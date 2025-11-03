То, что считали невозможным, оказалось правдой: океан сам греет планету — и делает это втайне от нас

Учёные давно знали, что закись азота — один из самых опасных парниковых газов, но новые данные показали: значительная часть его выбросов связана не с промышленностью, а с микроскопической жизнью в океане. Исследование швейцарских и международных океанологов выявило, что морские микробы производят этот газ даже в тех местах, где раньше считалось невозможным — в водах с высоким содержанием кислорода.
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, закись азота (N₂O) удерживает тепло примерно в 273 раза эффективнее, чем углекислый газ. Этот газ не только усиливает парниковый эффект, но и разрушает озоновый слой, соединяя две ключевые климатические проблемы в одном химическом процессе.
"Выбросы этого почти забытого парникового газа имеют решающее значение для глобального климата", — заявила биогеохимик, доктор Клаудия Фрей.
Исследование проводилось в районах с низким содержанием кислорода — так называемых зонах минимального кислорода (OMZ). Они встречаются у берегов Калифорнии и Мексики, где миллионы микроорганизмов живут в водах, бедных кислородом, и активно участвуют в цикле азота.
Обычно микробы используют процесс денитрификации: нитрат превращается в нитрит, затем в оксид азота, закись азота и, наконец, в газообразный азот. Это позволяет им получать энергию при недостатке кислорода. Но, как выяснила команда Фрей, даже в водах с относительно высоким содержанием кислорода этот процесс не прекращается.
Эксперименты показали: закись азота формируется скачкообразно, а не равномерно, потому что разные микробы конкурируют за ресурсы. Когда в воде много свежих органических частиц — остатков фитопланктона и микроорганизмов — бактерии становятся устойчивее к кислороду.
Это означает, что производство N₂O продолжается даже в слоях, где ранее считалось, что микробная активность подавлена. Свежие частицы, богатые углеродом, фактически расширяют "рабочие зоны" микробов, позволяя им функционировать там, где традиционные модели предсказывали покой.
|Параметр
|Лабораторные модели
|Новые результаты
|Уровень кислорода для денитрификации
|крайне низкий (<0,5 мг/л)
|выше ожидаемого (до 2 мг/л)
|Реакция микробов на нитрит
|короткий путь
|полный цикл без сокращения
|Влияние частиц органики
|не учитывалось
|критично для устойчивости микробов
|Распределение N₂O в воде
|ограничено "мертвыми зонами"
|шире — в оксигенированных слоях
Команда Фрей провела шесть недель на исследовательском судне у берегов Тихого океана, собирая сотни проб воды с разных глубин. Образцы хранились в холоде и без доступа воздуха, чтобы сохранить естественное состояние микробов. После этого данные использовали для построения модели, которая симулирует взаимодействие микробных сообществ при разных концентрациях кислорода.
Модель подтвердила: чем больше в воде свежих органических частиц, тем шире зона образования закиси азота. Даже небольшие сдвиги в концентрации кислорода могут радикально увеличить объёмы выбросов этого газа.
Определяют границы зон минимального кислорода с помощью подводных сенсоров.
Отбирают образцы воды на разных глубинах, исключая контакт с воздухом.
Анализируют состав азотсодержащих соединений.
Измеряют активность микробов при различных уровнях кислорода.
Встраивают полученные данные в климатические модели.
Ошибка: предполагать, что микробы прекращают вырабатывать N₂O при повышенном содержании кислорода.
Последствие: заниженные прогнозы выбросов.
Альтернатива: учитывать активность в оксигенированных слоях.
Ошибка: игнорировать влияние свежих частиц органики.
Последствие: недооценка роли биологических процессов в океане.
Альтернатива: включать качество органического материала в модели.
Ошибка: использовать упрощённые "двухмерные" модели.
Последствие: невозможность отразить реальное перемешивание водных масс.
Альтернатива: применять трёхмерные модели циркуляции с микробными компонентами.
Океаны станут теплее? Рост температуры усилит разложение органики и ускорит образование частиц, а значит, повысит активность микробов.
|Плюсы
|Минусы
|Углубление знаний о биогеохимии океана
|Рост оценки выбросов N₂O
|Уточнение климатических моделей
|Неопределённость масштабов влияния
|Возможность контроля за зонами низкого кислорода
|Трудности наблюдения в реальном времени
|Применение новых методов анализа микробных сообществ
|Высокая стоимость экспедиций
Почему закись азота опаснее CO₂?
Она в 273 раза эффективнее удерживает тепло и дополнительно разрушает озоновый слой.
Как микробы производят этот газ?
Через процесс денитрификации, превращая нитраты в азот с промежуточным выделением N₂O.
Можно ли уменьшить выбросы?
Косвенно — снижая использование удобрений и ограничивая сток органики в океан.
Где эти процессы наиболее активны?
У берегов Мексики, Перу, Калифорнии и в Индийском океане — там, где формируются зоны минимального кислорода.
Миф: микробы не выживают в насыщенных кислородом водах.
Правда: некоторые виды приспособились и сохраняют активность даже при высоких уровнях кислорода.
Миф: океан — чистый поглотитель углерода.
Правда: при определённых условиях он становится источником парниковых газов.
Миф: закись азота — проблема только сельского хозяйства.
Правда: до 40% природных выбросов приходятся именно на океан.
Интерес к микробным источникам парниковых газов возник в 1980-х, но лишь современные технологии позволили напрямую измерить активность бактерий в океане. После 2020 года рост температур и частота "мертвых зон" сделали эту тему центральной для климатологии. Новая работа под руководством Клаудии Фрей впервые связала микробиологию, химию и моделирование в единую систему.
В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.