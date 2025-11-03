От героизма до галлюцинаций: как 60 часов без сна превратились в научную сенсацию

8:31 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1920-е годы Америка жила идеей прогресса: фабрики работали круглосуточно, студенты соревновались за место под солнцем, а учёные пытались понять, где предел человеческих возможностей. Именно в эту эпоху профессор Фредерик Август Мосс решил провести необычный эксперимент, который навсегда изменил наше отношение ко сну.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Как появился тест MCAT

Мосс преподавал в одном из ведущих американских университетов и видел, как многие студенты-медики бросают учёбу после первого курса. Причина — перегрузка, стресс и недосып. Чтобы отбирать тех, кто справится с давлением, Мосс создал Scholastic Aptitude Test for Medical Students (MCAT) — тест, который стал стандартом для поступления в медшколы США.

Однако сам учёный пошёл дальше. Его интересовало, насколько сон влияет на когнитивные способности — внимание, память и скорость реакции. Так в 1925 году родилась идея эксперимента с семью добровольцами.

60 часов без сна

Семь студентов — пятеро мужчин и две женщины — согласились провести 60 часов без сна. Среди них были Луиза Омвейк и Тельма Хант, которым суждено было стать выдающимися психологами. Эксперимент проходил в лаборатории, где участники решали логические задачи, писали тесты и даже читали вслух, пока ассистенты наблюдали за их состоянием.

К концу второго дня студенты начинали путать слова, реагировали медленнее и теряли чувство времени. Некоторые видели миражи, другие — беспричинно смеялись. Но никто не уснул. Это стало сенсацией для научного сообщества: до того момента считалось, что без сна человек не может продержаться дольше 36 часов.

Почему Мосс считал, что сна слишком много

1920-е годы были эпохой, когда сон считали слабостью. Газеты публиковали истории бизнесменов, спящих по четыре часа в сутки, а лозунг "успеть всё" звучал повсюду. Мосс разделял этот дух времени. Он утверждал, что чрезмерный сон делает людей "вялыми и неэффективными", и считал, что дисциплина важнее отдыха. Но не все учёные соглашались с ним.

"Сон — это не потеря времени, а инструмент восстановления мозга", — отметил нейрофизиолог Уильям Демент.

Со временем именно точка зрения Демента взяла верх. Уже к середине XX века исследования показали: хронический недосып разрушает нервную систему и повышает риск серьёзных заболеваний.

Как сон влияет на мозг

Современная наука подтвердила, что во сне мозг не отдыхает — он работает. В этот момент происходит консолидация памяти: информация, полученная днём, переносится в долговременное хранилище. Параллельно активируется глимфатическая система, которая очищает мозг от токсинов, накопленных в течение дня. Отсюда — чувство свежести после полноценного сна.

Учёные также выяснили, что фазы сна различаются по функциям. Быстрый сон помогает сохранять эмоциональное равновесие, медленный — восстанавливает физические силы. Нарушение этих циклов приводит к тревожности, перепадам настроения и проблемам с концентрацией.

Сколько нужно спать на самом деле

По данным Национального фонда сна, взрослому человеку необходимо 7-9 часов сна. При этом важна не только продолжительность, но и регулярность. Люди, которые ложатся и встают в разное время, чаще страдают от ожирения, гипертонии и депрессии.

Таблица "Сравнение": продолжительность сна и последствия

Количество сна Состояние организма Последствия Менее 5 часов Недосып Утомляемость, раздражительность, ослабленный иммунитет 6-7 часов Умеренный режим Оптимальная продуктивность 8-9 часов Полный отдых Стабильная память, здоровое сердце Более 10 часов Избыточный сон Риск метаболических нарушений, апатия

Советы шаг за шагом: как улучшить сон

Создайте ритуал сна. Откажитесь от гаджетов за час до сна, используйте мягкий свет и расслабляющую музыку. Поддерживайте температуру. Комфортная температура для сна — около 18-20°C. Выбирайте правильное постельное бельё. Натуральные ткани, например хлопок или бамбук, помогают телу "дышать". Используйте фитнес-трекер. Он поможет отслеживать фазы сна и корректировать режим. Не злоупотребляйте кофеином. Последнюю чашку кофе лучше выпить не позже 15:00.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Спать только по выходным.

Последствие: Сбивается биоритм, растёт уровень стресса.

Альтернатива: Установите фиксированное время подъёма, даже в выходные.

Ошибка: Засыпать с телефоном в руке.

Последствие: Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина.

Альтернатива: Перейдите на аудиокнигу или бумажную книгу.

Ошибка: Пить алкоголь для сна.

Последствие: Нарушается структура сна.

Альтернатива: Травяной чай с ромашкой или мелиссой.

А что если спать слишком много?

Парадоксально, но избыток сна может быть не менее вреден, чем его нехватка. Эпидемиологические исследования показывают, что те, кто спит более десяти часов, чаще сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. Учёные объясняют это тем, что длительный сон — не причина, а следствие скрытых заболеваний.

Плюсы и минусы дневного сна

Плюсы Минусы Повышает внимание и память Может нарушить ночной сон Снижает уровень стресса При слишком долгом сне — сонливость Подходит для офисных работников Не всем удаётся вписать в график

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как выбрать подушку для качественного сна?

Лучше выбирать ортопедическую подушку средней жёсткости, которая поддерживает шейный отдел позвоночника.

Можно ли компенсировать недосып?

Частично — да. Один-два дня более долгого сна помогут восстановить энергию, но не заменят полноценного режима.

Что лучше: рано ложиться или спать дольше утром?

Ранний отход ко сну предпочтительнее — он соответствует естественным биоритмам и улучшает качество сна.

Мифы и правда о сне

Миф: Сон можно "наверстать" в выходные.

Правда: Организм не умеет компенсировать потерянные часы сна заранее.

Миф: Чем старше человек, тем меньше сна ему нужно.

Правда: Потребность во сне остаётся прежней, просто снижается его глубина.

Миф: Если уснул быстро, значит, всё в порядке.

Правда: Мгновенное засыпание может быть признаком хронической усталости.

Сон и психология

Недостаток сна влияет на эмоциональную сферу не меньше, чем на физическое здоровье. Исследования показывают, что люди, спящие менее шести часов, чаще страдают тревожностью и выгоранием. Сон регулирует уровень серотонина — гормона счастья, поэтому стабильный режим помогает сохранять позитивный настрой.

Интересные факты

Самый длительный эксперимент по бодрствованию длился 264 часа — более 11 суток. Во время фазы быстрого сна мозг активен почти так же, как во время бодрствования. Люди, которые спят меньше шести часов, потребляют в среднем на 200 калорий больше в день.

Исторический контекст

Эксперимент Мосса стал частью культурной дискуссии о границах человеческой выносливости. В ту же эпоху велись опыты по длительным полётам, марафонам и непрерывной работе на заводах. Но именно эксперименты со сном показали: даже в век технологий человеческая природа остаётся неизменной — без отдыха ни разум, ни тело не способны работать бесконечно.