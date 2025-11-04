Карта будущего затопления: какие российские города исчезнут, если лёд Антарктиды рухнет

К 2300 году мир может изменить очертания своих берегов до неузнаваемости. Новое исследование учёных из Парижского университета Сорбонны показало: более половины шельфовых ледников Антарктиды находятся под угрозой полного исчезновения. Последствия этого сценария — повышение уровня мирового океана на 10 метров, исчезновение прибрежных городов и радикальная перестройка климата.
Шельфовые ледники — это огромные плавающие массивы льда, которые выступают в океан и удерживают материковый ледяной покров от стремительного сползания в море. Учёные называют их "природными подпорками" Антарктиды.
Исследование, опубликованное в журнале Nature, охватывало данные о 64 ключевых ледниках. Результаты оказались тревожными: при сохранении текущего уровня выбросов парниковых газов к 2300 году 59% шельфовых ледников станут нежизнеспособными.
"Эти ледники — жизненно важная полоса безопасности для всей Антарктиды. Их разрушение приведёт к ускорению таяния льда и глобальному подъёму уровня моря", — пояснила руководитель исследования Клара Бургард.
Если прогнозы подтвердятся, уровень океана может подняться примерно на 10 метров. Это приведёт к затоплению значительной части прибрежных регионов по всему миру.
Исследователи уточняют, что первые серьёзные последствия проявятся уже между 2085 и 2170 годами, когда скорость разрушения ледников достигнет пика.
Учёные смоделировали несколько вариантов развития событий:
Моделирование показало, что даже частичное разрушение шельфов запускает цепную реакцию: лёд материка начинает стремительно стекать в океан, повышая его уровень всё быстрее.
Таяние ускоряют не только глобальные температуры, но и менее очевидные процессы:
По словам исследователей, даже если человечество полностью остановит выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, уже запущенные процессы невозможно будет обратить вспять мгновенно.
|Сценарий
|Плюсы
|Минусы / последствия
|Оптимистичный (рост температуры до +2 °C)
|Сохраняется большая часть ледников, подъем уровня моря не превышает 1 м
|Требует радикального снижения выбросов уже в ближайшие десятилетия
|Умеренный (+5 °C)
|Частичное сохранение ледников, время на адаптацию
|Потеря прибрежных зон, вынужденная миграция населения
|Пессимистичный (+12 °C)
|Нет
|Массовое затопление, разрушение экосистем, потеря городов
Подъём уровня океана особенно опасен для низменных территорий юга России. Под водой частично могут оказаться:
Для крупных портов и сельскохозяйственных регионов это означает потерю инфраструктуры, плодородных земель и пресных источников воды.
Это часть ледяного щита, которая выходит в океан и плавает на воде, удерживая ледниковые массы от обрушения.
Повышение уровня океана затронет все низменные прибрежные регионы, включая дельту Волги и побережья Чёрного и Азовского морей.
Полностью — нет. Но можно замедлить: сокращение выбросов парниковых газов и восстановление лесов помогут стабилизировать климат.
Первые заметные изменения ожидаются уже в конце XXI века — затопления, миграция населения и изменение экосистем.
Снижение потребления энергии, сортировка отходов, сокращение использования пластика и поддержка "зелёных" инициатив.
Проблема изменения климата начала активно обсуждаться ещё в 1950-х годах, когда учёные впервые зафиксировали рост концентрации CO₂ в атмосфере. В 1988 году была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), чьи прогнозы легли в основу международных соглашений, включая Парижское климатическое соглашение 2015 года.
Однако за последние 30 лет темпы потепления превысили все ожидания. Если в середине XX века среднегодовая температура росла на 0,1 °C за десятилетие, то теперь — почти на 0,3 °C.
Исторически человечество переживало периоды похолодания и потепления, но нынешние изменения происходят в десятки раз быстрее, чем в естественных климатических циклах.
Исчезновение антарктических ледников — не сюжет фантастического фильма, а возможный сценарий нашего будущего. Если темпы выбросов останутся прежними, уже через несколько поколений часть прибрежных городов уйдёт под воду. Но у человечества ещё есть шанс замедлить этот процесс — если действовать сообща и вовремя.
