеся неделями, ослабили деревья, вызвав у них стресс. А когда в сентябре и октябре пришла влажная, мягкая осень, грибам были созданы идеальные условия для роста.

"После засушливых лет мы почти всегда наблюдаем вспышки корневой гнили, вызванной опёнком", — объясняет доктор Джасси Дракулич, фитопатолог Королевского садоводческого общества (RHS).

По её словам, стресс, вызванный жарой и недостатком влаги, делает деревья особенно уязвимыми: их иммунная система ослабляется, а мицелий гриба легко проникает в ткани корней.

Невидимая сеть под нашими ногами

Армиллярия — это не один гриб, а целый комплекс родственных видов.
Как поясняет миколог Дэвид Гиббс, их шляпки "медово-коричневые, с золотистым отливом, иногда с зеленоватым оттенком, а зрелые экземпляры часто покрываются белыми спорами, словно инеем".

Но настоящая жизнь гриба скрыта не в плодовых телах, которые мы видим.
Основная масса находится под землёй — в виде мицелия, состоящего из бесчисленных нитей, оплетающих древесину и почву.

"Мицелий — это сердце организма, — говорит доктор Дэниел Хенк из Университета Бата. — Именно он выполняет тяжёлую работу: ищет питательные вещества, борется с конкурентами и обеспечивает долгосрочное выживание гриба".

Эти подземные структуры могут соединяться в гигантские колонии, простирающиеся на десятки метров.
Гриб образует особые чёрные шнуры — ризоморфы, похожие на корни, которые транспортируют питательные вещества, воду и споры, словно магистрали в подземном мире.
Именно по ним Armillaria способна проникать в живые корни деревьев, разрушая их проводящие ткани.

Как гриб убивает дерево

Королевское садоводческое общество называет медовый гриб "самым распространённым болезнетворным организмом растений в Великобритании".
Когда мицелий проникает в корни, он разрушает сосудистую систему, блокируя подачу воды и питательных веществ в ствол.
Снаружи дерево выглядит как будто засохшее, хотя причина — не на поверхности, а под землёй.

"Мы получаем обращения от садоводов с фотографиями грибов раньше обычного, — отмечает Дракулич. — Это говорит о том, что плодоношение началось раньше и стало интенсивнее".

Больше всего страдают ослабленные или старые деревья: те, что уже пережили жару, засоление почв или повреждения коры.
Здоровые растения способны вырабатывать фенольные соединения, которые блокируют внедрение мицелия, но если запаса энергии не хватает, защита разрушается.

Когда грибы — зеркало экосистемы

Научное сообщество подчёркивает: рекордное количество опят — это не просто аномалия грибного сезона, а симптом системных экологических изменений.
Грибы, как и лишайники, являются биоиндикаторами, чувствительными к изменениям температуры, влажности и состояния почв.

"За последние двадцать лет климат заметно изменил характер плодоношения грибов, — говорит Хенк. — Они реагируют первыми, и именно их реакция помогает понять, как быстро перестраиваются экосистемы".

С точки зрения природы, активность грибов — не зло, а часть цикла.
Armillaria помогает разлагать мёртвую древесину, превращая её в почву, из которой потом вырастают новые растения.
Но если гриб поражает живые деревья, это уже признак дисбаланса — когда система утратила устойчивость.

Сигнал тревоги для садоводов и экологов

Королевское садоводческое общество предупреждает: массовое распространение Armillaria в садах может привести к гибели плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений.
Уничтожить гриб крайне сложно: споры устойчивы, а мицелий может сохраняться в корнях до десяти лет.

"Опёнок — один из самых живучих организмов, — отмечает Дракулич. — Даже если вы срубите заражённое дерево, мицелий останется в пне и будет ждать следующую жертву".

Тем не менее, учёные призывают не паниковать.
Бороться с грибом можно, но гораздо важнее устранять причины его вспышек - стресс у растений и деградацию почв.
Рекомендации просты: избегать переуплотнения грунта, поддерживать дренаж, вносить органические удобрения и сохранять слой мульчи.

Что говорят исследования

По данным RHS, текущие проекты показывают, что споры Armillaria mellea играют куда более важную роль в распространении болезни, чем считалось ранее.
Если раньше считалось, что гриб передаётся только через подземный контакт корней, то теперь выясняется: ветер и дожди разносят споры на большие расстояния, что делает контроль ещё сложнее.

"Мы наблюдаем двойной механизм: подземное заражение через ризоморфы и надземное — через воздушные споры", — объясняет Дракулич.

Учёные также исследуют, как гриб взаимодействует с другими организмами — бактериями, насекомыми, мхами.
Оказалось, что Armillaria создаёт уникальные микросреды, где поселяются беспозвоночные и микроорганизмы, формируя целые "подземные города".

Больше, чем просто гриб

С экологической точки зрения, вспышка медовых грибов — это симптом ускоряющегося климатического сдвига.
Когда температура и влажность меняются быстрее, чем успевают адаптироваться деревья, именно грибы становятся первыми "реагирующими агентами".

"Беспокойство вызывает не сам гриб, а то, что он показывает, — говорит Дракулич. — Мы видим деревья, которые не справляются с изменениями климата и с неэффективными методами управления лесом. Количество опят — это зеркало их страдания".

По сути, опёнок — это индикатор здоровья экосистемы, и его рост можно рассматривать как предупреждение:
если деревья болеют, скоро пострадает и всё живое вокруг — от насекомых до птиц и человека.

FAQ

Насколько опасен этот гриб для растений?

Очень. Armillaria разрушает проводящие ткани корней, что нарушает подачу воды и питательных веществ к кроне.
В результате дерево постепенно засыхает и погибает.
Особенно страдают уже ослабленные растения — старые, пересаженные или повреждённые.

Как гриб распространяется?

Гриб распространяется двумя способами:

  1. Под землёй — с помощью чёрных нитей (ризоморф), которые похожи на корни и соединяют заражённые деревья с новыми.

  2. По воздуху — споры разносятся ветром и дождями, заражая новые участки.

Есть ли связь с изменением климата?

Да. Учёные считают, что вспышка Armillaria — прямое следствие климатического стресса.
Из-за повышения температуры и нестабильных осадков деревья теряют устойчивость.
Гриб в этом случае выступает не причиной, а симптомом болезни экосистемы.

Можно ли спасти заражённое дерево?

К сожалению, редко. Если гриб поразил корневую систему, спасти растение почти невозможно.
Рекомендуется:

  • Удалить заражённые пни и корни.

  • Улучшить дренаж почвы.

  • Не сажать новые растения на том же месте в течение нескольких лет.

  • Повышать устойчивость растений — мульчировать, поливать в засуху, не переуплотнять почву.

Опасен ли гриб для человека?

Нет, для человека Armillaria безопасна.
Некоторые виды опят даже съедобны, если правильно приготовлены.
Но в саду они сигнализируют о проблеме с деревьями, а не о хорошем урожае.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
