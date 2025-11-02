Секрет раскрыт? Российские ученые нашли объяснение аномалии межзвездного объекта 3I/ATLAS

Наука

Российские учёные из Института космических исследований РАН предположили, что загадочное негравитационное ускорение межзвёздного объекта 3I/ATLAS может быть связано не с искусственным происхождением, как ранее заявляли некоторые зарубежные исследователи, а с воздействием солнечных вспышек.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Звездное небо над Шиханом

Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.

Что известно об аномальном ускорении

Межзвёздный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля с помощью сети телескопов NASA. Он вторгся в Солнечную систему и 29 октября достиг перигелия — точки наибольшего приближения к Солнцу. Однако за несколько дней до этого астрономы зафиксировали странные изменения в его траектории.

Гарвардский астрофизик Ави Леб предположил, что наблюдаемое ускорение может указывать на искусственную природу объекта — например, на то, что он является частью инопланетного аппарата.

"Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS, сообщения о котором поступают, может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около 10 дней назад во время приближения объекта к перигелию", — говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Версия российских учёных

Согласно данным лаборатории, с 23 по 27 октября по траектории движения 3I/ATLAS действительно прошли как минимум пять мощных солнечных выбросов. Потоки плазмы могли нарушить структуру кометного хвоста и повлиять на динамику газовых выбросов с поверхности объекта. Эти процессы, считают специалисты, и вызвали наблюдаемое ускорение, не объясняемое гравитацией планет и Солнца.

Российские астрономы подчёркивают, что подобное поведение не является уникальным — нечто подобное ранее наблюдалось и у других комет при их прохождении рядом со звёздами, когда солнечная активность влияет на их траекторию и яркость.

Научная дискуссия продолжается

Напомним, что Ави Леб, известный своими смелыми гипотезами, ранее предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, созданным внеземной цивилизацией. Подобное заявление он делал и в 2018 году в отношении объекта Оумуамуа, также имевшего атипичное ускорение. Однако большинство исследователей считают эти предположения маловероятными и объясняют эффект естественными физическими процессами.

Российские специалисты призывают дождаться дополнительных наблюдений и уточнённых данных с телескопов, чтобы точно определить природу объекта. Наблюдения за 3I/ATLAS продолжаются, и в ближайшие месяцы учёные ожидают получить новые результаты спектрального анализа.