Космос преподнёс сюрприз: там, где должно быть разрушение, родились новые миры

Долгое время считалось, что двойные звёзды — плохое место для формирования планет. Две массивные гравитационные силы создают хаос, не давая веществу собраться в устойчивые орбиты. Однако новое открытие показывает, что даже в таких экстремальных условиях могут существовать миры, похожие на наш.
Астрономы обнаружили три планеты земного размера в двойной системе TOI-2267, находящейся примерно в 190 световых годах от Земли. Это редкий случай, когда в паре звёзд каждая имеет собственные планеты.
"Наш анализ показывает уникальное расположение планет: две планеты вращаются вокруг одной звезды, а третья — вокруг звезды-компаньона", — сказал член группы ExoTIC, Себастьян Суньига-Фернандес.
Таким образом, TOI-2267 стала первой известной системой, где транзитные планеты обращаются вокруг обеих звёзд.
TOI-2267 представляет собой компактную пару холодных звёзд, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга. В таких системах образование планет почти невозможно: гравитация должна разрушать протопланетные диски и выбрасывать планеты с орбит. Тем не менее, миры здесь не просто сформировались, но и сохранили стабильность.
"Наше открытие побило несколько рекордов, поскольку это самая компактная и холодная из известных пар звёзд с планетами, а также первая пара, в которой были зафиксированы планеты, обращающиеся вокруг обоих компонентов", — отметил соавтор исследования, Франсиско Х. Посуэлос.
Данные получены при помощи космического телескопа NASA TESS, который фиксирует мельчайшие колебания яркости звёзд, когда перед ними проходят планеты. Первые сигналы команда заметила с помощью собственного программного обеспечения SHERLOCK. Чтобы подтвердить находку, использовали наземные роботизированные телескопы SPECULOOS и TRAPPIST, способные наблюдать за тусклыми холодными звёздами. Эти инструменты позволили уточнить параметры орбит и подтвердить, что планеты действительно совершают транзиты вокруг обеих звёзд.
|Параметр
|Звезда A
|Звезда B
|Количество планет
|2
|1
|Размер планет
|Сопоставим с Землёй
|Сопоставим с Землёй
|Тип орбиты
|Короткая, устойчивая
|Короткая, устойчивая
|Метод обнаружения
|Транзиты (TESS, SPECULOOS)
|Транзиты (TESS, TRAPPIST)
Используйте официальные каталоги NASA Exoplanet Archive или Open Exoplanet Catalogue.
Отслеживайте публикации миссии TESS — новые объекты появляются каждые несколько месяцев.
Сравнивайте транзитные и доплеровские методы: первый показывает радиус, второй — массу.
Обращайте внимание на повторные наблюдения: они подтверждают существование планет.
Следите за результатами телескопа "Джеймс Уэбб" — он способен исследовать состав атмосфер.
Ошибка: исключать двойные звёзды из поисков планет.
Последствие: потеря уникальных данных о формировании систем.
Альтернатива: включать пары звёзд в анализ при транзитных наблюдениях.
Ошибка: полагаться на данные одного инструмента.
Последствие: высокий риск ложных сигналов.
Альтернатива: использовать сочетание космических и наземных наблюдений.
Ошибка: считать, что земной размер означает земные условия.
Последствие: неверная интерпретация плотности и состава планеты.
Альтернатива: проводить спектральный анализ и измерять массу.
У этих планет есть атмосфера? Тогда система TOI-2267 станет идеальной лабораторией для изучения того, как каменистые планеты удерживают газовые оболочки в экстремальных условиях.
|Плюсы
|Минусы
|Три землеподобные планеты в одной двойной системе
|Трудности в измерении масс и плотностей
|Возможность проверки теорий образования планет
|Невозможно напрямую наблюдать поверхности
|Совмещение данных космоса и наземных телескопов
|Высокие требования к точности наблюдений
|Новый тип систем для моделирования эволюции
|Риск динамической нестабильности в будущем
Что такое транзитный метод поиска планет?
Это способ, при котором фиксируются падения яркости звезды в момент прохождения планеты по её диску.
Почему двойные звёзды считались неподходящими для планет?
Гравитационные колебания между звёздами должны разрушать орбиты и мешать формированию стабильных миров.
Какие инструменты использовались в этом открытии?
Космический телескоп TESS и наземные системы SPECULOOS и TRAPPIST, наблюдающие холодные звёзды.
Можно ли изучить состав этих планет?
После определения массы и плотности телескоп "Джеймс Уэбб" сможет проанализировать спектр их атмосфер.
Миф: в двойных системах не может быть планет.
Правда: TOI-2267 доказала, что это возможно — сразу у обеих звёзд.
Миф: транзитный метод даёт все характеристики планеты.
Правда: он показывает только радиус, но не массу и не состав.
Миф: для подтверждения открытия достаточно космических данных.
Правда: без наземных наблюдений результат остаётся неподтверждённым.
Открытия в двойных системах вызывают особое чувство — удивление, что упорядоченность может возникнуть даже в хаосе. Для исследователей это не только научный факт, но и напоминание, что гармония возможна даже там, где кажется, что её быть не может.
До 2010-х годов учёные не фиксировали планеты, вращающиеся вокруг обеих звёзд одной пары. Первые кандидаты появлялись, но оставались неподтверждёнными. Лишь с запуском TESS и подключением наземных телескопов стало возможным точно измерить транзиты в таких сложных системах. TOI-2267 — важный шаг в понимании того, как формируются каменистые планеты в экстремальных условиях.
В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.