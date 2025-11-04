Карта будущего затопления: какие российские города исчезнут, если лёд Антарктиды рухнет

К 2300 году мир может изменить очертания своих берегов до неузнаваемости. Новое исследование учёных из Парижского университета Сорбонны показало: более половины шельфовых ледников Антарктиды находятся под угрозой полного исчезновения. Последствия этого сценария — повышение уровня мирового океана на 10 метров, исчезновение прибрежных городов и радикальная перестройка климата.

Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ледники Антарктиды

Антарктида теряет "щит" планеты

Шельфовые ледники — это огромные плавающие массивы льда, которые выступают в океан и удерживают материковый ледяной покров от стремительного сползания в море. Учёные называют их "природными подпорками" Антарктиды.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, охватывало данные о 64 ключевых ледниках. Результаты оказались тревожными: при сохранении текущего уровня выбросов парниковых газов к 2300 году 59% шельфовых ледников станут нежизнеспособными.

"Эти ледники — жизненно важная полоса безопасности для всей Антарктиды. Их разрушение приведёт к ускорению таяния льда и глобальному подъёму уровня моря", — пояснила руководитель исследования Клара Бургард.

Как изменится карта мира

Если прогнозы подтвердятся, уровень океана может подняться примерно на 10 метров. Это приведёт к затоплению значительной части прибрежных регионов по всему миру.

Под водой могут оказаться

южные районы России — часть Краснодарского края, Ростов-на-Дону, Астрахань;

европейские города — Лондон, Венеция, Лиссабон;

в США — почти всё побережье Флориды.

Исследователи уточняют, что первые серьёзные последствия проявятся уже между 2085 и 2170 годами, когда скорость разрушения ледников достигнет пика.

Оптимистичный и пессимистичный сценарии

Учёные смоделировали несколько вариантов развития событий:

Оптимистичный сценарий. Если глобальное потепление удастся удержать в пределах +2 °C, под угрозой окажется лишь один ледник.

Если глобальное потепление удастся удержать в пределах +2 °C, под угрозой окажется лишь один ледник. Пессимистичный сценарий. Если выбросы будут расти, температура к 2300 году повысится на 12 °C, что приведёт к обрушению 38 ледников и необратимому подъёму уровня моря.

Моделирование показало, что даже частичное разрушение шельфов запускает цепную реакцию: лёд материка начинает стремительно стекать в океан, повышая его уровень всё быстрее.

Почему ледники разрушаются быстрее, чем ожидалось

Таяние ускоряют не только глобальные температуры, но и менее очевидные процессы:

образование трещин в толще льда;

гидроразрывы, возникающие при проникновении тёплой воды в трещины;

ослабление связи между шельфами и материком;

повышение температуры океана подо льдом.

По словам исследователей, даже если человечество полностью остановит выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, уже запущенные процессы невозможно будет обратить вспять мгновенно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что последствия глобального потепления коснутся только Арктики.

считать, что последствия глобального потепления коснутся только Арктики. Последствие: игнорирование рисков для собственных регионов и инфраструктуры.

игнорирование рисков для собственных регионов и инфраструктуры. Альтернатива: адаптация прибрежных территорий и создание систем защиты от наводнений.

адаптация прибрежных территорий и создание систем защиты от наводнений. Ошибка: полагать, что у человечества есть "запас времени".

полагать, что у человечества есть "запас времени". Последствие: необратимые изменения ледников и подъем океана.

необратимые изменения ледников и подъем океана. Альтернатива: сокращение выбросов, переход на возобновляемую энергию и контроль за промышленными эмиссиями.

Плюсы и минусы сценариев

Сценарий Плюсы Минусы / последствия Оптимистичный (рост температуры до +2 °C) Сохраняется большая часть ледников, подъем уровня моря не превышает 1 м Требует радикального снижения выбросов уже в ближайшие десятилетия Умеренный (+5 °C) Частичное сохранение ледников, время на адаптацию Потеря прибрежных зон, вынужденная миграция населения Пессимистичный (+12 °C) Нет Массовое затопление, разрушение экосистем, потеря городов

Как это коснётся России

Подъём уровня океана особенно опасен для низменных территорий юга России. Под водой частично могут оказаться:

дельта Волги;

районы Астрахани;

побережье Азовского моря;

низкие участки Краснодарского края и устья Кубани.

Для крупных портов и сельскохозяйственных регионов это означает потерю инфраструктуры, плодородных земель и пресных источников воды.

3 интересных факта о шельфовых ледниках

Антарктические ледники — крупнейшие запасы пресной воды на планете. Они содержат до 70% всех запасов пресной воды Земли. Некоторые ледники двигаются со скоростью до 3 км в год. Этот процесс визуально незаметен, но масштабен. Если растает весь антарктический лёд, уровень океана поднимется более чем на 58 метров. Это полностью изменит карту континентов.

FAQ — частые вопросы

Что такое шельфовый ледник?

Это часть ледяного щита, которая выходит в океан и плавает на воде, удерживая ледниковые массы от обрушения.

Почему таяние Антарктиды влияет на Россию?

Повышение уровня океана затронет все низменные прибрежные регионы, включая дельту Волги и побережья Чёрного и Азовского морей.

Можно ли остановить этот процесс?

Полностью — нет. Но можно замедлить: сокращение выбросов парниковых газов и восстановление лесов помогут стабилизировать климат.

Когда начнутся видимые последствия?

Первые заметные изменения ожидаются уже в конце XXI века — затопления, миграция населения и изменение экосистем.

Какой вклад может внести обычный человек?

Снижение потребления энергии, сортировка отходов, сокращение использования пластика и поддержка "зелёных" инициатив.

Исторический контекст

Проблема изменения климата начала активно обсуждаться ещё в 1950-х годах, когда учёные впервые зафиксировали рост концентрации CO₂ в атмосфере. В 1988 году была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), чьи прогнозы легли в основу международных соглашений, включая Парижское климатическое соглашение 2015 года.

Однако за последние 30 лет темпы потепления превысили все ожидания. Если в середине XX века среднегодовая температура росла на 0,1 °C за десятилетие, то теперь — почти на 0,3 °C.

Исторически человечество переживало периоды похолодания и потепления, но нынешние изменения происходят в десятки раз быстрее, чем в естественных климатических циклах.

Исчезновение антарктических ледников — не сюжет фантастического фильма, а возможный сценарий нашего будущего. Если темпы выбросов останутся прежними, уже через несколько поколений часть прибрежных городов уйдёт под воду. Но у человечества ещё есть шанс замедлить этот процесс — если действовать сообща и вовремя.