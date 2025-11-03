Огненное рождение воды: магма и водород объединились, чтобы создать то, без чего нет жизни

7:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из США и Европы впервые доказали, что вода на молодых планетах может формироваться прямо из раскалённого каменного океана. Оказалось, что при взаимодействии магмы с водородной атмосферой возникает химическая реакция, создающая воду — без участия комет и астероидов.

Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Извержение вулкана в Исландии

Как зарождается вода на молодых планетах

Исследование, проведённое в рамках проекта AEThER под руководством Франчески Миоцци и Анат Шахар из Института Карнеги, проливает свет на одну из старейших загадок планетологии: откуда взялась вода на каменистых планетах, включая Землю.

"Благодаря стремительному росту наших знаний о разнообразии экзопланет мы смогли представить себе новые подробности о самых ранних этапах формирования и эволюции каменистых планет", — объяснил Миоцци.

Учёные сосредоточились на субнептунах — планетах размером между Землёй и Нептуном, которые чаще всего встречаются в нашей галактике. Они имеют каменистое ядро и плотную водородную атмосферу — идеальные условия для эксперимента.

Идея, которая ждала подтверждения

На протяжении десятилетий существовала гипотеза: когда молодая планета покрыта океаном магмы, а сверху её окутывает слой водорода, этот газ может реагировать с железом и образовывать воду. Но до сих пор это оставалось теоретической моделью.

Команда AEThER решила проверить идею в лаборатории. Исследователи создали аналог молодой планеты, используя богатый железом силикатный расплав и поместив его под воздействие водородной атмосферы. Затем они повысили давление и температуру до экстремальных значений — 60 гигапаскалей и более 4000 °C.

"Наша работа стала первым экспериментальным подтверждением двух важнейших процессов ранней планетарной эволюции", — отметил Миоцци.

Таблица "Сравнение": теория против эксперимента

Параметр Теоретические расчёты Эксперимент AEThER Условия давления 40-60 ГПа 60 ГПа подтверждено Температура ~4000 °C 4000+ °C достигнуто Образование воды гипотетическое подтверждено реакцией H₂ и FeO Растворение водорода в магме предположительно зафиксировано лабораторно

Как магма рождает воду

При таких условиях водород проникает в расплав и восстанавливает оксиды железа, создавая воду прямо в магме. Этот процесс, по словам исследователей, может происходить на любой молодой планете с плотной водородной атмосферой.

Когда планета остывает, вода, накопленная в недрах, поднимается вверх, фиксируется в минералах или выделяется в виде пара, формируя будущие океаны. Это означает, что наличие воды может быть естественным следствием эволюции планеты, а не редким везением.

Советы шаг за шагом: как создают планету в лаборатории

Создаётся силикатный расплав с высоким содержанием железа — аналог магматического океана. Расплав помещается в герметичную капсулу с водородной атмосферой. Давление повышается до десятков гигапаскалей, температура — до 4000 °C. Проводится спектральный анализ продуктов реакции. Регистрируется образование воды и растворение водорода в расплаве.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что вся вода поступила на Землю с кометами.

Последствие: недооценка внутренних источников планетной воды.

Альтернатива: признание химических реакций магмы и водорода как дополнительного пути.

Ошибка: игнорировать субнептуны в поиске обитаемых миров.

Последствие: упущение потенциально водных планет.

Альтернатива: анализировать их состав как переходный этап между газовыми гигантами и суперземлями.

Ошибка: отделять атмосферные процессы от внутренней химии.

Последствие: неполные модели формирования планет.

Альтернатива: объединение данных о магме, атмосфере и температурных режимах.

А что если…

У большинства субнептунов тоже идёт реакция магмы и водорода? Тогда в галактике может быть гораздо больше водных миров, чем предполагалось ранее.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Экспериментально подтверждён новый источник воды Требуются экстремальные условия, трудно воспроизводимые Объясняет влагу на каменистых планетах без внешних тел Сложно наблюдать в реальных планетных системах Помогает искать обитаемые миры в других системах Неясно, сколько воды сохраняется после остывания Расширяет понимание эволюции Земли Не учитывает влияние последующей дегазации

Почему это важно для жизни

Наличие жидкой воды — ключевой критерий обитаемости. Если планеты способны производить её самостоятельно, значит, шансы на существование жизни во Вселенной возрастают в разы.

"Эта работа показывает, что большое количество воды образуется естественным образом в процессе формирования планет", — подчеркнула Анат Шахар.

Такое открытие меняет подход к поиску экзопланет. Теперь внимание учёных сосредоточено не только на поверхностных океанах, но и на глубинных химических процессах.

FAQ

Что такое AEThER?

Это международный проект, объединяющий физиков, астрономов и геохимиков для изучения связи между внутренней химией планет и их атмосферой.

Почему важны субнептуны?

Они самые распространённые в галактике и представляют собой естественные лаборатории для изучения взаимодействия магмы и водорода.

Можно ли доказать этот процесс на Земле?

Следы подобных реакций ищут в древних породах мантии и в изотопных соотношениях водорода.

Как это влияет на поиски жизни?

Планеты с внутренним образованием воды имеют больше шансов сохранить океаны и атмосферу.

Мифы и правда

Миф: вода на планетах появляется только благодаря кометам.

Правда: реакция магмы и водорода способна создавать воду внутри планет.

Миф: только Земля имеет внутренние источники воды.

Правда: новые данные показывают, что этот процесс универсален для каменистых миров.

Миф: магматические планеты слишком горячие, чтобы сохранять влагу.

Правда: водородная атмосфера действует как "одеяло", поддерживая нужные условия для реакции.

Три интересных факта

Давление в эксперименте превышало земное почти в 600 000 раз. При таких условиях 1 кг магмы способен создать десятки граммов воды. Результаты исследования помогают объяснить, почему даже сухие планеты могут скрывать внутренние водоёмы.

Исторический контекст

На протяжении десятилетий происхождение воды на Земле оставалось предметом споров. Одни считали её подарком комет, другие — частью мантии с момента формирования планеты. Эксперимент AEThER впервые показал, что вода может рождаться прямо в процессе планетообразования, когда магма взаимодействует с водородом.