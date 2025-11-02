Ядовитый пришелец из юга: нечто из глубин плывет к Японии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:42
Наука

Студенты Университета Тохоку наткнулись на сенсацию в прибрежных водах северо-востока Японии: ранее неизвестный вид ядовитых физалий, известных как португальские кораблики.

Медуза
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медуза

Это открытие подчеркивает, как потепление океанов и сдвиги в морских потоках расширяют границы обитания обитателей глубин. Результаты работы, вышедшие 30 октября 2025 года в журнале Frontiers in Marine Science (раздел Marine Molecular Biology and Ecology), фиксируют дебют японского представителя рода Physalia.

Неожиданный гость в заливе

Во время рутинных наблюдений в заливе Сендай Ёсики Очиай, один из соавторов, углядел необычное синее образование, не встречавшееся ранее в этих краях. Он аккуратно упаковал находку в герметичный контейнер, вернулся на водном мотоцикле в лабораторию и запустил цепочку событий, приведшую к описанию вида. Профессор Шерил Эймс из Высшей школы агрономии и Передового института мониторинга морских экосистем отметила, что новичка окрестили Physalia mikazuki — в честь легендарного феодала Датэ Масамунэ, чей шлем украшал символ полумесяца, напоминающий форму колонии.

Разбор по частям: от морфологии к ДНК

Чаникарн Йонгстар, ведущий автор, потратила немало усилий на детальный разбор строения, отличающегося от четырех тропических аналогов. Она сравнивала элементы с историческими рисунками, где анатомия фиксировалась вручную, преодолевая хаос извилистых отростков. В Японии давно обитает Physalia utriculus, от Окинавы до залива Сагами, но генетический скрининг с мировыми базами выявил пересечение ареалов с микандзуки. Оказывается, колонии соседствовали незаметно, пока одна не мигрировала севернее.

Течения как проводники

Кей Хлоя Тан, специалист по генетике, подтвердила новизну через морфологию и последовательности ДНК, отличные от южных родственников. Чтобы разгадать маршрут, команда запустила симуляции дрейфа, моделируя путь пассивных организмов. Мухаммад Иззат Нуграха описал процесс как высвобождение цветных шаров в потоках, отслеживая их траекторию. Вычисления указали на роль теплого Куросио, чьи ветви теперь тянутся дальше из-за аномальной жары поверхности, доставляя гостей в Сендай. Такие инсайты освещают влияние климатических сдвигов на миграции.

Угроза в яркой обертке

Открытие акцентирует нужду в бдительном патрулировании берегов и просвещении населения. Длинные щупальца способны жалить на расстоянии, вызывая острую боль, так что слежка спасает отдыхающих и расширяет знания об акваториях. Аяне Тоцу подчеркнула, что за пугающей внешностью скрывается изысканная красота, достойная глубокого изучения и систематики. Проект реализован при гранте WPI-AIMEC и доступен в открытом формате благодаря фонду Университета Тохоку 2025 года.

  • Новый вид: Physalia mikazuki в заливе Сендай, Тохоку.
  • Отличия: уникальные структуры тела, подтвержденные ДНК и морфологией.
  • Миграция: через течение Куросио из-за потепления моря.
  • Ареал: пересечение с Physalia utriculus от Окинавы до Сагами.
  • Публикация: Frontiers in Marine Science, 30 октября 2025 года.
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
