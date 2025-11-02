Жуткая красота Вселенной: телескоп сфотографировал туманность-монстра

К празднику Хэллоуина астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) в Паранале, Чили, запечатлели зловещий силуэт в ночном небе: гигантское скопление газа и пыли, напоминающее крылатого хищника.
Обзорный телескоп VLT (VST) с его широким углом зрения уловил эту эфемерную фигуру, парящую на фоне южных созвездий. Облако, удалённое на десять тысяч световых лет, словно выслеживает светящийся ореол над собой, добавляя мистики в картину.
Призрачный силуэт в пустыне Атакама
Расположенное между созвездиями Циркуль и Норма, это образование занимает на небосводе площадь, вчетверо превосходящую диск полной Луны. В реальности это плодородный уголок космоса — зона активного звездообразования, где плотные массы вещества рождают новые светила. Энергия от молодых звёзд зажигает атомы водорода, заливая сцену рубиновым сиянием. Тёмные, нитевидные структуры, словно костяк, поглощают свет из-за микроскопических пылевых частиц, создавая драматические контуры тени.
Крылья и туловище из газа
Среди скоплений в этой зоне выделяются RCW 94 и RCW 95 — самые яркие элементы. Первое формирует правое крыло "твари", второе — её корпус. Остальные фрагменты пока безымянны, усиливая ауру загадочности. Изображение собрано на телескопе VST, принадлежащем Итальянскому национальному институту астрофизики (INAF) и размещённом в обсерватории Параналь. С его 268-мегапиксельной камерой OmegaCAM инструмент мастерски фиксирует обширные панорамы, раскрывая такие завораживающие формы.
Мозаика света и теней
Для создания этого колоритного портрета комбинировали снимки в разных спектрах. Красные акценты, видимые глазу, пойманы в обзоре VPHAS+ - проекте по картированию галактической плоскости и выпуклости Млечного Пути. Инфракрасные слои из телескопа VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) ESO, взятые в рамках опроса VVV о переменных в Галактике, проясняют глубины самых густых зон. Оба источника открыты для публики, приглашая всех нырнуть в эту гипнотическую бездну.
Призыв к звёздным странствиям
Подробности туманности манят заглянуть глубже: тени скрывают рождение миров, а цвета — химию космоса. В духе Хэллоуина это напоминание о тёмных чарах Вселенной, где любопытство — лучший компас. Пусть ночное небо вдохновит на новые открытия.
