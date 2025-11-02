Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
92% экспорта в одни руки: виноград из Грузии вновь появился на столах россиян
Дибров бросил камень, но бывшая жена ответила с африканской иронией: вот что она написала
Невероятная история от Паршуты: почему её любимые серьги отправились на свалку
Мозг растёт вместе с мышцами: как интенсивные тренировки запускают нейрогенез
Утренний сюрприз на весах: килограмм исчез — ликовать рано? Вот что скрывается за цифрами
Идеальное время для тренировки существует — вот как его определить
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Диван снова как новый за 10 минут: неожиданный трюк, который заменяет химчистку
Сапоги, которые работают вместо диеты: лайфхак стилистов для идеального силуэта

Молекула в крови раскрывает секрет долголетия: старение под контролем

2:47
Наука

Возрастные перемены затрагивают организм целиком — от видимых следов на коже до скрытых сдвигов в тканях. Седеющие волосы и складки на лице часто сигнализируют о параллельных процессах в сердце, печени или сосудах.

Анемия в клетках крови
Фото: Own work by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анемия в клетках крови

Такие проявления подчеркивают единство тела: когда одна часть слабеет, цепная реакция затрагивает все. Это не разрозненные события, а гармоничный, но неизбежный дрейф ко всеобщему угасанию.

Датчик метаболизма в фокусе

Специалисты из Университета Цукуба углубились в роль белка CtBP2, известного как индикатор метаболических флуктуаций. Ранее работы связывали его снижение с избыточным весом и риском синдрома нарушения обмена веществ. Активация этой молекулы, напротив, демонстрировала положительный эффект, нормализуя процессы в клетках. Исследователи расширили анализ, выявив неожиданный аспект: CtBP2, ранее считавшийся строго внутриклеточным, выходит в системный кровоток при стимуляции. В активном состоянии он координирует обмен веществ на уровне всего тела, предотвращая хаос.

Снижение как сигнал тревоги

Нарушение баланса CtBP2 провоцирует каскад возрастных проблем, подтверждая системный характер увядания. Команда разработала технику оценки его концентрации в плазме, которая показала четкую тенденцию: с годами уровень падает. У потомков центенариев, напротив, маркер держится высоко, намекая на генетический фактор выносливости. А вот при тяжелых формах диабета цифры резко низкие, что усиливает связь с хроническими недугами. Такие паттерны позволяют использовать CtBP2 как инструмент диагностики общего тонуса и биологического возраста.

Путь к персонализированной защите

Открытия открывают горизонты для профилактики: мониторинг маркера поможет отслеживать траекторию старения и корректировать образ жизни. В перспективе — эксперименты по безопасному подъему его уровня, чтобы притормозить деградацию и поднять качество лет. Это шаг к индивидуальным планам, где наука вмешивается в неизбежное, превращая его в управляемый процесс.

  • Связь с ожирением: снижение CtBP2 усиливает метаболический синдром.
  • Выход в кровь: активная форма координирует обмен веществ системно.
  • Корреляция с возрастом: уровень падает, но выше у долгожителей.
  • Диагностика: низкие значения при осложнениях диабета.
  • Потенциал: биомаркер для терапии и мониторинга старения.
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Авто
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Последние материалы
Конфликт на съёмках Очень странных дел: почему Милли Бобби Браун подала жалобу на Дэвида Харбора
Техническая сера остаётся в стране: экспортные поставки приостанавливаются
Хватит болеть каждую осень: 6 шагов, которые реально помогут победить ОРВИ
Королевский побег: в чём секрет спешного переезда принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Наследники Майкла Джексона на грани разорения: кто угрожает состоянию певца
В холодильнике живёт аромат осени: тыквенное пюре ждёт своего второго шанса
Танец педалей и селектора: одно неверное движение разрушает дуэт машины и водителя
Дьявольский Шаман: юная фанатка удивила певца сюрпризом с Мизулиной — такого он не ожидал
Из одной косточки — аромат на весь дом: секрет выращивания лимона на подоконнике
Молекула в крови раскрывает секрет долголетия: старение под контролем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.