Огненное рождение воды: магма и водород объединились, чтобы создать то, без чего нет жизни

Учёные из США и Европы впервые доказали, что вода на молодых планетах может формироваться прямо из раскалённого каменного океана. Оказалось, что при взаимодействии магмы с водородной атмосферой возникает химическая реакция, создающая воду — без участия комет и астероидов.
Исследование, проведённое в рамках проекта AEThER под руководством Франчески Миоцци и Анат Шахар из Института Карнеги, проливает свет на одну из старейших загадок планетологии: откуда взялась вода на каменистых планетах, включая Землю.
"Благодаря стремительному росту наших знаний о разнообразии экзопланет мы смогли представить себе новые подробности о самых ранних этапах формирования и эволюции каменистых планет", — объяснил Миоцци.
Учёные сосредоточились на субнептунах — планетах размером между Землёй и Нептуном, которые чаще всего встречаются в нашей галактике. Они имеют каменистое ядро и плотную водородную атмосферу — идеальные условия для эксперимента.
На протяжении десятилетий существовала гипотеза: когда молодая планета покрыта океаном магмы, а сверху её окутывает слой водорода, этот газ может реагировать с железом и образовывать воду. Но до сих пор это оставалось теоретической моделью.
Команда AEThER решила проверить идею в лаборатории. Исследователи создали аналог молодой планеты, используя богатый железом силикатный расплав и поместив его под воздействие водородной атмосферы. Затем они повысили давление и температуру до экстремальных значений — 60 гигапаскалей и более 4000 °C.
"Наша работа стала первым экспериментальным подтверждением двух важнейших процессов ранней планетарной эволюции", — отметил Миоцци.
|Параметр
|Теоретические расчёты
|Эксперимент AEThER
|Условия давления
|40-60 ГПа
|60 ГПа подтверждено
|Температура
|~4000 °C
|4000+ °C достигнуто
|Образование воды
|гипотетическое
|подтверждено реакцией H₂ и FeO
|Растворение водорода в магме
|предположительно
|зафиксировано лабораторно
При таких условиях водород проникает в расплав и восстанавливает оксиды железа, создавая воду прямо в магме. Этот процесс, по словам исследователей, может происходить на любой молодой планете с плотной водородной атмосферой.
Когда планета остывает, вода, накопленная в недрах, поднимается вверх, фиксируется в минералах или выделяется в виде пара, формируя будущие океаны. Это означает, что наличие воды может быть естественным следствием эволюции планеты, а не редким везением.
Создаётся силикатный расплав с высоким содержанием железа — аналог магматического океана.
Расплав помещается в герметичную капсулу с водородной атмосферой.
Давление повышается до десятков гигапаскалей, температура — до 4000 °C.
Проводится спектральный анализ продуктов реакции.
Регистрируется образование воды и растворение водорода в расплаве.
Ошибка: считать, что вся вода поступила на Землю с кометами.
Последствие: недооценка внутренних источников планетной воды.
Альтернатива: признание химических реакций магмы и водорода как дополнительного пути.
Ошибка: игнорировать субнептуны в поиске обитаемых миров.
Последствие: упущение потенциально водных планет.
Альтернатива: анализировать их состав как переходный этап между газовыми гигантами и суперземлями.
Ошибка: отделять атмосферные процессы от внутренней химии.
Последствие: неполные модели формирования планет.
Альтернатива: объединение данных о магме, атмосфере и температурных режимах.
У большинства субнептунов тоже идёт реакция магмы и водорода? Тогда в галактике может быть гораздо больше водных миров, чем предполагалось ранее.
|Плюсы
|Минусы
|Экспериментально подтверждён новый источник воды
|Требуются экстремальные условия, трудно воспроизводимые
|Объясняет влагу на каменистых планетах без внешних тел
|Сложно наблюдать в реальных планетных системах
|Помогает искать обитаемые миры в других системах
|Неясно, сколько воды сохраняется после остывания
|Расширяет понимание эволюции Земли
|Не учитывает влияние последующей дегазации
Наличие жидкой воды — ключевой критерий обитаемости. Если планеты способны производить её самостоятельно, значит, шансы на существование жизни во Вселенной возрастают в разы.
"Эта работа показывает, что большое количество воды образуется естественным образом в процессе формирования планет", — подчеркнула Анат Шахар.
Такое открытие меняет подход к поиску экзопланет. Теперь внимание учёных сосредоточено не только на поверхностных океанах, но и на глубинных химических процессах.
Что такое AEThER?
Это международный проект, объединяющий физиков, астрономов и геохимиков для изучения связи между внутренней химией планет и их атмосферой.
Почему важны субнептуны?
Они самые распространённые в галактике и представляют собой естественные лаборатории для изучения взаимодействия магмы и водорода.
Можно ли доказать этот процесс на Земле?
Следы подобных реакций ищут в древних породах мантии и в изотопных соотношениях водорода.
Как это влияет на поиски жизни?
Планеты с внутренним образованием воды имеют больше шансов сохранить океаны и атмосферу.
Миф: вода на планетах появляется только благодаря кометам.
Правда: реакция магмы и водорода способна создавать воду внутри планет.
Миф: только Земля имеет внутренние источники воды.
Правда: новые данные показывают, что этот процесс универсален для каменистых миров.
Миф: магматические планеты слишком горячие, чтобы сохранять влагу.
Правда: водородная атмосфера действует как "одеяло", поддерживая нужные условия для реакции.
На протяжении десятилетий происхождение воды на Земле оставалось предметом споров. Одни считали её подарком комет, другие — частью мантии с момента формирования планеты. Эксперимент AEThER впервые показал, что вода может рождаться прямо в процессе планетообразования, когда магма взаимодействует с водородом.
