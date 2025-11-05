Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как Алсу изменила себя: новый образ жизни без кофе, сахара и усталости
Посланник другой стороны природы: чёрный аист появляется там, где мир ещё дышит древностью
Без запахов и майонеза: блюда, которые не испортят отношения с коллегами — идеальные обеды для офиса
Виноград не любит заботу с фанатизмом: когда укрыть, чтобы не сгнил и не замёрз
Не сидите в терминале: маршрут, который превращает пересадку в Стамбуле в мини-путешествие
Море съело историю: древнее поселение на Аляске исчезло, забрав с собой тайны Севера
Клеопатра бы позавидовала: секрет сияющей кожи растёт прямо у вас дома
Цвет из 60-х — характер вне времени: Durango возвращает культовую энергию маслкаров
Хруст снаружи, нежность внутри: обычная картошка заставит забыть про шаурму — фастфуд по-домашнему

Город, стоящий на костях: кто и зачем превратил подземный Париж в гигантскую могилу

1:59
Наука

Париж — город, где история чувствуется на каждом шагу. Но под его шумными улицами скрывается другой мир — мрачный, загадочный и притягательный. Катакомбы Парижа — настоящий подземный лабиринт, где покоятся останки шести миллионов человек. Как же каменоломни превратились в крупнейшее кладбище Европы?

Катакомбы Парижа
Фото: commons.wikimedia.org by Djtox is licensed under Attribution
Катакомбы Парижа

От древних каменоломен до подземного города

История катакомб начинается с римлян, которые первыми стали добывать здесь известняк для строительства. Со временем их карьеры углублялись всё дальше, и под Парижем возникла сеть подземных тоннелей. Камень отсюда использовался при возведении Лувра, Нотр-Дама и множества других архитектурных шедевров.

К XVII веку город разросся настолько, что многие каменоломни оказались прямо под жилыми кварталами. Общая длина подземных ходов достигла почти 280 километров — целый город под городом.

Когда кладбища перестали справляться

В средние века усопших хоронили рядом с церквями, а церковь, получая доходы от похорон, не стремилась менять эту традицию. Постепенно кладбища, расположенные в центре Парижа, переполнились. Особенно остро проблема стояла на кладбище Невинных — старейшем и самом крупном в столице.

Здесь хоронили всех без исключения: горожан, монахов, безымянных бедняков. За века слой захоронений достигал десяти метров в глубину, а поверхность кладбища поднялась выше окружающих улиц. Летом воздух пропитывался смрадом, а подземные воды заражались продуктами разложения. Парижане начали жаловаться, но церковь и власти долгое время закрывали глаза.

Катастрофа, изменившая город

Всё изменилось в 1780 году, когда обрушилась стена, отделявшая кладбище от жилых домов. Подвалы соседних зданий заполнились останками и грязью — ситуация стала невыносимой. Только тогда власти решились на радикальные меры: кладбище закрыли, а захоронения решили перенести в заброшенные каменоломни.

В 1785 году началась масштабная операция. По ночам, при свете факелов, гроб за гробом перевозили под земную поверхность. Работы длились полтора года. Так началась новая жизнь катакомб — теперь уже как подземного некрополя. На месте кладбища Невинных вскоре появился рынок, а сегодня здесь находится пересадочный узел парижского метро.

Музей мертвых

Сегодня катакомбы Парижа — одна из самых необычных достопримечательностей города. Туристы могут пройтись по двухкилометровому маршруту, где вдоль стен аккуратно уложены человеческие кости и черепа. Этот подземный музей находится под кварталом Монпарнас и официально открыт для посещения.

Сохранившаяся часть катакомб — лишь малая доля от всей подземной сети. Остальные тоннели обрушились или закрыты для доступа. Но даже этого достаточно, чтобы ощутить атмосферу подземного мира.

Кто такие катафилы

Однако есть и те, кто не ограничивается туристическим маршрутом. В Париже их называют катафилами — это исследователи подземелий, настоящие диггеры. Многие из них знают план катакомб наизусть и могут провести экскурсию туда, куда официальным посетителям вход запрещён.

Чтобы попасть в эти зоны, нужно пройти километры тёмных ходов, часто с низкими потолками и водой по щиколотку. Несмотря на романтику подземных приключений, подобные вылазки запрещены законом. С 1980-х годов катакомбы патрулирует специальная бригада, а нарушителям грозит штраф в 60 евро.

