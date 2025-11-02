Молекула в крови раскрывает секрет долголетия: старение под контролем

Возрастные перемены затрагивают организм целиком — от видимых следов на коже до скрытых сдвигов в тканях. Седеющие волосы и складки на лице часто сигнализируют о параллельных процессах в сердце, печени или сосудах.

Фото: Own work by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анемия в клетках крови

Такие проявления подчеркивают единство тела: когда одна часть слабеет, цепная реакция затрагивает все. Это не разрозненные события, а гармоничный, но неизбежный дрейф ко всеобщему угасанию.

Датчик метаболизма в фокусе

Специалисты из Университета Цукуба углубились в роль белка CtBP2, известного как индикатор метаболических флуктуаций. Ранее работы связывали его снижение с избыточным весом и риском синдрома нарушения обмена веществ. Активация этой молекулы, напротив, демонстрировала положительный эффект, нормализуя процессы в клетках. Исследователи расширили анализ, выявив неожиданный аспект: CtBP2, ранее считавшийся строго внутриклеточным, выходит в системный кровоток при стимуляции. В активном состоянии он координирует обмен веществ на уровне всего тела, предотвращая хаос.

Снижение как сигнал тревоги

Нарушение баланса CtBP2 провоцирует каскад возрастных проблем, подтверждая системный характер увядания. Команда разработала технику оценки его концентрации в плазме, которая показала четкую тенденцию: с годами уровень падает. У потомков центенариев, напротив, маркер держится высоко, намекая на генетический фактор выносливости. А вот при тяжелых формах диабета цифры резко низкие, что усиливает связь с хроническими недугами. Такие паттерны позволяют использовать CtBP2 как инструмент диагностики общего тонуса и биологического возраста.

Путь к персонализированной защите

Открытия открывают горизонты для профилактики: мониторинг маркера поможет отслеживать траекторию старения и корректировать образ жизни. В перспективе — эксперименты по безопасному подъему его уровня, чтобы притормозить деградацию и поднять качество лет. Это шаг к индивидуальным планам, где наука вмешивается в неизбежное, превращая его в управляемый процесс.