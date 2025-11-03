Грибной апокалипсис: медовые захватчики атакуют корни деревьев

В британских садах и парках происходит нечто чудесное. Под пышной листвой дубов и каштанов вдруг появились золотисто-медовые грибы, растущие плотными кольцами. В лучах утреннего солнца они кажутся безобидными, почти сказочными — словно ожившие герои детских книжек.
Но за этой красотой скрывается тревожный сигнал.
Согласно данным портала iNaturalist, число зафиксированных случаев появления трутовика медового (Armillaria) за последние 12 месяцев выросло почти на 200 %.
Эта грибница — один из самых распространённых и опасных паразитов в природе, способный поражать корни живых деревьев и постепенно убивать их изнутри.
Увеличение количества опят совпало с крайне аномальными погодными условиями.
2025 год стал самым жарким летом в истории наблюдений в Великобритании.
Жара и засуха, продолжавшиеся неделями, ослабили деревья, вызвав у них стресс. А когда в сентябре и октябре пришла влажная, мягкая осень, грибам были созданы идеальные условия для роста.
"После засушливых лет мы почти всегда наблюдаем вспышки корневой гнили, вызванной опёнком", — объясняет доктор Джасси Дракулич, фитопатолог Королевского садоводческого общества (RHS).
По её словам, стресс, вызванный жарой и недостатком влаги, делает деревья особенно уязвимыми: их иммунная система ослабляется, а мицелий гриба легко проникает в ткани корней.
Армиллярия — это не один гриб, а целый комплекс родственных видов.
Как поясняет миколог Дэвид Гиббс, их шляпки "медово-коричневые, с золотистым отливом, иногда с зеленоватым оттенком, а зрелые экземпляры часто покрываются белыми спорами, словно инеем".
Но настоящая жизнь гриба скрыта не в плодовых телах, которые мы видим.
Основная масса находится под землёй — в виде мицелия, состоящего из бесчисленных нитей, оплетающих древесину и почву.
"Мицелий — это сердце организма, — говорит доктор Дэниел Хенк из Университета Бата. — Именно он выполняет тяжёлую работу: ищет питательные вещества, борется с конкурентами и обеспечивает долгосрочное выживание гриба".
Эти подземные структуры могут соединяться в гигантские колонии, простирающиеся на десятки метров.
Гриб образует особые чёрные шнуры — ризоморфы, похожие на корни, которые транспортируют питательные вещества, воду и споры, словно магистрали в подземном мире.
Именно по ним Armillaria способна проникать в живые корни деревьев, разрушая их проводящие ткани.
Королевское садоводческое общество называет медовый гриб "самым распространённым болезнетворным организмом растений в Великобритании".
Когда мицелий проникает в корни, он разрушает сосудистую систему, блокируя подачу воды и питательных веществ в ствол.
Снаружи дерево выглядит как будто засохшее, хотя причина — не на поверхности, а под землёй.
"Мы получаем обращения от садоводов с фотографиями грибов раньше обычного, — отмечает Дракулич. — Это говорит о том, что плодоношение началось раньше и стало интенсивнее".
Больше всего страдают ослабленные или старые деревья: те, что уже пережили жару, засоление почв или повреждения коры.
Здоровые растения способны вырабатывать фенольные соединения, которые блокируют внедрение мицелия, но если запаса энергии не хватает, защита разрушается.
Научное сообщество подчёркивает: рекордное количество опят — это не просто аномалия грибного сезона, а симптом системных экологических изменений.
Грибы, как и лишайники, являются биоиндикаторами, чувствительными к изменениям температуры, влажности и состояния почв.
"За последние двадцать лет климат заметно изменил характер плодоношения грибов, — говорит Хенк. — Они реагируют первыми, и именно их реакция помогает понять, как быстро перестраиваются экосистемы".
С точки зрения природы, активность грибов — не зло, а часть цикла.
Armillaria помогает разлагать мёртвую древесину, превращая её в почву, из которой потом вырастают новые растения.
Но если гриб поражает живые деревья, это уже признак дисбаланса — когда система утратила устойчивость.
Королевское садоводческое общество предупреждает: массовое распространение Armillaria в садах может привести к гибели плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений.
Уничтожить гриб крайне сложно: споры устойчивы, а мицелий может сохраняться в корнях до десяти лет.
"Опёнок — один из самых живучих организмов, — отмечает Дракулич. — Даже если вы срубите заражённое дерево, мицелий останется в пне и будет ждать следующую жертву".
Тем не менее, учёные призывают не паниковать.
Бороться с грибом можно, но гораздо важнее устранять причины его вспышек - стресс у растений и деградацию почв.
Рекомендации просты: избегать переуплотнения грунта, поддерживать дренаж, вносить органические удобрения и сохранять слой мульчи.
По данным RHS, текущие проекты показывают, что споры Armillaria mellea играют куда более важную роль в распространении болезни, чем считалось ранее.
Если раньше считалось, что гриб передаётся только через подземный контакт корней, то теперь выясняется: ветер и дожди разносят споры на большие расстояния, что делает контроль ещё сложнее.
"Мы наблюдаем двойной механизм: подземное заражение через ризоморфы и надземное — через воздушные споры", — объясняет Дракулич.
Учёные также исследуют, как гриб взаимодействует с другими организмами — бактериями, насекомыми, мхами.
Оказалось, что Armillaria создаёт уникальные микросреды, где поселяются беспозвоночные и микроорганизмы, формируя целые "подземные города".
С экологической точки зрения, вспышка медовых грибов — это симптом ускоряющегося климатического сдвига.
Когда температура и влажность меняются быстрее, чем успевают адаптироваться деревья, именно грибы становятся первыми "реагирующими агентами".
"Беспокойство вызывает не сам гриб, а то, что он показывает, — говорит Дракулич. — Мы видим деревья, которые не справляются с изменениями климата и с неэффективными методами управления лесом. Количество опят — это зеркало их страдания".
По сути, опёнок — это индикатор здоровья экосистемы, и его рост можно рассматривать как предупреждение:
если деревья болеют, скоро пострадает и всё живое вокруг — от насекомых до птиц и человека.
Очень. Armillaria разрушает проводящие ткани корней, что нарушает подачу воды и питательных веществ к кроне.
В результате дерево постепенно засыхает и погибает.
Особенно страдают уже ослабленные растения — старые, пересаженные или повреждённые.
Гриб распространяется двумя способами:
Под землёй — с помощью чёрных нитей (ризоморф), которые похожи на корни и соединяют заражённые деревья с новыми.
По воздуху — споры разносятся ветром и дождями, заражая новые участки.
Да. Учёные считают, что вспышка Armillaria — прямое следствие климатического стресса.
Из-за повышения температуры и нестабильных осадков деревья теряют устойчивость.
Гриб в этом случае выступает не причиной, а симптомом болезни экосистемы.
К сожалению, редко. Если гриб поразил корневую систему, спасти растение почти невозможно.
Рекомендуется:
Удалить заражённые пни и корни.
Улучшить дренаж почвы.
Не сажать новые растения на том же месте в течение нескольких лет.
Повышать устойчивость растений — мульчировать, поливать в засуху, не переуплотнять почву.
Нет, для человека Armillaria безопасна.
Некоторые виды опят даже съедобны, если правильно приготовлены.
Но в саду они сигнализируют о проблеме с деревьями, а не о хорошем урожае.
