Грибной апокалипсис: медовые захватчики атакуют корни деревьев

В британских садах и парках происходит нечто чудесное. Под пышной листвой дубов и каштанов вдруг появились золотисто-медовые грибы, растущие плотными кольцами. В лучах утреннего солнца они кажутся безобидными, почти сказочными — словно ожившие герои детских книжек.

Но за этой красотой скрывается тревожный сигнал.

Фото: commons.wikimedia.org by Stu's Images, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Armillaria mellea, Honey Fungus, UK 1

Согласно данным портала iNaturalist, число зафиксированных случаев появления трутовика медового (Armillaria) за последние 12 месяцев выросло почти на 200 %.

Эта грибница — один из самых распространённых и опасных паразитов в природе, способный поражать корни живых деревьев и постепенно убивать их изнутри.

Когда климат становится союзником грибов

Увеличение количества опят совпало с крайне аномальными погодными условиями.

2025 год стал самым жарким летом в истории наблюдений в Великобритании.

Жара и засуха, продолжавшиеся неделями, ослабили деревья, вызвав у них стресс. А когда в сентябре и октябре пришла влажная, мягкая осень, грибам были созданы идеальные условия для роста.

"После засушливых лет мы почти всегда наблюдаем вспышки корневой гнили, вызванной опёнком", — объясняет доктор Джасси Дракулич, фитопатолог Королевского садоводческого общества (RHS).

По её словам, стресс, вызванный жарой и недостатком влаги, делает деревья особенно уязвимыми: их иммунная система ослабляется, а мицелий гриба легко проникает в ткани корней.

Невидимая сеть под нашими ногами

Армиллярия — это не один гриб, а целый комплекс родственных видов.

Как поясняет миколог Дэвид Гиббс, их шляпки "медово-коричневые, с золотистым отливом, иногда с зеленоватым оттенком, а зрелые экземпляры часто покрываются белыми спорами, словно инеем".

Но настоящая жизнь гриба скрыта не в плодовых телах, которые мы видим.

Основная масса находится под землёй — в виде мицелия, состоящего из бесчисленных нитей, оплетающих древесину и почву.

"Мицелий — это сердце организма, — говорит доктор Дэниел Хенк из Университета Бата. — Именно он выполняет тяжёлую работу: ищет питательные вещества, борется с конкурентами и обеспечивает долгосрочное выживание гриба".

Эти подземные структуры могут соединяться в гигантские колонии, простирающиеся на десятки метров.

Гриб образует особые чёрные шнуры — ризоморфы, похожие на корни, которые транспортируют питательные вещества, воду и споры, словно магистрали в подземном мире.

Именно по ним Armillaria способна проникать в живые корни деревьев, разрушая их проводящие ткани.

Как гриб убивает дерево

Королевское садоводческое общество называет медовый гриб "самым распространённым болезнетворным организмом растений в Великобритании".

Когда мицелий проникает в корни, он разрушает сосудистую систему, блокируя подачу воды и питательных веществ в ствол.

Снаружи дерево выглядит как будто засохшее, хотя причина — не на поверхности, а под землёй.

"Мы получаем обращения от садоводов с фотографиями грибов раньше обычного, — отмечает Дракулич. — Это говорит о том, что плодоношение началось раньше и стало интенсивнее".

Больше всего страдают ослабленные или старые деревья: те, что уже пережили жару, засоление почв или повреждения коры.

Здоровые растения способны вырабатывать фенольные соединения, которые блокируют внедрение мицелия, но если запаса энергии не хватает, защита разрушается.

Когда грибы — зеркало экосистемы

Научное сообщество подчёркивает: рекордное количество опят — это не просто аномалия грибного сезона, а симптом системных экологических изменений.

Грибы, как и лишайники, являются биоиндикаторами, чувствительными к изменениям температуры, влажности и состояния почв.

"За последние двадцать лет климат заметно изменил характер плодоношения грибов, — говорит Хенк. — Они реагируют первыми, и именно их реакция помогает понять, как быстро перестраиваются экосистемы".

