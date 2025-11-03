Космос преподнёс сюрприз: там, где должно быть разрушение, родились новые миры

Долгое время считалось, что двойные звёзды — плохое место для формирования планет. Две массивные гравитационные силы создают хаос, не давая веществу собраться в устойчивые орбиты. Однако новое открытие показывает, что даже в таких экстремальных условиях могут существовать миры, похожие на наш.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сажевые планеты во Вселенной

Что открыли учёные

Астрономы обнаружили три планеты земного размера в двойной системе TOI-2267, находящейся примерно в 190 световых годах от Земли. Это редкий случай, когда в паре звёзд каждая имеет собственные планеты.

"Наш анализ показывает уникальное расположение планет: две планеты вращаются вокруг одной звезды, а третья — вокруг звезды-компаньона", — сказал член группы ExoTIC, Себастьян Суньига-Фернандес.

Таким образом, TOI-2267 стала первой известной системой, где транзитные планеты обращаются вокруг обеих звёзд.

Почему это открытие уникально

TOI-2267 представляет собой компактную пару холодных звёзд, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга. В таких системах образование планет почти невозможно: гравитация должна разрушать протопланетные диски и выбрасывать планеты с орбит. Тем не менее, миры здесь не просто сформировались, но и сохранили стабильность.

"Наше открытие побило несколько рекордов, поскольку это самая компактная и холодная из известных пар звёзд с планетами, а также первая пара, в которой были зафиксированы планеты, обращающиеся вокруг обоих компонентов", — отметил соавтор исследования, Франсиско Х. Посуэлос.

Как проходило исследование

Данные получены при помощи космического телескопа NASA TESS, который фиксирует мельчайшие колебания яркости звёзд, когда перед ними проходят планеты. Первые сигналы команда заметила с помощью собственного программного обеспечения SHERLOCK. Чтобы подтвердить находку, использовали наземные роботизированные телескопы SPECULOOS и TRAPPIST, способные наблюдать за тусклыми холодными звёздами. Эти инструменты позволили уточнить параметры орбит и подтвердить, что планеты действительно совершают транзиты вокруг обеих звёзд.

Таблица "Сравнение": данные по системе TOI-2267

Параметр Звезда A Звезда B Количество планет 2 1 Размер планет Сопоставим с Землёй Сопоставим с Землёй Тип орбиты Короткая, устойчивая Короткая, устойчивая Метод обнаружения Транзиты (TESS, SPECULOOS) Транзиты (TESS, TRAPPIST)

Советы шаг за шагом: как наблюдать экзопланеты

Используйте официальные каталоги NASA Exoplanet Archive или Open Exoplanet Catalogue. Отслеживайте публикации миссии TESS — новые объекты появляются каждые несколько месяцев. Сравнивайте транзитные и доплеровские методы: первый показывает радиус, второй — массу. Обращайте внимание на повторные наблюдения: они подтверждают существование планет. Следите за результатами телескопа "Джеймс Уэбб" — он способен исследовать состав атмосфер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: исключать двойные звёзды из поисков планет.

Последствие: потеря уникальных данных о формировании систем.

Альтернатива: включать пары звёзд в анализ при транзитных наблюдениях.

Ошибка: полагаться на данные одного инструмента.

Последствие: высокий риск ложных сигналов.

Альтернатива: использовать сочетание космических и наземных наблюдений.

Ошибка: считать, что земной размер означает земные условия.

Последствие: неверная интерпретация плотности и состава планеты.

Альтернатива: проводить спектральный анализ и измерять массу.

А что если…

У этих планет есть атмосфера? Тогда система TOI-2267 станет идеальной лабораторией для изучения того, как каменистые планеты удерживают газовые оболочки в экстремальных условиях.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Три землеподобные планеты в одной двойной системе Трудности в измерении масс и плотностей Возможность проверки теорий образования планет Невозможно напрямую наблюдать поверхности Совмещение данных космоса и наземных телескопов Высокие требования к точности наблюдений Новый тип систем для моделирования эволюции Риск динамической нестабильности в будущем

FAQ

Что такое транзитный метод поиска планет?

Это способ, при котором фиксируются падения яркости звезды в момент прохождения планеты по её диску.

Почему двойные звёзды считались неподходящими для планет?

Гравитационные колебания между звёздами должны разрушать орбиты и мешать формированию стабильных миров.

Какие инструменты использовались в этом открытии?

Космический телескоп TESS и наземные системы SPECULOOS и TRAPPIST, наблюдающие холодные звёзды.

Можно ли изучить состав этих планет?

После определения массы и плотности телескоп "Джеймс Уэбб" сможет проанализировать спектр их атмосфер.

Мифы и правда

Миф: в двойных системах не может быть планет.

Правда: TOI-2267 доказала, что это возможно — сразу у обеих звёзд.

Миф: транзитный метод даёт все характеристики планеты.

Правда: он показывает только радиус, но не массу и не состав.

Миф: для подтверждения открытия достаточно космических данных.

Правда: без наземных наблюдений результат остаётся неподтверждённым.

Сон и психология

Открытия в двойных системах вызывают особое чувство — удивление, что упорядоченность может возникнуть даже в хаосе. Для исследователей это не только научный факт, но и напоминание, что гармония возможна даже там, где кажется, что её быть не может.

Три интересных факта

Telescopes SPECULOOS и TRAPPIST названы в честь бельгийских печений и пива. Программа SHERLOCK названа не случайно: она "ищет улики" транзитов среди миллионов кривых света. Около половины всех звёзд в Галактике — двойные или кратные системы.

Исторический контекст

До 2010-х годов учёные не фиксировали планеты, вращающиеся вокруг обеих звёзд одной пары. Первые кандидаты появлялись, но оставались неподтверждёнными. Лишь с запуском TESS и подключением наземных телескопов стало возможным точно измерить транзиты в таких сложных системах. TOI-2267 — важный шаг в понимании того, как формируются каменистые планеты в экстремальных условиях.