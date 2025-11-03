От героизма до галлюцинаций: как 60 часов без сна превратились в научную сенсацию

В 1920-е годы Америка жила идеей прогресса: фабрики работали круглосуточно, студенты соревновались за место под солнцем, а учёные пытались понять, где предел человеческих возможностей. Именно в эту эпоху профессор Фредерик Август Мосс решил провести необычный эксперимент, который навсегда изменил наше отношение ко сну.
Мосс преподавал в одном из ведущих американских университетов и видел, как многие студенты-медики бросают учёбу после первого курса. Причина — перегрузка, стресс и недосып. Чтобы отбирать тех, кто справится с давлением, Мосс создал Scholastic Aptitude Test for Medical Students (MCAT) — тест, который стал стандартом для поступления в медшколы США.
Однако сам учёный пошёл дальше. Его интересовало, насколько сон влияет на когнитивные способности — внимание, память и скорость реакции. Так в 1925 году родилась идея эксперимента с семью добровольцами.
Семь студентов — пятеро мужчин и две женщины — согласились провести 60 часов без сна. Среди них были Луиза Омвейк и Тельма Хант, которым суждено было стать выдающимися психологами. Эксперимент проходил в лаборатории, где участники решали логические задачи, писали тесты и даже читали вслух, пока ассистенты наблюдали за их состоянием.
К концу второго дня студенты начинали путать слова, реагировали медленнее и теряли чувство времени. Некоторые видели миражи, другие — беспричинно смеялись. Но никто не уснул. Это стало сенсацией для научного сообщества: до того момента считалось, что без сна человек не может продержаться дольше 36 часов.
1920-е годы были эпохой, когда сон считали слабостью. Газеты публиковали истории бизнесменов, спящих по четыре часа в сутки, а лозунг "успеть всё" звучал повсюду. Мосс разделял этот дух времени. Он утверждал, что чрезмерный сон делает людей "вялыми и неэффективными", и считал, что дисциплина важнее отдыха. Но не все учёные соглашались с ним.
"Сон — это не потеря времени, а инструмент восстановления мозга", — отметил нейрофизиолог Уильям Демент.
Со временем именно точка зрения Демента взяла верх. Уже к середине XX века исследования показали: хронический недосып разрушает нервную систему и повышает риск серьёзных заболеваний.
Современная наука подтвердила, что во сне мозг не отдыхает — он работает. В этот момент происходит консолидация памяти: информация, полученная днём, переносится в долговременное хранилище. Параллельно активируется глимфатическая система, которая очищает мозг от токсинов, накопленных в течение дня. Отсюда — чувство свежести после полноценного сна.
Учёные также выяснили, что фазы сна различаются по функциям. Быстрый сон помогает сохранять эмоциональное равновесие, медленный — восстанавливает физические силы. Нарушение этих циклов приводит к тревожности, перепадам настроения и проблемам с концентрацией.
По данным Национального фонда сна, взрослому человеку необходимо 7-9 часов сна. При этом важна не только продолжительность, но и регулярность. Люди, которые ложатся и встают в разное время, чаще страдают от ожирения, гипертонии и депрессии.
|Количество сна
|Состояние организма
|Последствия
|Менее 5 часов
|Недосып
|Утомляемость, раздражительность, ослабленный иммунитет
|6-7 часов
|Умеренный режим
|Оптимальная продуктивность
|8-9 часов
|Полный отдых
|Стабильная память, здоровое сердце
|Более 10 часов
|Избыточный сон
|Риск метаболических нарушений, апатия
Создайте ритуал сна. Откажитесь от гаджетов за час до сна, используйте мягкий свет и расслабляющую музыку.
Поддерживайте температуру. Комфортная температура для сна — около 18-20°C.
Выбирайте правильное постельное бельё. Натуральные ткани, например хлопок или бамбук, помогают телу "дышать".
Используйте фитнес-трекер. Он поможет отслеживать фазы сна и корректировать режим.
Не злоупотребляйте кофеином. Последнюю чашку кофе лучше выпить не позже 15:00.
Ошибка: Спать только по выходным.
Последствие: Сбивается биоритм, растёт уровень стресса.
Альтернатива: Установите фиксированное время подъёма, даже в выходные.
Ошибка: Засыпать с телефоном в руке.
Последствие: Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина.
Альтернатива: Перейдите на аудиокнигу или бумажную книгу.
Ошибка: Пить алкоголь для сна.
Последствие: Нарушается структура сна.
Альтернатива: Травяной чай с ромашкой или мелиссой.
Парадоксально, но избыток сна может быть не менее вреден, чем его нехватка. Эпидемиологические исследования показывают, что те, кто спит более десяти часов, чаще сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. Учёные объясняют это тем, что длительный сон — не причина, а следствие скрытых заболеваний.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает внимание и память
|Может нарушить ночной сон
|Снижает уровень стресса
|При слишком долгом сне — сонливость
|Подходит для офисных работников
|Не всем удаётся вписать в график
Как выбрать подушку для качественного сна?
Лучше выбирать ортопедическую подушку средней жёсткости, которая поддерживает шейный отдел позвоночника.
Можно ли компенсировать недосып?
Частично — да. Один-два дня более долгого сна помогут восстановить энергию, но не заменят полноценного режима.
Что лучше: рано ложиться или спать дольше утром?
Ранний отход ко сну предпочтительнее — он соответствует естественным биоритмам и улучшает качество сна.
Миф: Сон можно "наверстать" в выходные.
Правда: Организм не умеет компенсировать потерянные часы сна заранее.
Миф: Чем старше человек, тем меньше сна ему нужно.
Правда: Потребность во сне остаётся прежней, просто снижается его глубина.
Миф: Если уснул быстро, значит, всё в порядке.
Правда: Мгновенное засыпание может быть признаком хронической усталости.
Недостаток сна влияет на эмоциональную сферу не меньше, чем на физическое здоровье. Исследования показывают, что люди, спящие менее шести часов, чаще страдают тревожностью и выгоранием. Сон регулирует уровень серотонина — гормона счастья, поэтому стабильный режим помогает сохранять позитивный настрой.
Самый длительный эксперимент по бодрствованию длился 264 часа — более 11 суток.
Во время фазы быстрого сна мозг активен почти так же, как во время бодрствования.
Люди, которые спят меньше шести часов, потребляют в среднем на 200 калорий больше в день.
Эксперимент Мосса стал частью культурной дискуссии о границах человеческой выносливости. В ту же эпоху велись опыты по длительным полётам, марафонам и непрерывной работе на заводах. Но именно эксперименты со сном показали: даже в век технологий человеческая природа остаётся неизменной — без отдыха ни разум, ни тело не способны работать бесконечно.
