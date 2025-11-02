17% шансов на жизнь: как орехи спасают от сердечных заболеваний

Американские учёные из Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда (Калифорния) подтвердили то, что диетологи давно подозревали: регулярное употребление орехов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты десятилетнего наблюдения за 80 000 добровольцев из США и Канады показали: у тех, кто ел орехи хотя бы несколько раз в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней оказался на 14 % ниже, а от ишемической болезни сердца — на 19 % ниже, чем у тех, кто избегал этих продуктов.
Исследователи отмечают: в миндале, кешью и грецких орехах — тройке лидеров по защитным свойствам — концентрация полезных веществ особенно высока.
Эти продукты содержат:
омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень "плохого" холестерина (LDL) и предотвращают воспалительные процессы;
магний, стабилизирующий сердечный ритм;
растительные белки и пищевые волокна, помогающие поддерживать нормальное давление и обмен веществ;
антиоксиданты, защищающие клетки сосудов от окислительного стресса.
По расчётам исследователей, у людей, регулярно употреблявших эти три вида орехов, риск смерти от сердечных заболеваний снижался до 17 %, а от ишемической болезни сердца — до 27 %.
По словам кардиолога Джейн Миллер из Гарвардской медицинской школы, не участвовавшей в исследовании, эффект орехов связан с их влиянием на эндотелий - тонкий слой клеток, выстилающих сосуды.
"Орехи действуют как микротренировка для сосудистой системы, улучшая её эластичность и снижая воспаление. Это особенно важно в возрасте старше 40 лет, когда сосуды начинают давать сбои", — объясняет Миллер.
Кроме того, орехи помогают регулировать уровень сахара в крови, что косвенно защищает сердце — ведь диабет и гипергликемия являются мощными факторами риска сердечных катастроф.
Авторы исследования предупреждают: орехи калорийны, и чрезмерное их употребление может привести к набору веса.
Оптимальной дозой считается около 30 граммов в день - это горсть миндаля, пять грецких орехов или десять кешью.
Важно, что жареные и солёные орехи теряют часть своих свойств: из-за соли повышается давление, а при жарке разрушаются полиненасыщенные жирные кислоты. Поэтому лучший выбор — сырые или слегка подсушенные орехи без добавок.
Исследование Adventist Health Study 2 известно тем, что многие его участники — вегетарианцы, ведущие здоровый образ жизни. Однако даже в этой группе влияние орехов оказалось статистически значимым.
"Даже среди людей с низким уровнем риска, орехи создают дополнительный защитный эффект. Это говорит о том, что питание может быть столь же мощным инструментом профилактики, как и медикаменты", — отмечает доктор Мигель Унай из Университета Лома-Линда.
Орехи — не изолированный суперфуд, а часть цельной, растительно-ориентированной диеты, включающей овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.
Их польза становится максимальной, когда они заменяют менее здоровые источники жиров — например, колбасы или жареное мясо.
Таким образом, простая привычка — добавлять горсть орехов к завтраку или салату — может стать важным шагом к здоровью сердца и долголетию.
Сколько орехов нужно есть в день?
Около 30 граммов (1 небольшая горсть). Этого достаточно для профилактического эффекта.
Какие орехи самые полезные для сердца?
Грецкие орехи, миндаль и кешью — из-за высокого содержания омега-3, магния и антиоксидантов.
Можно ли орехами заменить мясо?
Частично — да. Они богаты растительным белком и полезными жирами, но не содержат железа в форме, легко усваиваемой организмом.
Подходят ли орехи людям с избыточным весом?
Да, при умеренном употреблении. Орехи создают чувство насыщения и помогают сократить количество перекусов.
Как хранить орехи, чтобы не потерять пользу?
В герметичной таре, в прохладном тёмном месте или холодильнике. Свет и тепло разрушают жирные кислоты.
