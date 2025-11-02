Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции нашли уникальный артефакт: римская больница когда-то была преобразована в церковь
Без выгоды, но с миссией: доноры России становятся частью новой культуры и превращают помощь в привычку
Новая эра чистоты: как шампуни без сульфатов и силиконов делают волосы не только красивыми, но и здоровыми
Жена Влада Соколовского ответила на слухи об анорексии: вот что с ней происходит
Хватит мыть гору посуды: макароны в одной сковороде — гениальный рецепт для ленивых хозяек
Проблемы Чёрного моря: Юрий Лоза бьёт тревогу — узнайте, в чём опасность
Черная ножка под микроскопом: почему появляется черная ножка и как её остановить
Главный лайфхак марафонцев: как один тест экономит месяцы бесполезных тренировок
Сила без ярости, спокойствие без страха: алабай меняет представление о преданности и власти

17% шансов на жизнь: как орехи спасают от сердечных заболеваний

Наука

Американские учёные из Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда (Калифорния) подтвердили то, что диетологи давно подозревали: регулярное употребление орехов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
орехи

Результаты десятилетнего наблюдения за 80 000 добровольцев из США и Канады показали: у тех, кто ел орехи хотя бы несколько раз в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней оказался на 14 % ниже, а от ишемической болезни сердца — на 19 % ниже, чем у тех, кто избегал этих продуктов.

Что делает орехи такими особенными

Исследователи отмечают: в миндале, кешью и грецких орехах — тройке лидеров по защитным свойствам — концентрация полезных веществ особенно высока.
Эти продукты содержат:

  • омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень "плохого" холестерина (LDL) и предотвращают воспалительные процессы;

  • магний, стабилизирующий сердечный ритм;

  • растительные белки и пищевые волокна, помогающие поддерживать нормальное давление и обмен веществ;

  • антиоксиданты, защищающие клетки сосудов от окислительного стресса.

По расчётам исследователей, у людей, регулярно употреблявших эти три вида орехов, риск смерти от сердечных заболеваний снижался до 17 %, а от ишемической болезни сердца — до 27 %.

Как орехи "учат" сосуды быть гибкими

По словам кардиолога Джейн Миллер из Гарвардской медицинской школы, не участвовавшей в исследовании, эффект орехов связан с их влиянием на эндотелий - тонкий слой клеток, выстилающих сосуды.

"Орехи действуют как микротренировка для сосудистой системы, улучшая её эластичность и снижая воспаление. Это особенно важно в возрасте старше 40 лет, когда сосуды начинают давать сбои", — объясняет Миллер.

Кроме того, орехи помогают регулировать уровень сахара в крови, что косвенно защищает сердце — ведь диабет и гипергликемия являются мощными факторами риска сердечных катастроф.

Наука порции: сколько — это "в меру”

Авторы исследования предупреждают: орехи калорийны, и чрезмерное их употребление может привести к набору веса.
Оптимальной дозой считается около 30 граммов в день - это горсть миндаля, пять грецких орехов или десять кешью.

Важно, что жареные и солёные орехи теряют часть своих свойств: из-за соли повышается давление, а при жарке разрушаются полиненасыщенные жирные кислоты. Поэтому лучший выбор — сырые или слегка подсушенные орехи без добавок.

Контекст: питание и долголетие

Исследование Adventist Health Study 2 известно тем, что многие его участники — вегетарианцы, ведущие здоровый образ жизни. Однако даже в этой группе влияние орехов оказалось статистически значимым.

"Даже среди людей с низким уровнем риска, орехи создают дополнительный защитный эффект. Это говорит о том, что питание может быть столь же мощным инструментом профилактики, как и медикаменты", — отмечает доктор Мигель Унай из Университета Лома-Линда.

Орехи — как маркер "умной” диеты

Орехи — не изолированный суперфуд, а часть цельной, растительно-ориентированной диеты, включающей овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.
Их польза становится максимальной, когда они заменяют менее здоровые источники жиров — например, колбасы или жареное мясо.

Таким образом, простая привычка — добавлять горсть орехов к завтраку или салату — может стать важным шагом к здоровью сердца и долголетию.

FAQ

Сколько орехов нужно есть в день?
Около 30 граммов (1 небольшая горсть). Этого достаточно для профилактического эффекта.

Какие орехи самые полезные для сердца?
Грецкие орехи, миндаль и кешью — из-за высокого содержания омега-3, магния и антиоксидантов.

Можно ли орехами заменить мясо?
Частично — да. Они богаты растительным белком и полезными жирами, но не содержат железа в форме, легко усваиваемой организмом.

Подходят ли орехи людям с избыточным весом?
Да, при умеренном употреблении. Орехи создают чувство насыщения и помогают сократить количество перекусов.

Как хранить орехи, чтобы не потерять пользу?
В герметичной таре, в прохладном тёмном месте или холодильнике. Свет и тепло разрушают жирные кислоты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Экономика и бизнес
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Наука и техника
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Популярное
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль

Межзвездный объект 3I/ATLAS, недавно вошедший в Солнечную систему, неожиданно изменил траекторию движения. Астрофизик Ави Леб предполагает необычное происхождение небесного тела, возможно, даже искусственное.

Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Последние материалы
Проблемы Чёрного моря: Юрий Лоза бьёт тревогу — узнайте, в чём опасность
Главный лайфхак марафонцев: как один тест экономит месяцы бесполезных тренировок
Черная ножка под микроскопом: почему появляется черная ножка и как её остановить
Сила без ярости, спокойствие без страха: алабай меняет представление о преданности и власти
17% шансов на жизнь: как орехи спасают от сердечных заболеваний
Ошибка, из-за которой дезодорант не спасает даже на час: одно простое правило меняет всё
Высота 1228 м и феномен белой мглы: самая высокогорная хижина в Швеции открывает секреты Арктики
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Проблемы с суставами у собаки начинаются с лап: главная ошибка в уходе, которую все игнорируют
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.