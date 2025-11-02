17% шансов на жизнь: как орехи спасают от сердечных заболеваний

Американские учёные из Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда (Калифорния) подтвердили то, что диетологи давно подозревали: регулярное употребление орехов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ орехи

Результаты десятилетнего наблюдения за 80 000 добровольцев из США и Канады показали: у тех, кто ел орехи хотя бы несколько раз в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней оказался на 14 % ниже, а от ишемической болезни сердца — на 19 % ниже, чем у тех, кто избегал этих продуктов.

Что делает орехи такими особенными

Исследователи отмечают: в миндале, кешью и грецких орехах — тройке лидеров по защитным свойствам — концентрация полезных веществ особенно высока.

Эти продукты содержат:

омега-3 жирные кислоты , которые снижают уровень "плохого" холестерина (LDL) и предотвращают воспалительные процессы;

магний , стабилизирующий сердечный ритм;

растительные белки и пищевые волокна , помогающие поддерживать нормальное давление и обмен веществ;

антиоксиданты, защищающие клетки сосудов от окислительного стресса.

По расчётам исследователей, у людей, регулярно употреблявших эти три вида орехов, риск смерти от сердечных заболеваний снижался до 17 %, а от ишемической болезни сердца — до 27 %.

Как орехи "учат" сосуды быть гибкими

По словам кардиолога Джейн Миллер из Гарвардской медицинской школы, не участвовавшей в исследовании, эффект орехов связан с их влиянием на эндотелий - тонкий слой клеток, выстилающих сосуды.

"Орехи действуют как микротренировка для сосудистой системы, улучшая её эластичность и снижая воспаление. Это особенно важно в возрасте старше 40 лет, когда сосуды начинают давать сбои", — объясняет Миллер.

Кроме того, орехи помогают регулировать уровень сахара в крови, что косвенно защищает сердце — ведь диабет и гипергликемия являются мощными факторами риска сердечных катастроф.

Наука порции: сколько — это "в меру”

Авторы исследования предупреждают: орехи калорийны, и чрезмерное их употребление может привести к набору веса.

Оптимальной дозой считается около 30 граммов в день - это горсть миндаля, пять грецких орехов или десять кешью.

Важно, что жареные и солёные орехи теряют часть своих свойств: из-за соли повышается давление, а при жарке разрушаются полиненасыщенные жирные кислоты. Поэтому лучший выбор — сырые или слегка подсушенные орехи без добавок.

Контекст: питание и долголетие

Исследование Adventist Health Study 2 известно тем, что многие его участники — вегетарианцы, ведущие здоровый образ жизни. Однако даже в этой группе влияние орехов оказалось статистически значимым.

"Даже среди людей с низким уровнем риска, орехи создают дополнительный защитный эффект. Это говорит о том, что питание может быть столь же мощным инструментом профилактики, как и медикаменты", — отмечает доктор Мигель Унай из Университета Лома-Линда.

Орехи — как маркер "умной” диеты

Орехи — не изолированный суперфуд, а часть цельной, растительно-ориентированной диеты, включающей овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

Их польза становится максимальной, когда они заменяют менее здоровые источники жиров — например, колбасы или жареное мясо.

Таким образом, простая привычка — добавлять горсть орехов к завтраку или салату — может стать важным шагом к здоровью сердца и долголетию.

FAQ

Сколько орехов нужно есть в день?

Около 30 граммов (1 небольшая горсть). Этого достаточно для профилактического эффекта.

Какие орехи самые полезные для сердца?

Грецкие орехи, миндаль и кешью — из-за высокого содержания омега-3, магния и антиоксидантов.

Можно ли орехами заменить мясо?

Частично — да. Они богаты растительным белком и полезными жирами, но не содержат железа в форме, легко усваиваемой организмом.

Подходят ли орехи людям с избыточным весом?

Да, при умеренном употреблении. Орехи создают чувство насыщения и помогают сократить количество перекусов.

Как хранить орехи, чтобы не потерять пользу?

В герметичной таре, в прохладном тёмном месте или холодильнике. Свет и тепло разрушают жирные кислоты.