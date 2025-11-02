Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика

2 миллиона лет назад: найден секрет древних людей, который всё меняет

4:11
Наука

Почти век назад окаменелости Paranthropus robustus, крепкого предка из семейства гоминид, заворожили специалистов своей мощью.

Череп
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Череп

Этот двуногий обитатель юга Африки обладал массивными челюстями и зубами с плотной эмалью, идеальными для грубой растительной пищи. По оценкам, он населял континент между 2,25 и 1,7 миллиона лет назад. Находки из этих земель рисуют панораму ранних этапов эволюции: от австралопитеков вроде африканского или седибы до более поздних форм, включая умелого человека и, наконец, Homo sapiens, появившегося здесь около 153 тысяч лет назад. Эти реликвии фиксируют переходы — от прямохождения к созданию инструментов и росту мозга.

Вопросы, висящие в воздухе

С момента открытия в 1938 году в ЮАР парантроп вызывал споры: чем он отличался от сородичей? Были ли вариации в габаритах признаком полового диморфизма или намеком на разные популяции? Какие молекулярные черты разграничивали его от других гоминид и ранних Homo? Тропический климат Африки губит ДНК, так что ученые обратились к альтернативе — анализу древних белков. Группа из Африки и Европы извлекла их из эмали четырех зубов из пещеры Сварткранс в "Колыбели человечества". В отличие от генов, протеины держатся крепче, интегрируясь в минералы и выдерживая века.

Молекулярный прорыв в эмали

Анализ позволил установить пол: два образца — мужские, два — женские. Это одни из древнейших биохимических следов с африканского континента, помогающие переосмыслить разнообразие предков. Последовательности выявили любопытные вариации в гене, кодирующем эмелин — строитель эмали. У двух находок последовательность совпадала с той, что у современных приматов, а у других — была уникальной для парантропа. Удивительнее всего, один экземпляр нес обе формы аминокислот, указывая на гетерозиготность — наличие двух аллелей в геноме — впервые зафиксированное в белках двухмиллионной давности.

Разветвленная ветвь эволюции

Изменения в протеинах намекают на расхождения линий. То, что приняли за мутацию вида, оказалось неоднородным внутри группы, предполагая не монолитный парантроп, а скрещивание популяций. Сочетая эти данные с анатомическими чертами, специалисты уточняют связи ранних гоминид. Планы включают обследование дополнительных реликвий из других уголков ЮАР, чтобы подтвердить гипотезы и углубить картину.

Наследие под охраной

Команда строго следовала нормам ЮАР, минимизируя отбор проб и возвращая артефакты. Африканские лаборатории и местные коллеги были в центре процесса, укрепляя связь между открытиями и регионом. Такие подходы меняют палеонтологию, делая ее инклюзивной: наращивают экспертизу на месте, строят партнерства и обеспечивают, чтобы знания служили источникам.

Горизонт новых открытий

Интеграция молекулярных и морфологических аспектов рождает свежую схему для разбора древнего разнообразия. Результаты рисуют эволюцию как лабиринт с неожиданными ответвлениями, богаче прежних представлений. С ростом палеопротеомики ждут свежих инсайтов о корнях, формировавших наш вид. Загадка парантропа теперь кажется еще запутаннее, но и увлекательнее.

  • Возраст окаменелостей: 2,25-1,7 млн лет в ЮАР.
  • Метод: палеопротеомика эмали из пещеры Сварткранс.
  • Пол: два самца, две самки по белкам.
  • Генетика: гетерозиготность в гене эмелина у одного образца.
  • Значение: данные о разнообразии, возможно, нескольких популяциях.
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Военные новости
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика
Обычный бульон оказался сильнее лекарств: почему куриный суп действительно лечит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.