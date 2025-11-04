Метеорит заговорил спустя столетие: редкий минерал помог понять рождение Солнечной системы

Почти полтора века образец хранился в коллекции Академии наук, пока под микроскопом не открылся новый секрет. Учёные обнаружили в старинном метеорите неизвестный ранее минерал, содержащий аммоний — соединение, крайне редкое для космических тел. Это открытие проливает свет на химические процессы, происходившие в ранней Солнечной системе.
Редкий метеорит Orgueil (Оргей) упал во Франции в 1864 году, а его фрагменты оказались в коллекции Российской академии наук. Долгие годы образцы тщательно изучали, ведь этот метеорит относится к классу углистых хондритов CI — самых древних и "чистых" космических пород.
Спустя 160 лет в нём обнаружили никелиевый буссенготит — минерал, в структуре которого присутствует аммоний (NH₄⁺). Это первое официальное подтверждение существования аммонийсодержащего соединения в веществе внеземного происхождения.
"Вероятно, аммоний попал на родительский астероид благодаря веществу, содержащему водяной лёд и аммоний. При дальнейших процессах на астероиде образовался такой минерал, который вместе с метеоритом попал к нам в руки", — пояснила ведущий научный сотрудник ГЕОХИ РАН Марина Иванова.
Результаты исследования опубликованы в журнале American Mineralogist.
Найденный минерал помогает учёным лучше понять химическую эволюцию ранней Солнечной системы. Углистые хондриты класса CI — редчайшие объекты: их состав наиболее близок к первичному веществу, из которого формировалось Солнце и планеты.
Аммоний в метеорите указывает на то, что в протопланетном веществе присутствовали соединения азота и воды, а значит, эти элементы могли быть ключевыми в зарождении органической химии, а возможно — и жизни.
По сути, это "всплывшее письмо из прошлого" — след того, как материя, путешествуя по ледяным астероидам, могла приносить на планеты важные химические ингредиенты.
Исследователи предполагают, что в далёком прошлом родительский астероид, из которого откололся Orgueil, содержал водяной лёд и аммоний. Под действием тепла или ударов другие элементы вступали в реакцию, и на их основе формировались сложные соединения.
Со временем, при разрушении астероида, фрагмент с новым минералом оказался на орбите Земли и вошёл в атмосферу. В 1864 году он упал близ деревни Оргей во Франции — и оказался в руках учёных.
Эти метеориты — настоящие "капсулы времени". Они содержат самые древние минералы Солнечной системы и практически не подвергались изменениям с момента её образования. В их составе — углерод, вода, аминокислоты и сложные органические соединения.
Orgueil — один из пяти известных метеоритов этого типа. Из-за своего химического сходства с солнечным веществом он считается эталоном при изучении космической материи.
|Плюсы
|Минусы / ограничения
|Подтверждает наличие аммония во внеземных условиях
|Требует дополнительной проверки и повторных анализов
|Расширяет понимание химии ранней Солнечной системы
|Образец ограничен, повторное исследование затруднено
|Подтверждает роль воды и азота в формировании органики
|Не доказывает напрямую присутствие жизни
|Дает новые методы для анализа древних метеоритов
|Исследования требуют дорогостоящего оборудования
Он относится к редкому типу углистых хондритов CI — древнейшему материалу Солнечной системы, практически не изменённому за миллиарды лет.
Аммоний указывает на наличие азота и воды — двух ключевых элементов, которые могли сыграть роль в происхождении жизни.
Нет. Это лишь свидетельство того, что необходимые химические условия существовали задолго до появления живых организмов.
Основная часть коллекции находится в Институте геохимии и аналитической химии РАН (ГЕОХИ РАН) и в музеях Европы.
Да. Учёные планируют повторный анализ изотопного состава, чтобы подтвердить происхождение найденного аммония.
Первая волна интереса к метеоритам пришлась на XIX век — именно тогда человечество осознало, что небесные камни могут рассказать о происхождении Земли. В 1803 году метеоритный дождь в Л'Эгле (Франция) убедил учёных: камни действительно падают с неба, а не рождаются вулканами.
Через шесть десятилетий, в 1864 году, во Франции упал Orgueil — один из самых загадочных метеоритов. Его тщательно изучали в Париже, Лондоне и Санкт-Петербурге, а в XX веке он стал объектом споров об органических соединениях внеземного происхождения.
И вот теперь, спустя 160 лет, этот древний метеорит снова преподнёс сюрприз. Новые методы спектроскопии и рентгеноструктурного анализа позволили "увидеть" то, что раньше оставалось скрытым.
Открытие аммонийсодержащего минерала в метеорите Orgueil — напоминание о том, что даже старые образцы могут хранить тайны Вселенной. Каждый грамм космического вещества способен рассказать новую историю — о химии, воде, азоте и, возможно, о том, как зародилась жизнь.
