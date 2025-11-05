Город, стоящий на костях: кто и зачем превратил подземный Париж в гигантскую могилу

Париж — город, где история чувствуется на каждом шагу. Но под его шумными улицами скрывается другой мир — мрачный, загадочный и притягательный. Катакомбы Парижа — настоящий подземный лабиринт, где покоятся останки шести миллионов человек. Как же каменоломни превратились в крупнейшее кладбище Европы?
История катакомб начинается с римлян, которые первыми стали добывать здесь известняк для строительства. Со временем их карьеры углублялись всё дальше, и под Парижем возникла сеть подземных тоннелей. Камень отсюда использовался при возведении Лувра, Нотр-Дама и множества других архитектурных шедевров.
К XVII веку город разросся настолько, что многие каменоломни оказались прямо под жилыми кварталами. Общая длина подземных ходов достигла почти 280 километров — целый город под городом.
В средние века усопших хоронили рядом с церквями, а церковь, получая доходы от похорон, не стремилась менять эту традицию. Постепенно кладбища, расположенные в центре Парижа, переполнились. Особенно остро проблема стояла на кладбище Невинных — старейшем и самом крупном в столице.
Здесь хоронили всех без исключения: горожан, монахов, безымянных бедняков. За века слой захоронений достигал десяти метров в глубину, а поверхность кладбища поднялась выше окружающих улиц. Летом воздух пропитывался смрадом, а подземные воды заражались продуктами разложения. Парижане начали жаловаться, но церковь и власти долгое время закрывали глаза.
Всё изменилось в 1780 году, когда обрушилась стена, отделявшая кладбище от жилых домов. Подвалы соседних зданий заполнились останками и грязью — ситуация стала невыносимой. Только тогда власти решились на радикальные меры: кладбище закрыли, а захоронения решили перенести в заброшенные каменоломни.
В 1785 году началась масштабная операция. По ночам, при свете факелов, гроб за гробом перевозили под земную поверхность. Работы длились полтора года. Так началась новая жизнь катакомб — теперь уже как подземного некрополя. На месте кладбища Невинных вскоре появился рынок, а сегодня здесь находится пересадочный узел парижского метро.
Сегодня катакомбы Парижа — одна из самых необычных достопримечательностей города. Туристы могут пройтись по двухкилометровому маршруту, где вдоль стен аккуратно уложены человеческие кости и черепа. Этот подземный музей находится под кварталом Монпарнас и официально открыт для посещения.
Сохранившаяся часть катакомб — лишь малая доля от всей подземной сети. Остальные тоннели обрушились или закрыты для доступа. Но даже этого достаточно, чтобы ощутить атмосферу подземного мира.
Однако есть и те, кто не ограничивается туристическим маршрутом. В Париже их называют катафилами — это исследователи подземелий, настоящие диггеры. Многие из них знают план катакомб наизусть и могут провести экскурсию туда, куда официальным посетителям вход запрещён.
Чтобы попасть в эти зоны, нужно пройти километры тёмных ходов, часто с низкими потолками и водой по щиколотку. Несмотря на романтику подземных приключений, подобные вылазки запрещены законом. С 1980-х годов катакомбы патрулирует специальная бригада, а нарушителям грозит штраф в 60 евро.
|Параметр
|Туристическая зона
|Неофициальные ходы
|Протяжённость
|около 2 км
|свыше 200 км
|Освещение
|искусственное
|полная темнота
|Доступ
|по билетам, через музей
|запрещён
|Безопасность
|контролируемая
|высокий риск обрушений
|Атмосфера
|музейная, познавательная
|таинственная, экстремальная
Чтобы попасть в подземный некрополь, достаточно купить билет в музей Карнавале, который управляет официальной частью катакомб. Спуск начинается с 130 ступеней вниз и заканчивается двумя залами, где можно увидеть знаменитые "стены из костей". Важно надеть удобную обувь, взять тёплую одежду и помнить: температура под землёй держится около +14 °C круглый год.
Ошибка: спускаться без гида в неофициальные тоннели.
Последствие: Потеря ориентира, риск обрушения и штраф.
Альтернатива: записаться на экскурсию с лицензированным проводником.
Ошибка: игнорировать запреты на съёмку со вспышкой.
Последствие: штраф и удаление снимков.
Альтернатива: использовать безвспышечную съёмку с высокой чувствительностью ISO.
Ошибка: посещать катакомбы людям с клаустрофобией.
Последствие: панические атаки, вынужденный подъём.
Альтернатива: виртуальный тур на сайте музея.
Вопрос безопасности остаётся открытым: часть тоннелей всё ещё нестабильна. Если власти решат ограничить доступ полностью, подземный Париж может остаться лишь в архивах и 3D-моделях. Уже сейчас инженеры создают цифровую карту катакомб, чтобы сохранить их для будущих поколений.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный исторический объект
|Холод и сырость
|Возможность увидеть архитектуру подземелий
|Ограниченный маршрут
|Атмосфера мистики
|Большие очереди
|Образовательная ценность
|Высокая влажность и узкие проходы
Общая длина тоннелей — около 280 километров, но открыто лишь 2 км.
Около шести миллионов — это жители Парижа, перезахороненные с переполненных кладбищ.
Нет, вход в туристическую зону только по билетам. Неофициальные проникновения незаконны.
Миф: катакомбы — место сатанинских ритуалов.
Правда: случаи таких обрядов единичны и не подтверждены официально.
Миф: там до сих пор живут диггеры.
Правда: некоторые катафилы действительно проводят под землёй ночи, но делают это тайно.
Миф: кости в катакомбах принадлежат преступникам.
Правда: большинство останков — обычные горожане, умершие естественной смертью.
