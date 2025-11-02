2 миллиона лет назад: найден секрет древних людей, который всё меняет

Наука

Почти век назад окаменелости Paranthropus robustus, крепкого предка из семейства гоминид, заворожили специалистов своей мощью.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Череп

Этот двуногий обитатель юга Африки обладал массивными челюстями и зубами с плотной эмалью, идеальными для грубой растительной пищи. По оценкам, он населял континент между 2,25 и 1,7 миллиона лет назад. Находки из этих земель рисуют панораму ранних этапов эволюции: от австралопитеков вроде африканского или седибы до более поздних форм, включая умелого человека и, наконец, Homo sapiens, появившегося здесь около 153 тысяч лет назад. Эти реликвии фиксируют переходы — от прямохождения к созданию инструментов и росту мозга.

Вопросы, висящие в воздухе

С момента открытия в 1938 году в ЮАР парантроп вызывал споры: чем он отличался от сородичей? Были ли вариации в габаритах признаком полового диморфизма или намеком на разные популяции? Какие молекулярные черты разграничивали его от других гоминид и ранних Homo? Тропический климат Африки губит ДНК, так что ученые обратились к альтернативе — анализу древних белков. Группа из Африки и Европы извлекла их из эмали четырех зубов из пещеры Сварткранс в "Колыбели человечества". В отличие от генов, протеины держатся крепче, интегрируясь в минералы и выдерживая века.

Молекулярный прорыв в эмали

Анализ позволил установить пол: два образца — мужские, два — женские. Это одни из древнейших биохимических следов с африканского континента, помогающие переосмыслить разнообразие предков. Последовательности выявили любопытные вариации в гене, кодирующем эмелин — строитель эмали. У двух находок последовательность совпадала с той, что у современных приматов, а у других — была уникальной для парантропа. Удивительнее всего, один экземпляр нес обе формы аминокислот, указывая на гетерозиготность — наличие двух аллелей в геноме — впервые зафиксированное в белках двухмиллионной давности.

Разветвленная ветвь эволюции

Изменения в протеинах намекают на расхождения линий. То, что приняли за мутацию вида, оказалось неоднородным внутри группы, предполагая не монолитный парантроп, а скрещивание популяций. Сочетая эти данные с анатомическими чертами, специалисты уточняют связи ранних гоминид. Планы включают обследование дополнительных реликвий из других уголков ЮАР, чтобы подтвердить гипотезы и углубить картину.

Наследие под охраной

Команда строго следовала нормам ЮАР, минимизируя отбор проб и возвращая артефакты. Африканские лаборатории и местные коллеги были в центре процесса, укрепляя связь между открытиями и регионом. Такие подходы меняют палеонтологию, делая ее инклюзивной: наращивают экспертизу на месте, строят партнерства и обеспечивают, чтобы знания служили источникам.

Горизонт новых открытий

Интеграция молекулярных и морфологических аспектов рождает свежую схему для разбора древнего разнообразия. Результаты рисуют эволюцию как лабиринт с неожиданными ответвлениями, богаче прежних представлений. С ростом палеопротеомики ждут свежих инсайтов о корнях, формировавших наш вид. Загадка парантропа теперь кажется еще запутаннее, но и увлекательнее.