С точки зрения природы, активность грибов — не зло, а часть цикла.

Armillaria помогает разлагать мёртвую древесину, превращая её в почву, из которой потом вырастают новые растения.

Но если гриб поражает живые деревья, это уже признак дисбаланса — когда система утратила устойчивость.

Сигнал тревоги для садоводов и экологов

Королевское садоводческое общество предупреждает: массовое распространение Armillaria в садах может привести к гибели плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений.

Уничтожить гриб крайне сложно: споры устойчивы, а мицелий может сохраняться в корнях до десяти лет.

"Опёнок — один из самых живучих организмов, — отмечает Дракулич. — Даже если вы срубите заражённое дерево, мицелий останется в пне и будет ждать следующую жертву".

Тем не менее, учёные призывают не паниковать.

Бороться с грибом можно, но гораздо важнее устранять причины его вспышек - стресс у растений и деградацию почв.

Рекомендации просты: избегать переуплотнения грунта, поддерживать дренаж, вносить органические удобрения и сохранять слой мульчи.

Что говорят исследования

По данным RHS, текущие проекты показывают, что споры Armillaria mellea играют куда более важную роль в распространении болезни, чем считалось ранее.

Если раньше считалось, что гриб передаётся только через подземный контакт корней, то теперь выясняется: ветер и дожди разносят споры на большие расстояния, что делает контроль ещё сложнее.

"Мы наблюдаем двойной механизм: подземное заражение через ризоморфы и надземное — через воздушные споры", — объясняет Дракулич.

Учёные также исследуют, как гриб взаимодействует с другими организмами — бактериями, насекомыми, мхами.

Оказалось, что Armillaria создаёт уникальные микросреды, где поселяются беспозвоночные и микроорганизмы, формируя целые "подземные города".

Больше, чем просто гриб

С экологической точки зрения, вспышка медовых грибов — это симптом ускоряющегося климатического сдвига.

Когда температура и влажность меняются быстрее, чем успевают адаптироваться деревья, именно грибы становятся первыми "реагирующими агентами".

"Беспокойство вызывает не сам гриб, а то, что он показывает, — говорит Дракулич. — Мы видим деревья, которые не справляются с изменениями климата и с неэффективными методами управления лесом. Количество опят — это зеркало их страдания".

По сути, опёнок — это индикатор здоровья экосистемы, и его рост можно рассматривать как предупреждение:

если деревья болеют, скоро пострадает и всё живое вокруг — от насекомых до птиц и человека.

FAQ

Насколько опасен этот гриб для растений?

Очень. Armillaria разрушает проводящие ткани корней, что нарушает подачу воды и питательных веществ к кроне.

В результате дерево постепенно засыхает и погибает.

Особенно страдают уже ослабленные растения — старые, пересаженные или повреждённые.

Как гриб распространяется?

Гриб распространяется двумя способами:

Под землёй — с помощью чёрных нитей (ризоморф), которые похожи на корни и соединяют заражённые деревья с новыми. По воздуху — споры разносятся ветром и дождями, заражая новые участки.

Есть ли связь с изменением климата?

Да. Учёные считают, что вспышка Armillaria — прямое следствие климатического стресса.

Из-за повышения температуры и нестабильных осадков деревья теряют устойчивость.

Гриб в этом случае выступает не причиной, а симптомом болезни экосистемы.

Можно ли спасти заражённое дерево?

К сожалению, редко. Если гриб поразил корневую систему, спасти растение почти невозможно.

Рекомендуется:

Удалить заражённые пни и корни.

Улучшить дренаж почвы.

Не сажать новые растения на том же месте в течение нескольких лет.

Повышать устойчивость растений — мульчировать, поливать в засуху, не переуплотнять почву.

Опасен ли гриб для человека?

Нет, для человека Armillaria безопасна.

Некоторые виды опят даже съедобны, если правильно приготовлены.

Но в саду они сигнализируют о проблеме с деревьями, а не о хорошем урожае.