В Турции нашли уникальный артефакт: римская больница когда-то была преобразована в церковь

На склоне древнего холма в юго-западной Турции археологи раскопали то, что может стать одним из самых ярких свидетельств перехода от античности к христианской эпохе. В древнем городе Каунос, среди скальных гробниц и мозаичных полов, исследователи обнаружили римскую больницу III века, которая спустя три столетия была преобразована в христианскую церковь.

Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Археологические раскопки

Находка проливает свет на редкий момент в истории, когда места физического исцеления стали местами духовного спасения.

Каунос: город на перекрёстке цивилизаций

Древний Каунос, расположенный в современном районе Кёйджегиз провинции Мугла, был важным портом и культурным центром Малой Азии.

Основанный еще в эпоху Ликии, он позже стал частью Римской империи, а затем — Византии.

Город известен своими гробницами, высеченными прямо в скалах, античным театром на 5 000 зрителей и фрагментами фресок.

Сегодня он включён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и каждое новое открытие здесь не просто добавляет штрих к истории — оно меняет представление о культурных связях региона.

От госпиталя до святилища

Команда под руководством профессора Уфука Чёртюка из Университета Муглы с 2022 года изучала руины позднеантичного комплекса, расположенного в пределах городских стен.

В 2025 году археологи наткнулись на серию помещений с каменными столами и каналами для стока воды. Рядом — десятки металлических инструментов: скальпели, пинцеты, зонды.

"Мы заметили резкий рост количества найденных медицинских инструментов. Это позволило нам с уверенностью сказать, что здание изначально было госпиталем", — отметил профессор Чёртюк в интервью агентству Anadolu.

Исследователи пришли к выводу, что комплекс строился как военный госпиталь, но вскоре начал обслуживать и мирных жителей — редкий пример "гражданской медицины" в римской провинции.

Преображение в христианскую эпоху

Археологов поразила дальнейшая судьба здания. На верхней террасе комплекса они обнаружили церковь VI века н. э., прекрасно сохранившуюся под поздними слоями.

Под древними стенами видны следы перестройки: колонны с высеченными крестами и мозаичные полы с символами раннехристианского искусства.

Таким образом, археологи проследили преемственность сакральной функции - от места физического исцеления к духовному.

"Это редкий случай, когда римский медицинский центр буквально стал христианским святилищем. Символично, что забота о теле перешла в заботу о душе", — пояснил профессор Чёртюк.

Следы позднейших эпох

Раскопки также выявили, что объект не исчез после античности. В культурных слоях был найден монетный артефакт княжества Айдынидов (XIII-XIV века) - напоминание о том, что место оставалось обитаемым и в османский период.

Эта многослойность делает Каунос ценнейшим полем для археологов: здесь буквально в одном месте сосуществуют Рим, Византия и Средневековый Восток.

Археология переходов

Для историков и теологов находка имеет особое значение. Она показывает, как архитектура может отражать эволюцию ценностей общества.

Там, где когда-то лечили тело, начали исцелять душу; там, где стояли столы хирургов, позже воздвигли алтарь.

Переход от римской к христианской цивилизации, обычно описываемый в книгах как религиозная революция, в Кауносе выглядит естественным и постепенным - словно вера просто выросла из практики помощи ближнему.

Малая Азия: археологическая горячая точка 2025 года

Находка в Кауносе — не единственная в череде сенсаций, ознаменовавших этот археологический сезон в Турции.

В Трое недавно представили золотую брошь и нефритовый амулет, относящиеся к догреческому периоду.

А в Олимпе археологи обнаружили церковь V века с надписью:

"Только те, кто на праведном пути, могут войти сюда."

Эти открытия показывают, что Анатолия остаётся одной из важнейших археологических лабораторий мира, где в каждую весну можно буквально "переписать" историю цивилизации.

FAQ

Что представляет собой Каунос?

Древний город на юго-западе Турции, основанный в I тысячелетии до н. э. Знаменит скальными гробницами и римским театром.

Почему находка больницы важна?

Это одно из немногих материальных подтверждений существования организованной медицинской инфраструктуры в римской провинции Анатолия.

Когда здание стало церковью?

Около VI века н. э., в период активной христианизации Византии.

Какие артефакты нашли археологи?

Медицинские инструменты, остатки мозаик, христианские кресты и монету княжества Айдынидов.

Можно ли посетить Каунос?

Да, город открыт для туристов, и его включение в предварительный список ЮНЕСКО делает его одной из главных археологических достопримечательностей Турции.