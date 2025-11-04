Гул, который невозможно заглушить: жители Невады напуганы мистическими звуками в каньонах

Жители американского штата Невада в октябре оказались свидетелями пугающего феномена. В районе озера Мид — крупнейшего водохранилища на реке Колорадо, неподалёку от Лас-Вегаса — десятки людей услышали громкие и необъяснимые звуки, разносившиеся по каньонам.

Фото: commons.wikimedia.org by Uwe Jelting, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пустыня

Оглушительный гул, металлический скрежет и низкие вибрации тревожили местных жителей несколько дней подряд. Сообщения о странных звуках массово поступали в полицию и появлялись в соцсетях, где очевидцы делились записями и догадками о происхождении этого феномена.

"Грохот был настолько мощным, что задребезжали окна и затряслось всё вокруг на много миль", — написал один из жителей Лас-Вегаса.

"Ритм звуков наводит на мысль, что это дело рук человека — похоже на работу гигантского отбойного молотка", — отметил другой очевидец.

Загадки пустыни

Первые догадки пользователей были вполне рациональными. Многие предположили, что источником может быть фрекинг — закачка жидкости под высоким давлением для добычи газа. Однако энергетические компании заявили, что в указанные дни никакие работы не проводились.

Не подтвердились и версии о газопроводе: транспортирующие организации сообщили, что выпуск газа не производился, и в системе не зафиксировано утечек.

Тем не менее, необычные звуки фиксируются в районе озера Мид не впервые. Туристы и рыбаки рассказывали, что слышали гул, завывания и металлический лязг ещё десятки лет назад, особенно в ночное время.

Почему звуки усилились именно сейчас

С началом 2010-х годов уровень воды в озере начал стремительно падать из-за засухи. Обнажившиеся берега и высохшие участки дна стали своеобразным "акустическим зеркалом" — звуки, ранее глушившиеся толщей воды, теперь отражаются от скал и разносятся по каньонам.

В 2022 году, когда водохранилище достигло исторического минимума, отдыхающие утверждали, что слышали глубокий подземный гул и лязг металла, доносившиеся с пересохших участков. Это совпадение породило волну новых слухов о "таинственных сигналах" из-под земли.

Что говорят учёные

Эксперты объясняют феномен комбинацией естественных факторов:

Эхо сильного ветра в каньонах.

Небольшие тектонические подвижки грунта.

Вибрации от плотины Гувера и близлежащих строительных площадок.

Плотина, построенная в 1930-х годах, создаёт постоянное напряжение в горных породах, а её бетонные конструкции передают низкие колебания на десятки километров. В определённых погодных условиях эти звуки могут усиливаться и напоминать механический гул.

А вот сторонники заговора уверены…

Любителям мистики такая версия кажется слишком скучной. Сторонники конспирологических теорий связывают звуки с секретными правительственными проектами, якобы проходящими под землёй. Они уверены, что в пустыне Невада ведутся подземные буровые работы или строительство военных баз, а загадочные вибрации — побочный эффект.

Недалеко от озера Мид действительно находится ** ber notorious "Зона 51"** - закрытая военная база, где, по слухам, хранятся останки инопланетных кораблей. Это расстояние — всего около 160 километров, и для многих этого достаточно, чтобы соединить факты в "цепочку".

"Они строят подземный город, чтобы подготовиться к тому, что грядёт", — писал один из пользователей Reddit.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать слухи и видео из соцсетей за доказательство.

принимать слухи и видео из соцсетей за доказательство. Последствие: распространение паники и псевдонаучных гипотез.

распространение паники и псевдонаучных гипотез. Альтернатива: сверять данные с официальными источниками и научными публикациями.

сверять данные с официальными источниками и научными публикациями. Ошибка: полностью исключать влияние природных факторов.

полностью исключать влияние природных факторов. Последствие: недооценка тектонической активности региона.

недооценка тектонической активности региона. Альтернатива: рассматривать природные и антропогенные причины совместно.

рассматривать природные и антропогенные причины совместно. Ошибка: романтизировать "необъяснимое".

романтизировать "необъяснимое". Последствие: потеря доверия к реальной науке.

потеря доверия к реальной науке. Альтернатива: развивать критическое мышление и основы геофизики.

Плюсы и минусы версий происхождения звуков

Версия Плюсы Минусы Естественная (ветер, эхо, сейсмическая активность) Научно подтверждена, объясняет регулярность явления Не объясняет уникальные "металлические" звуки Техническая (строительство, работа оборудования) Совпадает с ритмичностью звуков Нет подтверждённых работ в момент событий Конспирологическая (секретные проекты, Зона 51) Популярна в СМИ и соцсетях Нет доказательств, полностью опровергнута фактами Акустическая (влияние плотины и рельефа) Подтверждается данными акустических наблюдений Сложно объяснить, почему шумы проявляются периодами

3 интересных факта о феномене звуков Невады

Озеро Мид — крупнейшее искусственное водохранилище в США, созданное после постройки плотины Гувера в 1936 году. Уровень воды за последние 20 лет снизился почти на 50 метров — это серьёзно изменило акустику региона. Звуки, похожие на неоновые гулы и металлические раскаты, фиксировались также в пустынях Аризоны и Нью-Мексико.

FAQ — частые вопросы

Что именно слышали жители Невады?

Гул, похожий на далёкий взрыв, скрежет металла и низкие ритмичные вибрации.

Есть ли записи?

Да, десятки роликов опубликованы в соц. сетях, но эксперты считают, что часть звуков искажена из-за ветра и акустических эффектов.

Может ли это быть землетрясение?

В регионе действительно есть слабая тектоническая активность, но на момент событий сейсмографы не зафиксировали толчков.

Связано ли это с плотиной Гувера?

Возможно. Огромные бетонные конструкции создают вибрации, которые в определённых условиях усиливаются.

Стоит ли опасаться таких звуков?

Нет. Хотя они могут пугать, реальной угрозы для людей нет — это природное или инженерное явление.

Исторический контекст

Феномен "небесных звуков" известен давно. В разные эпохи люди слышали громкие гулы, будто идущие из ниоткуда, — в XVII веке их называли "небесными трубами".

В XX веке такие явления чаще связывали с взрывами метеоров, подземными толчками или резонансами в атмосфере.

В районе озера Мид необычные шумы стали фиксировать в середине XX века — вскоре после завершения строительства плотины Гувера. Тогда их объясняли движением грунта и колебаниями бетонных стен. Однако миф о "голосах пустыни" быстро стал частью местного фольклора.

Сегодня загадка звуков в Неваде объединяет науку и легенды — две противоположные стороны человеческого любопытства. Одни ищут рациональное объяснение, другие — тайну, которой хочется верить.

Необычные звуки в пустыне Невада — пример того, как одно и то же явление может рождать и научные гипотезы, и мифы. Для одних это эхо ветра и воды, для других — следы секретных экспериментов. Но, как и во многих историях, реальность, скорее всего, гораздо проще, чем её таинственные объяснения.