Туристическая зона и дикая часть катакомб

Параметр Туристическая зона Неофициальные ходы
Протяжённость около 2 км свыше 200 км
Освещение искусственное полная темнота
Доступ по билетам, через музей запрещён
Безопасность контролируемая высокий риск обрушений
Атмосфера музейная, познавательная таинственная, экстремальная

Как спуститься в катакомбы легально

Чтобы попасть в подземный некрополь, достаточно купить билет в музей Карнавале, который управляет официальной частью катакомб. Спуск начинается с 130 ступеней вниз и заканчивается двумя залами, где можно увидеть знаменитые "стены из костей". Важно надеть удобную обувь, взять тёплую одежду и помнить: температура под землёй держится около +14 °C круглый год.

Советы шаг за шагом

  • Купите билет онлайн, чтобы избежать очередей.
  • Возьмите фонарик — даже при освещении атмосфера там полумрачная.
  • Не трогайте экспонаты: за это можно получить штраф.
  • Не пытайтесь проникнуть в закрытые части катакомб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спускаться без гида в неофициальные тоннели.
    Последствие: Потеря ориентира, риск обрушения и штраф.
    Альтернатива: записаться на экскурсию с лицензированным проводником.

  • Ошибка: игнорировать запреты на съёмку со вспышкой.
    Последствие: штраф и удаление снимков.
    Альтернатива: использовать безвспышечную съёмку с высокой чувствительностью ISO.

  • Ошибка: посещать катакомбы людям с клаустрофобией.
    Последствие: панические атаки, вынужденный подъём.
    Альтернатива: виртуальный тур на сайте музея.

А что если катакомбы закроют навсегда

Вопрос безопасности остаётся открытым: часть тоннелей всё ещё нестабильна. Если власти решат ограничить доступ полностью, подземный Париж может остаться лишь в архивах и 3D-моделях. Уже сейчас инженеры создают цифровую карту катакомб, чтобы сохранить их для будущих поколений.

Плюсы и минусы подземного музея

Плюсы Минусы
Уникальный исторический объект Холод и сырость
Возможность увидеть архитектуру подземелий Ограниченный маршрут
Атмосфера мистики Большие очереди
Образовательная ценность Высокая влажность и узкие проходы

FAQ

Какой протяжённости катакомбы Парижа

Общая длина тоннелей — около 280 километров, но открыто лишь 2 км.

Сколько человек покоится в катакомбах

Около шести миллионов — это жители Парижа, перезахороненные с переполненных кладбищ.

Можно ли попасть туда бесплатно

Нет, вход в туристическую зону только по билетам. Неофициальные проникновения незаконны.

Мифы и правда

  • Миф: катакомбы — место сатанинских ритуалов.
    Правда: случаи таких обрядов единичны и не подтверждены официально.

  • Миф: там до сих пор живут диггеры.
    Правда: некоторые катафилы действительно проводят под землёй ночи, но делают это тайно.

  • Миф: кости в катакомбах принадлежат преступникам.
    Правда: большинство останков — обычные горожане, умершие естественной смертью.

Три интересных факта

  • Во время Второй мировой войны часть катакомб использовалась Сопротивлением как тайное убежище.
  • В 2004 году полиция обнаружила под землёй целый кинозал с баром и электричеством.
  • Ежегодно катакомбы посещают около полумиллиона туристов, и интерес к ним не снижается.

Исторический контекст

  • 1780 год: обрушение стены кладбища Невинных, ставшее причиной создания оссуария.
  • 1785-1787 годы: массовое перенесение останков в каменоломни.
  • 1809 год: открытие катакомб для первых официальных экскурсий.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Три красных флага, которые говорят о проблемах с вашей управляющей компанией — как не допустить ошибок Валерия Жемчугова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Клеопатра бы позавидовала: секрет сияющей кожи растёт прямо у вас дома
33 квадрата и прогулки по кругу: почему городская собака тихо сходит с ума
Цвет из 60-х — характер вне времени: Durango возвращает культовую энергию маслкаров
Хруст снаружи, нежность внутри: обычная картошка заставит забыть про шаурму — фастфуд по-домашнему
Крылья длиной в два метра и взгляд сквозь бурю: кто правит горами и степями Сибири
Время переобуваться: когда за летнюю резину начнут выписывать штрафы
На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Мелкие частицы — большие проблемы: как загрязнённый воздух провоцирует агрессивный рак груди
Рубль победил природу: россияне готовы к экологии только на словах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.